Apple řeší další problém. 128GB iPhony prý zamrzají a končí ve smyčce

0:10 , aktualizováno 0:10

Apple letos poprvé nabízí iPhony se 128 GB vnitřní pamětí, ale to s sebou podle některých ohlasů nese i negativa. Kromě vyšší ceny jsou to občasné problémy při bootování operačního systému. Na vině by mohl být nový typ používaných paměťových modulů, případně přesycení aplikacemi.