MOBIL.CZ má přes 100 000 zákazníků. Jubilejním je Zita z Plzně

"Před pár dny jsem říkala, že nemám štěstí na výhry. Přítel, ať se přihlásí kamkoli, je úspěšný, vyhraje. Ale já? Nikdy nic! Tohle je pro mě obrovské překvapení," prozradila Zita při přebírání šeku na 5 000 korun. Jedním dechem ale dodala, že nákup karty virtuálního operátora MOBIL.CZ, který provozuje společnost MAFRA, bylo rozhodnutím jejího partnera.

Stotisícím zákazníkem virtuálního operátora MOBIL.cz je Zita Štefanková, která žije v Plzni. Dárkový šek od společnosti Alza.cz jí předal produktový manažer MOBIL.cz Michal Markoš.

"Přítel si jako první koupil kartu MOBIL.CZ. Já mu říkala, že by pro nás bylo nejlepší, abychom byli oba u stejného operátora. A tak jsem si kartu první lednový týden pořídila i já," prohlásila sympatická Zita.

MOBIL.CZ získal 100 000 zákazníků za osm měsíců Virtuální operátor MOBIL.CZ, který provozuje společnost MAFRA, vstoupil na trh 13. května loňského roku. Trh předplacených karet rozvířil nabídkou mobilního internetu zdarma. Za každé dobití částkou 200 Kč získají zákazníci měsíční balíček 200 MB dat. Po jeho vyčerpání nebo po třiceti dnech se internet zpomalí, ale zákazníci ho mají nadále k dispozici. Do datového balíčku se nepočítá prohlížení webů mediální skupiny MAFRA, jako je iDNES.cz, Lidovky.cz, Metro.cz a další portály jako Jizdnirady.cz, Rajce.net nebo eMimino.cz. Minuta volání aktuálně stojí 2,20 Kč do jakékoliv sítě, jedna SMS 1,50 Kč. Předplacenou kartu MOBIL.CZ lze dobíjet pomocí kuponů, on-line přes web operátora, v terminálech Sazky, v bankomatech nebo v elektronickém bankovnictví.

Zitin partner zpočátku uvažoval, že by si v Čechách pořídili některý z klasických českých tarifů. Při porovnávání ale zjistil jen nepatrné rozdíly v nabídkách. Rozhodující pro výběr byl nakonec internet zadarmo, který MOBIL.CZ nabízí.

"Jsem moc spokojená. Rovnou můžeme na webové stránky nebo rodičům na Slovensko posílat e-mailem fotografie z telefonu," pochvalovala si. Nicméně dodala, že se jí na slavnostní předání šeku příliš nechtělo.

"To tak bývá, že když se člověku někam nechce, pak to dopadne skvěle. Jak jsem se o výhře dozvěděla? Zrovna jsem končila v práci, odcházela jsem jako poslední, bála jsem se, aby mi neujel autobus. A do toho začal zvonit telefon. Jak jsem běžela na autobus, do telefonu jsem všechno potvrdila. Až pak mi došlo, co jsem vlastně slíbila," okomentovala své první pocity. Výhru podle svých slov použije na nákup doplňků k fotoaparátu.

Pokecám v MOBILu Zvýhodněný balíček stojí 149 korun měsíčně. Jakmile je aktivní, uživatel může po následujících 30 dní neomezeně volat a psát SMS ostatním uživatelům operátora MOBIL.CZ.

Když přijeli před necelým rokem do Plzně, oba měli v mobilech karty slovenského operátora, se kterým měli uzavřené smlouvy na tarif. "Jsem ráda, že už nemám slovenský paušál, měli jsme strašně vysoké faktury. Rodiče mi říkali, ať to neřešíme, že to platí oni. Ale když jim přišla první faktura, máma mi hned volala, jak vysoká suma tam je. Teď jsme spokojení, mezi sebou si voláme levně a na Slovensko přes Skype. Zatím jsme nenašli místo, v němž by mobily hlásily, že nemají signál," popisuje Zita Štefanková.

V Plzni jsou podle svých slov s přítelem velmi spokojení. "Město je hezké, je tu hodně možností pro sportování. Líbí se mi i takové detaily, že tu auta už brzdí, i když se třeba jen blížíte k přechodu pro chodce. Na Slovensku zastaví tak jedno auto z dvaceti. Lidé k nám jsou přátelští, i když jsme tu vlastně cizinci," zhodnotila Zita.