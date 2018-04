100 rad a triků pro začínající Palmisty (9)

Pokračujeme v dlouhém seriálu pro začínající uživatele PDA Palm. Těm v následujícím období - pravidelně každý pátek - nabídneme jeden díl, ve kterém přineseme odpovědi na vaše dotazy.

Můj Tungsten přes infraport komunikuje s jiným, ale se starým

Palm m515 nikoliv.

Nový Palm řady Tungsten se od staré řady m5xx liší tím, źe má trochu změněné obvody infračerveného portu a jeho snímacího prvku. Tím dochází k tomu, že každý přístroj má jinou citlivost a výstupní výkon. V praxi to pak pro uživatele znamená, že musí oba přístroje od sebe vzájemně oddalovat a přibližovat, než se naváže spojení. Jeden z Palmů má totiž svůj vstup natolik přebuzen, že není schopen komunikace.

Mohu přes infraport ovládat domácí spotřebiče, jako jeTV, rádio atp.?

Ano, můžete. PDA firmy Sony jsou s takovým dálkovým ovládáním s již přednastavenou databází spotřebičů dodávány na instalačním CD. Pokud vlastníte jiné PDA, nainstalujte si aplikaci (např. OmniRemote) a zde si můžete vytvořit na ploše tlačítka a ty pak naučit jednotlivým povelům. Učení se provádí tak, že váš dálkový ovladač namíříte na Palm a on si zapamatuje sekvenci pro dané tlačítko a poté ji sám po zmáčknutí příslušného tlačítka vyšle. Nebo si můžete stáhnout databázi s již přednastavenými funkcemi pro určitý druh spotřebiče.

Lze k PDA připojit externí čtečku paměťových karet? Mám fotoaparát na SM karty, ale Palm má slot pro SD a MMC karty.

Bohužel nelze. Pokud Palm neobsahuje šachtu pro daný typ karet a v dodatečném příslušenství výrobce se nedají koupit např. kabátky (jacket), do kterého se karta zasouvá, nelze normální USB čtečku k Palmu připojit. Také z povahy toho, že Palm je pouze USB slave zařízení, tzn. “sluha / podřízený” stejně jako čtečka paměťových karet.

Koupil jsem si skládací klávesnici Palm Portable Keyb

oard a nainstaloval dodávaný driver, ale nepíše to diakritiku. Jak mohu psát české znaky? Vlastní klávesnice a k ní dodávaný driver vám umožní psát pouze anglické texty. Jistě jste si všimnul, že v menu driveru, tam kde zadáváte rychlost opakování znaků, cvakání při zmáčknutí atp., naleznete v pravém horním rohu menu

Layout

, nebo-li rozložení kláves. Zde máte volbu pouze anglické / americké klávesnice. Po zakoupení češtiny

Locale od RedGrep

se po instalaci dodají také rozložení české klávesnice a vy budete moct psát jako na plnohodnotné klávesnici u stolního počítače.

Jaké pouzdro mi doporučíte na můj Palm (Tungsten T)?

To je velmi složitá otázka. Každému samozřejmě vyhovuje něco jiného. Někdo používá Palm v extrémních podmínkách a tak si koupí hardcase, někdo má rád kůži a hardcase mu přijde příliš velký, těžký a neohrabaný, tak dá přednost peněžence. Někdo i přesto nemá rád tento typ a tak si vezme jen obyčejný flip s pouzdrem na paměťové karty.

Připojím se s Palmem přes GPRS telefon k internetu, ale po nečinnosti, která je nastavena např. 1 minuta, se mi vypne Palm a spadne spojení. Lze tomu nějak zabránit?

Jednak je dobré se přesvědčit, že Preferences , Network, dále pak Detail , je u položky druhé shora Idle – nastaveno Never . Poté se GPRS spojení nepřeruší. Ale to nezamezí vypnutí Palmu. Na to je aplikace PowerNet , která hlídá připojení Palmu právě přes GPRS, a pokud jste připojeni, Palm se nikdy nevypne, až po Disconnect. Nebo když direktivně Palm vypnete tlačítkem. Zároveň aplikace PowerNet měří přetečená data, a tak si můžete hlídat kolik, že jste dat přenesli u momentálního spojení (historii nemá).

Mohu Palm použít jako přenosný MP3, např. i připojením v automobilu k rádiu?

Můžete. Je potřeba si dát pozor ale na několik věcí. Mít správně nastavenu výstupní úroveň u Palma (hlasitost), abyste nezničili rádio. Správně zapojený výstup Palmu na vstup rádio – převážně do Line In, Audio In, nebo např. přes audiokazetu s kablíkem pro zapojení CD přehrávače. Také nezapomeňte m ít Palm dobře nabitý, protože hraní MP3 skladeb spotřebovává energii a abyste se pak nedivili, že vám došly baterie.

Mohu zvýšit citlivost mikrofonu v Palmu Tungsten T? Když nahrávám někoho z větší dálky, třeba přes celou místnost, není skoro slyšet.

Exist

ují určité nástroje u lepších nahrávacích aplikací, než je dodávaná VoiceMemo, jenže to není ono. Samozřejmě ideální by bylo připojení externího mikrofonu, nebo jít co nejblíže zdroji zvuků. Pokud si můžete dovolit jít blíže nebo umístit PDA blíže, bude to nejsnazší. Např. u Tungstenu C je možné připojit externí mikrofon, nebo některé firmy dokonce mikrofon zabudovávají do těla. Díky plastovému tělu není problém vyvrtat štěrbinu a mikrofon v útrobách umí

stit.

Koupil jsem si ochranou fólii na displej. Jak jí nejlépe nalepit? A jde také po zničení odstranit?

Tomuto tématu jsem se věnoval v několika článcích, které naleznete zde a zde. Ale jednoduchá rada: nebát se toho, mít displej čistý, netlačit a nepoškrábat fólii, bublinky se vstřebají (pokud nejsou obří), každá fólie jde odstranit. Je pravdou, že po některých fóliích zůstanou na displeji čási lepidla, to je dobré odstranit benzínem, nebo navlhčeným hadrem.

Budete v tomto seriálu pokračovat? Lze ho někde nalézt pohromadě?

Pokud bude zájem a příliv dotazů, nevidím vůbec žádný problém v pokračování úspěšného seriálu. Pohromadě ho zatím nikde nenaleznete, stačí když u mého článku úplně dole dáte vylistovat další články autora a zobrazí se vám seznam všech mých posledních článků, v kterých můžete listovat a prohlížet až do omrzení…

