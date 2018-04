100 rad a triků pro začínající Palmisty (10)

Opět po nějakém čase dorazila další várka dotazů hodných zpracování a tak pokračujeme v dlouhém seriálu (nejen) pro začínající uživatele PDA Palm.

Jak lze zařídit otevření e-mailové přílohy Excel a Word? Dejme tomu, že mám e-mailovou schránku na public serveru a někdo mi tam pošle e-mail, který obsahuje přílohy excel a word odeslané z počítače s WINDOWS XP. Oproti Pocket PC to nelze otevřít. Předpokládám že by mohl existovat nějaký e-mailový prohlížecí program pro Palm, který by to zvládl. Jak se jmenuje, kde se dá pořídit a kolik stojí?

Pokud máte stroj s PocketPC, nevidím problém v otevírání dokumentů, jelikož tento operační systém má nativní podporu souborů Word a Excel. Pokud se budeme bavit o platformě PalmOS, nové DocumentsToGo ve verzi 6 umí také nativní formát, starší verze musejí mít konverzi, nebo plugin pro prohlížení, jinak tyto soubory nepřečtete. Podmínkou u všech verzí je mít paměťovou kartu, jelikož jinak soubor do RAM neuložíte.

· Pořídil jsem si přes internet bezdrátovou klávesnici Pocketop, která pracuje přes IR rozhranní. Funguje bezvadně, ale bohužel nezobrazuje českou diakritiku. Je vůbec šance, že někdo napíše driver (obdobu české lokalizace od RedGrep pro Portable keyboard) pro tuto klávesnici, aby uměla "psát česky"?



Nezobrazuje? Nebo nepíše? To je velký rozdíl! Pokud máte nainstalovánu češtinu s patřičným kódováním, jistě se čeština zobrazuje korektně. Vy máte spíše na mysli, že když píšete znaky, nejsou na svých místech, nebo chybí vůbec. Zde vám pomůže tzv. Layout, nebo-li rozložení kláves. Ten je dodáván s češtinou Locale od RedGrepu. Na to, zda funguje i s vaší klávesnicí, se optejte autorů na www.redgrep.cz

Mohl byste popsat souborový systém Palmu, jak jsou ukládána data do RAM a na kartu, jak vypadá systém adresářu na kartě, jestli je tam možno ukládat data do libovolně vytvořených adresářů nebo natvrdo do defaultních?

Situace je velice jednoduchá. V paměti RAM lze ukládat pouze soubory pro Palm, tj. s koncovkami PRC (aplikace) a PDB (databáze). Na kartě je VFS, nebo-li Virtual File System, totožný s jakýmkoliv médiem známým na PC. Na paměťové kartě je možné vytvářet adresáře, podadresáře a ukládat všechny typy souborů. Pokud je však budete chtít v Palmu, přečíst budete muset mít aplikaci, která je najde a otevře. Tím narážím na defaultní adresáře. Ty jsou určeny buď vestavěným aplikacím, nebo aplikacím, které si tak napevno nadefinují, kde budou patřičné soubory hledat. Např. MP3 soubory budou v Audio. Je však dobré, že některé aplikace si v nastavení mohou nastavit jiné adresáře, nebo vidí tzv. celou kartu. Např. AcidImage na prohlížení obrázků vám nabídne všechny adresáře, ve kterých nalezne soubory s obrázky, vy si pak můžete kategorizovat velice jednoduše na kartě adresáře s určitými fotografiemi atp.

Mám problém, že mi nejede ICQ. K serveru se připojím, heslo program ověří, ale když začne pracovat, jakési starting services mi vyhodí hlášku connection failed. Nemáte s tím nějaké zkušenosti?

Tak tento problém trápí posledních čtrnáct dní spoustu lidí, používající ICQ mobilně, nebo přes webové rozhraní. ICQ nějak přepracovalo serverovou část a zkrátka to nejede. Musíme si počkat buď na novější verzi ICQ klienta, nebo na opravný patch, popř. na reakci ICQ, zda s tím něco udělají. Rozhodně nehledejte chybu ve svém připojení, vše máte nastaveno jistě korektně!

Kde se dají koupit obaly na Palm ZIRE 71? Nevíte o nějakém obchodu, kamenném nebo internetovém?

Obchodů je dnes již spousta a internetových především. Buď bych vyzkooušel klasické obchody s PDA, nebo se podívat po Dicota pouzdrech, nebo pouzdrech, co prodávají v Tescu, např. Samsonite, LogitTech atp.

Kolik nabití akumulátor snese, než se stane časté dobíjení neúnosné ?

Máte asi na mysli, kolik nabití vydrží baterie, než poklesne pod rozumnou a únosnou hodnotu svého dalšího nabíjení a provozování. Výrobci udávají 1000 nabíjecích cyklů, a cyklem se rozumí 100 procent kapacity, tj. tisíckrát nabití a vybití do nuly. Když nebudete vybíjet až do nuly, což akumulátory Li-Ion a Li-Pol nemají rády, dostanete se k číslu mnohem vyššímu. Obecně lze sledovat po určité době, dle praxe po roce oslabení baterie o 5 až 10 procent.

Chtěl bych se zeptat na možnost upgrade mého OS z verzei 4.1, aniž bych zničil ostatní soubory a programy tam nainstalované.

Váš operační systém PalmOs 4.1 je bohužel tím nejvyšším, který na svém HW můžete provozovat (procesor DragonBall). PalmOS 5 je navržen pro jinou architekturu a procesorovou platformu (TexasInstriments, Intel), takže v tomto ohledu máte smůlu. Navíc obecně nedoporučuji žádný upgrade Flash ROM a operačního systému, nestojí to za ty problémy, pokud se něco pokazí při upgrade. Minimálně jednou měsíčně brečí někdo v konferenci, že chtěl vykuchat ROM, nebo předělat OS a ono se to pokazilo… Hlavně, že se to všude nedoporučuje a stejně to lidi dělaj, ach jo…

· Narazil som na vašu recenziu Sony Clié NX60. Mal by som jednu otázku

(velmi sa v palmoch a speciálně Sony nevyznám): keď je otočený v

polohe s displejom hore a skrytou klavesnicou, dá sa na rolovanie

použít jogdial? Ak ano, dajme tomu v nějakom readeri, posunie sa o

riadok alebo o celu stránku?

JogDial lze samozřejmě používat v jakémkoliv stavu, a pokud to aplikace podporuje, tak funguje. Co se posunu týče, buď je to v dané aplikaci natvrdo nadefinováno, zda se má posouvat o 1 pixel, 1 řádek, nebo celou obrazovku. V některých aplikacích to v nastavení lze ovlivnit.

· Jakým způsobem a v jakém programu mohu převést obrázek ve formátu *.jpg nebo *.bmp do formátu *.pdb?

Např. v dodávané aplikaci Photos, nebo PictureGear. Je pak samozřejmě zapotřebí, abyjste měl nainstalovánu i danou aplikaci na Palmu, která bude takto zkonvertované PDB soubory umět přečíst!