100 rad a triků pro začínající Palmisty (8)

Pokračujeme v dlouhém seriálu pro začínající uživatele PDA Palm. Těm v následujícím období - pravidelně každý pátek - nabídneme jeden díl, ve kterém přineseme odpovědi na vaše dotazy.

Lze nějak odstranit modrou skvrnu na displeji po silném zmáčkn

utí?

Možná už si většina palmistů, ač chtěně nebo nechtěně, vyzkoušela, že po zmáčknutí displeje se na něm objeví duhová skvrna, která po povolení tlaku zmizí. Pokud se vám však na displeji takováto skvrna objevila např. po nějaké nehodě a nadále na displeji zůstává, nejde bohužel odstranit. Je to dáno mechanickým poškozením tekutých krystalů v části displeje, které zůstaly natočeny pod určitým úhlem a nelze je již vrátit do původní polohy. Pokud vám skvrna nikterak nevadí v používání, nic se neděje, pokud je tomu

n

aopak, nezbývá než celou zobrazovací jednotku vyměnit.

Může se i do mého Palmu m515 dostat prach pod displej?

Teoreticky nemůže. Je to dáno konstrukcí, která se skládá z dvou plechů, které přesně lícují s plastovým středovým mezi kusem. Nedovolují, aby se dovnitř dostaly nečistoty. Šachtou pro SD a MMC karty se nečistoty bez použití záslepky mohou dostat jen do prostoru čtečky, nebo nanejvýše na zadní stranu základní desky. Od přední části je dělí labyrint plastových příček, takže vaše obava je planá.

Lze škrábance na displeji odstranit?

Bohužel nelze. Lze je trochu zjemnit použitím vosku na automobily, jak by řekli skalní uživatelé Palmů, ale já to nedoporučuji. To si raději kupte fólii a nalepte ji na displej. Nejenomže ochrání vrchní nejpoužívanější část dotykového displeje, tzv. digitizér, ale pokud již máte na displeji škrábance, elegantně se překryjí.

Můj Palm se nedobíjí, až když po několikáté zapojím Palm do kolébky. Co s tím?

Zřejmě máte špinavý systémový konektor. S tímto problémem jsem se setkal v praxi již několikrát. Náprava je velice jednoduchá. Namočte buď jemný hadřík, nebo šťouchátko do uší v technickém benzínu a vyleštěte spodní konektor (zlaté kontaktní plošky) do lesku. Poté utřete konektor do sucha. Pokud je špína o pravdu “kvalitní”, použijte nějaký mechanický nástroj k odstranění dlouhodobých nánosů: např. špendlík, rýsovací jehlu, hrot kružítka. Na hrot netlačte, pouze s ním vydloubejte nečistotu, v žádném případě nepoškrábejte kontakty, nebo je jinak neznehodnoťte. Mohlo by se snadno stát, že Palm jste nabíjeli a synchronizovali naposled.

Zdá se mi, že můj Palm píská. Je to v pořádku? Nebo v něm něco odchází?

Je to zcela normální jev. Palm obsahuje napájecí část, která generuje vyšší napětí pro některé specifické obvody ze svých interních baterií. Díky tomu je vybaven spínacím měničem, který vydává slabý pískající zvuk. Nejlépe je to patrné při velké zátěži, např. při zapnutém podsvícení.

Může více uživatelů s více PDA používat jednu sériovou kolébku?

Absolutně bez problémů. Jen si dejte pozor, aby všichni uživatelé měli rozličná HotSync name, nebo-li identifikaci majitele. Jinak by hrozilo nechtěné přepisování dat mezi uživateli. Viz další dotaz.

Co se stane, když budu mít nainstalován Palm Desktop jak v práci, tak i doma? Nebudou se hádat data? Budu mít v Palmu vždy správná data?

Nemusíte se obávat nějakých zrad, pouze si před synchronizací na obou strojích pečlivě prohlédněte nastavení. V pravém dolním rohu ve Windows vedle oken je ikona HotSync manageru, po kliknutí vyjede pop-up menu, zvolte položku Custom a zde si na obou počítačích musíte nastavit u aplikací Synchronize files. Pokud byste totiž měl nastaveno něco jiného, jako PC overwrite Handheld, nebo opačně, divili byste se, kam se vám data ztrácejí. Kdež t o při oboustranné synchronizaci se Palm Desktop vždy dotazuje na hodnotu, kdy byla patřičná data pořízena, pokud jsou nová, nahradí se jimi ty stará. Po správném nastavení můžete synchronizovat jak v práci, tak doma a vždy budete mít v Palmu ty aktuální info r mace, ať jste je pořídili kdekoliv.

Jak dlouho vydrží baterie v Palmu?

Spotřeba Palmu je závislá na spoustě faktorů. Tím nejdůležitějším je asi používaný typ displeje (čím více barev a vyšší rozlišení, tím spotřeba stoupá), využitím procesoru (operace a práce s perifériemi), práce s kartou, tapání na dotykový displej, vibrační a normální zvukový alarm (čím hlasitější, tím větší spotřeba), připojení kabelu a práce např. s mobilním telefonem. BlueTooth a infračervený port jsou také velkými konzumenty el e ktrické energie.

Při zátěžovém testu (nonstop pouštěná aplikace a zapnutý Palm) vydržel Palm Tungsten T – 4,5 hodin, Palm Tungsten T2 – 6,25 hodin, Palm Tungsten C – 6 hodin, Palm Zire 71 – 6 hodin a Palm Zire – 17 hodin.

Kolik prodejen zabývajících se PDA je v ČR?

Přesné číslo neznám, nikde nejsou žádné statistiky. Ale pokud se podívám do ceníků a na internet, zjistím, že PDA už dnes začínají prodávat kromě těch prvních skalních specialistů na PDA také obchodní řetězce, prodejny elektroniky a prodejci počítačových komponent. Otázkou ovšem zůstává kvalita poskytovaných informací kupujícímu, další zákaznická podpora atp. Viz další dotaz.

Jakou z těchto prodejen byste doporučil?

Jak jsem již naznačil v předchozí odpovědi, otázkou zůstává kvalita poskytovaných informací kupujícímu, další zákaznická podpora atp. Je pravdou, že např. u některých prodejců vám ani nepůjčí PDA do ruky na vyzkoušení, ve velkém supermarketu si zase s vystaveným kus e m můžete hrát neomezeně dlouhou dobu. Jenže v malém specializovaném obchodě se vám mohou lépe věnovat, poradit, vyzkoušet, nastavit a vše ukázat. Ve velkém obchodě se vás spíše zeptají, zda bude chtít jeden nebo rovnou deset, a budou se snažit prodávat PDA jako hou s ky, aniž aby pořádně věděli, co k čemu slouží, a poradili vám. Pokud však už jdete na jistotu a jde vám hlavně o cenu, tak přednost dostane asi hypermarket. Pokud nevíte a tápete, určitě mohu doporučit malou firmu, kde se o zákazníka budou starat.

Další dotazy směřujte na můj email

kubalek@post.cz

, já se budu snažit na ně v dalších dílech přinést odpověď.