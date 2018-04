100% roaming pro Twist

Od 1.července nabídne Paegas majitelům předplacených karet klasický roaming, tedy nikoliv náhradu v podobě zpětného volání, ale normální přímé roamingové volání. Toto mu umožňuje technologie Camel, která řeší mnohé problémy související s roamingem, tedy i roaming předplacených sad.

Camel (Customised Applications for Mobile Networks Enhanced Logic) je založen na prostém principu (pokud se tedy na celý proces podíváme zjednodušeně). Ve chvíli, kdy se přihlásíte do některé sítě v zahraničí, která je roamingovým partnerem vašeho operátora, síť si o vás od vašeho operátora zjistí zvláštní specifikace, které umožní systému Camel jeho fungování. Ve chvíli, kdy v zahraničí vytočíte číslo, nebo se naopak někdo pokusí dovolat vám, hostující síť zkontaktuje vaší domovskou, které předá specifikace hovoru a počká si na odpověď, jak s ním naložit. Dá se tedy říct, že o službách rozhoduje stále vaše síť, stejně jako když jste doma. Pro předplacené služby to znamená přehled o vašem kreditu, jeho strhávání atd. Tak je umožněno normálně roamovat i přesto, že nemáte účet, ale kredit, z kterého je třeba cenu hovoru ihned ztrhávat.

Další výhodou Camelu je možnost normálně volat na speciální čísla vaší sítě, jako je hlasová schránka, help line a další. Tyto linky totiž mají netypická čísla, která se neřídí specifikacemi, použitelnými v mezinárodním volání, tady počtem číslic, předvolbou atd., a tak jsou normálním roamingem nedostupná. Díky Camelu se ovšem při vytočení takového čísla hostující síť zeptá vaší domovské, co s takovým voláním, ta zjistí že jde o help line a tak hovor příslušně spojí bez problémů.

Naopak drobnou nevýhodou Camelu je nutnost jeho podpory i zahraniční sítí. I ona tedy musí mít technologii Camel implementovanou, jinak není možné výhody systému využívat. Implemantace Camelu je v Evropě v současné době teprve na začátku (konkrétně v této chvíli zatím jen v Německé D1), ale počet roamingových partnerů, kteří zavedou Camel a tedy umožní 100% Roaming využívat, by měl znatelně stoupat.

Jak uvádí tisková zpráva Paegasu, Twist tedy v současné době nabízí tyto služby: