100 rad a triků pro začínající Palmisty (6)

Pokračujeme v dlouhém seriálu pro začínající uživatele PDA Palm. Těm v následujícím období - pravidelně každý pátek - nabídneme jeden díl, ve kterém přineseme odpovědi na vaše dotazy.

Jakým způsobem ovlivní zapnuté BlueTooth a IrDa spotřebu mého handheldu?

Začnu historicky. Infračervený (IrDA) port byl vyvinut dříve než BlueTooth. Samotný infračervený port je vybaven vysílací a přijímací infra diodou. Pokud je v Nastavení zapnutu trvalé přijímání (Beam receive On), tak obvody jsou pod napětím a stále pátrají po infračerven ý ch paprscích ve svém zorném poli - tudíž spotřebovávají energii. To samé, ale mnohem více energeticky náročnější, je v případě BlueTooth. Jedná se o rádiový přenos, a pokud necháte zaškrtnutou položku s popisem "zjistitelný", pak bude výdrž vašich baterií ješ t ě menší, neboť vaše rádio BlueTooth bude stále do éteru vysílat svoji MAC adresu a další identifikační prvky.

Kolik odstínů šedi mají černobílé displeje?

Záleží na operačním systému. Ty úplně první byly pouze jednobitové a nabízely tedy dvě barvy (černá, bílá), pak přišly na řadu dvoubitové (4 barvy, nebo také odstíny šedi) a nakonec čtyřbitová hloubka s 16 odstíny šedi. Je až s podivem, jak je lidské oko nedokonalé, neboť fotografie s 16 odstíny šedi na displeji o rozlišení 160 x 160 pixelů byla stejně dobrá, ne-li lepší n e ž 256barevná fotografie na tom samém rozlišení. Šedivé barvy totiž k sobě mnohem lépe “ladily”, kdežto barva měla ostré barevné přechody, takže vypadala hůř.

Jak na starším Palmu změním inverzní podsvětlení?

Je to možné, a pokud to není již v nastavení např. lepších Launcherů, můžete toho docílit nahráním hacku, který otočí polarizaci displeje. Co je černé, bude bílé a naopak. Jde např. o aplikace LightHack nebo InvertLight.

Jak poznám, že baterie v Palmu už je stará? Dá se vyměnit?

Poznát

e to velice jednoduše tím, že vaše stávající baterie už nevydrží to, co dříve. Její výdrž už je strašně malá a musíte Palm neustále dobíjet, nebo ho mít v kolébce. Baterie pochopitelně vyměnit lze. Ovšem svízel nastane, pokud máte tzv. špatně rozeb

í

ratelný Palm. Typickou ukázkou je Palm V / Vx / IBM WorkPad c3. Kovové plechy jsou přilepeny tepelným lepidlem na středovou plastovou kostru a její rozlepení není zcela jednoduché. Pokud se o to přesto chcete pokusit, podívejte se na postup.

Praskl mi displej, dá se to opravit? Kolik to bude stát?

Opravit se dá, stejně jako každá závada. Otázkou je ovšem finanční rentabilnost, tj. zda se to vyplatí. Paušální taxa se u některých prodejců pohybuje kolem 6 000 Kč, což je hlavně u staršího přístroje větší částka než hodnota starého kusu v bazaru. Řešení jsou dvě: buď si koupit starý Palm s jinou nefunkční částí a displej opravit, nebo stávající vyhodit a pořídit si zcela nový s tím, źe za něj

d

áte o něco málo více než za opravu.

Co mám dělat, když se můj digitizér rozchází? A jak to poznám?

Analýza problému je jednoduchá: tapnete někam na displej a ve skutečnosti se vybere úplně jiná položka, nebo se nemůžete trefit a musíte tapat s určitým odstupem. Na vyřešení tohoto problému, kdy se cyklicky tato chyba projevuje, je dobrý hack DigiFix .

Lze připojit staré příslušenství k novým Palmům?

Pokud mají stejný konektor Palm universal, tak ANO.

Jak se zbavit starých souborů a zbytků po aplikacích?

J

ednoduchým správcem souborů

FileZ

si necháte všechny soubory setřídit podle

Creator

, nebo-li tvůrce, a pak postupně jedete z vrchu dolů a hledáte osamocené soubory, které k žádné aplikaci nepatří. Pokud si nejste jistí s nějakým souborem, doporučuji ho nemazat, mohl by se později hodit, nebo po jeho smazání zjistíte, že k něčemu patřil a smazaný soubor již nelze obnovit!

Palm mi píská, je to normální?

Je to normální, nemusíte se ničeho obávat. Palm pro svoji činnost potřebuje rozdílná napájecí napětí, aby mohl napájet své obvody. Baterie má pouze jedno jediné jmenovité napětí. Proto Palm obsahuje obvody měničů a stabilizátorů, které přeměňují napětí baterie na potřebné hodnoty. Např. podsvícení displeje je realizováno pomocí výbojkové trubice, nebo lu

m

iniscenční fólie, ta musí být ovšem napájena vysokým napětím a měnič, který toto vysoké napětí vyrábí, obsahuje cívku, která pracuje na vysokém kmitočtu. A proto, pokud přiložíte ucho k přístroji, Palm slabě píská.

Jak na ošoupaný stylus, který nedrží na svém místě?

Řešení jsou dvě: buď zakoupím nový stylus, který není ošoupán a bude na svém místě držet. Nebo si svépomocí stylus stávající upravím např. nalepením izolační pásky, nebo distančního kroužku. Pak už mi stylus ze šachty svévolně nevypadne.

Další dotazy s

měřujte na můj email

kubalek@post.cz

, já se budu snažit na ně v dalších dílech přinést odpověď.