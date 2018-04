12:48 - Ruzyňské letiště v Praze zavedlo přísnější bezpečnostní opatření, zevrubně kontroluje všechny cestující, doba odbavení se tak prodlužuje. Pasažéři se musí dostavit dvě hodiny před odletem. Všechny lety mimo cest do Kanady a USA probíhají normálně. Zrušené lety: OK OO50 s odletem z Prahy 12:35 a příletem do New Yorku (letiště JKF) 15:45; OK OO51 s odletem z New Yorku 17:45 a příletem do Prahy +07:55; OK 0108 s odletem z Prahy 12:30 a s příletem do Montrealu 14:45; OK 0109 a odletem z Montralu 20:05 a příltem do Prahy +09:40. (iDnes)