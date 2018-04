100 rad a triků pro začínající Palmisty (4)

Pokračujeme v dlouhém seriálu pro začínající uživatele PDA Palm. Těm v následujícím období - pravidelně každý pátek - nabídneme jeden díl, ve kterém přineseme odpovědi na vaše dotazy.

Mohu přenášet do Palmu soubory?

Váš Palm je vybaven nejenom sé

riovým, popř. USB portem, ale také infračerveným IrDA, popř. BlueTooth portem. Nejčastější výměna souborů mezi mobilními zařízeními se ovšem uskutečňuje v rámci infračerveného přenosu (v angličtině nazývané beaming - beamování). Pomocí tohoto procesu lze přenášet kontakty, schůzky, poznámky, úkoly, ale také právě i aplikace a databáze. S vestavěnými programy, jako jsou PRC a PDB soubory, nebudete mít žádný problém. Doporučuji však pro lepší přehlednost a správu využít lepší správce souborů, jako např.

FileZ

. Jaké soubory mohu do Palmu dostat?

Do paměti RAM lze nainstalovat pouze takové formáty, které Palm podporuje. Těmi jsou pouze

soubory s koncovkami PRC

a PDB. PRC jsou vlastní aplikace – tak jako na stolním PC EXE soubory.jsou databáze, nebo data daných aplikací.

Jak přenesu obrázky z digitálního fotoaparátu mobilního telefonu do Palmu?

Dnes je velice časté, že multimediální mobilní telefony chceme používat v kooperaci s PDA. Např. pokud máme vestavěný fotoaparát v mobilním telefonu a aktivně ho používáme, budeme jistě chtít “odložit” si nafocené scény na paměťovou kartu v Palmu. To je možné. Bohužel však na to musíme mít aplikace třetích stran. Můžete zkusit třeba JPGview . Stačí zapnout Palm, spustit aplikace JPGview a na telefonu začít posílat fotku buď přes infraport, nebo BlueTooth. Na Palmu se fotografie přijme a my ji máme uloženou na kartě v adresáři /DCIM .

Co se stane po vybití baterií? Přijdu nenávratně o data?

Po vybití bat

erií není už nijak zálohována paměť RAM. Pokud tedy dojde elektrická energie, přijdeme o veškerá data v paměti. Těmito daty se rozumí veškerá nastavení, data ve vestavěných aplikacích, jako jsou adresy, schůzky, poznámky, úkoly atp., dále přijdeme o nainst

a

lované aplikace a data v nich. Pokud pravidelně zálohujete, nebo provádíte HotSync na svém stolním PC, nemusíte se bát. Po uložení Palmu do kolébky se data automaticky obnoví.

Mám Palm TT a nevyhovují mi vestavěné alarmy, lze je změnit?

Ano, lze je změnit. Je na to zapotřebí aplikace GeekSound, o které jsme psali v této recenzi.

Jak mohu nejlépe pracovat s paměťovou kartou?

Pořiďte si lepší správce souborů, je jím např.

FileZ

, McFile, nebo např. lepší L

auncher jako Zlauncher, Launcher X, atp.

Jak smažu soubory označené zámkem?

Aplikace, nebo databáze označené zámkem jsou systémem označené soubory, které je nutné chránit proti náhodnému vymazání. Tímto je zabezpečeno jejich nechtěné vymazání. Pokud však už aplikaci, která takovou databázi ke své činnosti potřebovala, již nepoužíváte, nebo jste ji smazali, můžeme tyto nepoužívané zamčené databáze opět smazat aplikací

FileZ

(mocným to nástrojem).

Mohu si upravit ROM tak, že vymažou mnou nepoužívané aplikac

e?

Ano, lze to udělat. Existují programy, kterými lze upravit paměť Flash ROM. Je dobré upozornit, že lze upravovat pouze Flash ROM, na rozdíl od klasické ROM, kde jsou data natrvalo uložena a nelze je tudíž změnit. Osobně tento zákrok nedoporučuji, jelikož se může stát, že úpravou Flash ROM se dostane Palm do stavu, kdy bude např. nestabilní, bude se resetovat, nebo v případě špatně provedeného upgrade úplná nefunkčnost Palmu.

Lze uložit nějaké aplikace do volného místa v paměti ROM?

Ano, lze. Např. u starších Palmů m5xx šlo v případě mezinárodní lokalizace EFIGS (English, Francaise, Italiano, Germany, Spain) mít v paměti ROM volné místo zhruba o kapacitě 480 kB, a do této paměti jste si mohli nahrát např. některou aplikaci, nebo důležitou knihovn u . U Palmů pouze s anglickou ROM bylo volné místo o poznání větší, něco málo kolem 2 MB. To už je pak u 8MB RAM znatelné plus. Aplikace, které tyto operace umožňují, se jmenují FlashPro a JackFlash

Baterie v mém Palmu už nevydrží tolik jako před rokem? Dají se vyměnit?

Ano, dají. Musíte se však informovat u svého prodejce nebo v servisu, zda je tato baterie ještě k sehnání a zda se vám tato operace vyplatí. Běžně se paušální cena za výměnu baterie pohybuje na hranici šesti tisíc Kč. Pokud však máte starý Palm, vyplatí se ho nechat např. na náhradní díly, nebo ho prodat a pořídit si novější Palm.

Další dotazy směřujte na můj email

kubalek@post.cz

, já se budu snažit na ně v dalších dílech přinést odpověď.