100 rad a triků pro začínající Palmisty (7)

Pokračujeme v dlouhém seriálu pro začínající uživatele PDA Palm. Těm v následujícím období - pravidelně každý pátek - nabídneme jeden díl, ve kterém přineseme odpovědi na vaše dotazy.

Mám Palm m100 a pod horní vrstvu displeje se mi dostalo pár zr

níček prachu. Jak displej rozebrat, abych je odstranil? Pokud se nečistoty dostaly pouze na vrchní stranu displeje, lze je jednoduše odstranit tím, že Palma ze zadní strany rozšroubujete, vycvaknete oba plastové kryty od sebe a vyfoukáte smetí ven. Je však možné, že zrníčka prachu vyškrabala do digitizéru, nebo krycí desky displeje škrábance a ty pak už bohužel neodstraníte.

Jak to, že na sluníčku nepřenesu nic přes IrDA, nebo se nespojím s telefonem?

Naše nejbližší hvězda, tj. Slunce, vysílá široké spektrum záření. Do tohoto záření také spadají infračervené paprsky, které zcela zahltí přijímací stranu našeho IrDA zařízení. Když je slunce hodně silné (např. v letních měsících v poledne), je skoro nemožné navázat komunikaci. Je dobré oba infračervené porty přikrýt dlaní a zastínit proti přímému slunečním u záření.

73. Dá se nějak zvýšit přenosová rychlost BlueTooth na standardních 768 kbit/s? V Palmu je nastaveno pouze 115 kbit/s.

BlueTooth v Palmu, konkrétně v Tungstenu T/T2, je řešeno jako standardní sériové rozhraní, které má pouze rádiový výstup v pásmu 2,4 GHz jako BlueTooth. Rychlost pak je dána maximem přenosové rychlosti sériového rozhraní, což je 115 kbit/s.

Mám některé programy na kartě i s databázemi, ty jsou ale vyžadovány v paměti RAM. Co s tím?

Asi nejjednodušším řešením je ponechat databáze, které systém, nebo aplikace požaduje, v paměti RAM a aplikaci libovolně umístit na kartu. Pokud byste měli strach o data v případě hardresetu, nebo při vybitých bateriích, doporučuji pravidelně zálohovat, nebo choulostivé databáze a data kopírovat do zvoleného adresáře na kartě.

Je v ČR opravna, nebo servis Palmů?

Bohužel autorizovaný servis, nebo opravna v ČR neexistuje. Většina oprav je buď realizována lidmi, kteří se zabývají mikroelektronikou, popř. v servisu mobilních telefonů. Druhá část je exportována dodavateli, nebo do servisu mimo ČR. Pokud se jedná např. o výměnu baterií, displeje, digitizéru, upgrade RAM atp., vždy jde zařízení za hranice. Ta m jsou nejenom lépe vybaveni, ale také disponují náhradními součástkami, které u nás nejsou na skladu. Je to bohužel dáno tím, že u nás se ještě tak masově PDA nepoužívají. Což je škoda.

Dostal jsem se do cyklického resetu a ani hardreset nepomáhá.

Jak situaci vyřeším? Na displeji stále bliká logo Palm, nic víc. Řešení je jedno a postupy, jak ho dosáhnout, jsou dva. Je jím úplné vybití baterií v Palmu. Buď ponecháte Palm zapnutý, tak dlouho až se baterie vybijí, a necháte ještě např. do druhého dne, protože ochranná logika vypojí akumulátor těsně před jeho vybitím. Poté ho dáte do kolébky a nabijete. Pak se zapne a je jakoby po hardresetu. Druhým rychlejším způsobem je odpojení akumulátoru od základní desky. Musíte Palm rozšroubovat, rozlousknout a poté

odpojíte přívodní drátky v plastovém konektoru vedoucí od bílé, nebo stříbrné placičky. Necháte tak pár minut Palm bez napájení a poté akumulátor opět vložíte. Načež Palm bude jako od výrobce, nebo po hardresetu.

Vyrobil jsem si kabel k GPS, spoji

l null modemem a synchronizačním sériovým kabelem do Palmu, přesně jak jste radil. Ale Palm GPS nevidí. Nejprve si důkladně překontrolujte veškeré kabely, zde není někde přerušen drát, nebo zda nemáte prohozeny RXD s TXD. Pokud však máte od výrobce dodaný synchronizační kabel, null modem i kabel od GPS do PC, neviděl bych problém zde. Poté si po zapnutí GPS v menu nastavení zkontrolujte, zda máte nastaven NMEA protokol jako výstupní formát dat! A zkontrolujte rychlost dat na 4800 bps, počet bitů 8, parita žá

d

ná, stop bit 1. Poté by již komunikace měla naběhnout. Např. v GPS atlasu se nejprve ukáže 0 satelitů a Initializing.

Dá se nějak vyleštit displej od škrábanců?

Pokud se bavíme o displeji Palma, tak nikoliv. Je to dáno tím, že displej se skládá z dotykové vrstvy, po které kreslíte stylusem, a ta se poškrábe. Tato vrstva je vlastně měkká plastová fólie, ta vyleštit nelze. Pokud by displej neobsahoval tuto dotekovou vrstvu, ale byl chráněn plexisklem, to by šlo vyleštit.

Jak hodně složité je rozebrat Palm? Nečeká tam na mne nějaké překvapení v podobě záludnosti při opětovném skládání?

Tak toto bych určitě nikomu nedoporučoval! Rozebráním Palmu nejenomže přicházíte o záruku, ale také si neodborným přístupem můžete Palm zničit. Uvnitř Palmu, pokud nejste odborník, vám bude vše cizí. Uvidíte pouze směs nahuštěných součástek, drátků na plošném spoji (základní desce). Pokud vás zajímá, jak Palm vypadá uvnitř podívejte se na některé obrázky na našem serveru.

Který Launcher byste doporučil v dnešní době na Palm?

Vyl

epšit standardní Launcher se rozhodla na trhu aplikací spousta firem. Ne každé se to však povede. Osobně používám Zlauncher - ten se mi zdá v dnešní době nejpropracovanějším nástrojem, nejenom z pohledu různých skinů, dolní nástrojové lišty, intuitivnosti p

o

užívání, ale také pro svoji rychlou práci s kartou a vestavěným file managerem. Samozřejmostí je pěkný vzhled a možnost volit různý typy pohledů, nebo přizpůsobit si kategorie.

