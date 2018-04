17. března bude představen nový OS pro iPhone. Nové iTunes 8.1 stahujte již nyní

Apple oznámil, že 17. března představí nový operační systém 3.0 pro iPhone. Ke stažení do přístroje ale bude nový operační systém k dispozici až později. Podle severu The Boy Genius Report bychom se měli dočkat podpory MMS a možnosti využívat iPhone jako modem pro notebook a to jak přes USB tak i přes Bluetooth. Vedle nového operačního systému bude představen i nový software pro tvorbu aplikací (SDK).

Už včera Apple zveřejnil nové iTunes 8.1, který přináší větší stabilitu a odstranění některých chyb. iTunes 8.1 by měly být rychlejší, což se projeví při práci s rozsáhlými knihovnami, při prohlížení iTunes obchodu a při synchronizovaní iPhonu a iPodu. Nově je podporován nový iPod shuflle třetí generace, přibyla možnost importovat CD v kvalitě iTunes Plus a nechybí další vylepšení.

Nové iTunes 8.1 si můžete stáhnout zde.