100 rad a triků pro začínající Palmisty (3)

Co je to kompatibilita sériového portu?

Je dobré se před vlastním připojením nějakého rozhraní informovat u výrobce, v dokumentaci, nebo ve specifikaci, jaké napěťové úrovně a formáty dat na daném rozhraní můžeme očekávat. Např. PDA firmy Palm Inc. mají klasický sériový port s napěťov

ý

mi úrovněmi RS232, kdežto PDA firmy Sony používají na svém konektoru sice sériový port, ale s napěťovými úrovněmi 3V a tak je zapotřebí oddělovací obvod, který zabezpečí kompatibilitu napěťových úrovní. Posledním důkazem nekompatibility jsou PDA HandSprin

g

, která mají na systémovém konektoru napěťové úrovně TTL, tj. pětiVoltové logiky.

Jak připojit GPS jednotku?

S důrazem kladeným na bod výše je vhodné mít sériový port, ke kterému se GPS jednotka připojuje stejnou napěťovou úrovní. Samotné zapojení je pak velice triviální. Na straně GPS použijeme sériový kabel do PC. Poté navážeme nullmodem redukcí a pokračujeme sériovým synchronizačním kabelem do PDA.

Jak je to s kartou BlueTooth SD?

Starší stroje s PalmOS 4 s paměťovým slotem Secure Digital mohly být vybaveny BlueTooth modulem. Ten se používá k bezdrátovému spojení dvou PDA, nebo propojením s mobilním telefonem, synchronizace s PC atp. Tato karta pochopitelně vyžadovala drivery ke své činnosti. Ty byly však paměťově dosti náročné (cca 800 kB). Nevýhodou této

k

arty byl fakt, že po jejím zasunutí jste přišli o expanzní slot a nemohli jste používat paměťovou kartu. Karta také ze slotu nepříjemně vyčnívala a hrozilo její poškození. Vadou na kráse u nových zařízení, která nejsou vybavena vestavěným BlueTooth jako P

a

lm TT, je nemožnost použít BlueTooth SDIO kartu pod OS 5!

Lze na hardwarová tlačítka namapovat jiné aplikace?

Samozřejmě. Je jen na vás, jaké aplikace přiřadíte jednotlivým tlačítkům a tlačítku “hvězda” na Graffiti ploše. Namapování se provede v aplikaci Nastavení (Prefs), v záložce Tlačítka (Buttons). U každého tlačítka je rolovací menu, kde si vyberete patřičnou aplikaci z těch, které máte nainstalovány v paměti RAM.

Jakou si vybrat ochrana Palmu před poškozením?

Na toto téma bylo již napsáno tolik článků, že je mi skoro až trapně uvádět zde sáhodlouhý popis. Nejlepší ochranu nám poskytují pevná pouzdra hardcase, o něco menší pak kožená pouzdra, peněženky a pak jednoduché obaly a kapsičky. Dokud se vám s PDA nic nestane, nebudete věřit, jak dobré je ho chránit. Jistým druhem ochrany jsou také fólie na displej. Ale o těch v jiné části seriálu.

Jak nejefektivněji zálohovat?

Prevence před hard reset, nebo-li kompletním výmazem všech dat a aplikací z paměti RAM, ke kterému může dojít při úplném vybití baterií, testování nových neověřených aplikací atp., je každodenní záloha! Ta je samozřejmě zajišťována v Palm Desktopu. Ten si ukládá vaše data, a tak, pokud by došlo k hard resetu, je možné obnovit data z poslední synchronizace. Mobilním pomocníkem, pok u d jste daleko od své kanceláře, či domova, je paměťová karta a např. aplikace CardBackup, která zálohuje data na paměťovou kartu.

Co je to hard reset a jak ho provedu?

Jak jsme hard reset popsali a specifikovali výše, spíše se jednalo o něco, co bychom nechtěli aby se stalo. Najdou se však situace, kdy záměrně tohoto stavu (prázdná RAM a nastavení od výrobce) chceme dosáhnout. Např. pokud Palm prodáváme a nechceme mazat jednotlivá data, nebo pokud se nám s nekorektní aplikací Palm zaseknul a nejde dostat do

“rozumného” stavu, pak stačí vyvolat hard reset. Zmáčkneme RESET na zadní straně PDA a současně držíme Power (zapínací) tlačítko. Držíme zhruba tři vteřiny pak pustíme a na displeji se objeví Erase data? Up – Yes, Down – No. Když zmáčkneme šipku nahoru, vše

s

e smaže a bude nastaveno jako od výrobce, když jste Palm vybalili z krabice. Šipkou dolu se tento stav zruší.

Jak postupovat při cyklickém resetu po instalaci aplikace?

Kromě hard resetu existuje soft reset, což je pouhé “bodnutí do zad” (zmáčknutí RESETu na zadní části Palma). Pokud ani tento nepomáhá, existuje ještě Up reset, což je stav, kdy bodneme Palm do zad a zároveň držíme tlačítko šipky nahoru. Dostaneme se do správce aplikací, jen nebyly spuštěny žádné ovladače a d a lší systémové záležitosti. Pak stačí problémovou aplikaci smazat a Palm bodnout do zad, pak “nabootuje” s veškerým nastavením.

Jaká je spotřeba Palmu? Jak dlouho vydrží, jak dlouho se nabíjí?

Spotřeba Palmu je závislá na spoustě faktorů. Tím nejdůležitějším je asi používaný typ displeje (čím více barev a vyšší rozlišení, tím spotřeba stoupá), využití procesoru (operace a práce s perifériemi), práce s kartou, tapání na dotykový displej, vibrační a normální zvukový alarm (čím hlasitější, tím větší spotřeba ) , připojení kabelu a práce např. s mobilním telefonem. BlueTooth a infračervený port jsou také velkými konzumenty elektrické energie.

Mohu propojit Palm s mobilním telefonem?

Ano, můžete. Možností je několik. Buď kabelem, který je na zakázku vyrobený, nebo kabelem od mobilu do PC (sériový) propojíme přes nullmodem redukci a zapojíme do sériového synchronizačního kabelu do Palmu. Nebo bezdrátově za pomoci IrDA portu (infračervený port, je zde nutnost přímé viditelnosti), či BlueTooth (ten je rádiový a má dosa

h

až 10 metrů).

Další dotazy směřujte na můj email

kubalek@post.cz

, já se budu snažit na ně v dalších dílech uvést odpověď.