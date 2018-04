10 nejdůležitějších tipů pro volání z ciziny

2. Vyberte si správný tarif

O roaming se zajímejte i v případě, když jste si jistí, že máte službu aktivní. Roaming sice stačí aktivovat jednou, ale základní nebo loňský roamingový tarif pro vás letos nemusí být ten nejvýhodnější, nebo ani nemusí existovat.

3. Neměňte před dovolenou operátora

Pokud těsně před odjezdem na zahraniční dovolenou změníte operátora, počítejte s tím, že pro aktivaci roamingu budete muset složit vratnou zálohu ve výši tři až pět tisíc korun.

4. Naučte se volat zpětně

Pokud používáte předplacenou kartu, je pravděpodobné, že se z ciziny nedovoláte přímo, tedy prostým zadáním čísla, ale musíte využít takzvané zpětné volání. U tohoto typu volání je nutné vložit volané číslo mezi speciální znaky, odeslat je a počkat, až telefon zazvoní. U O2 zadejte před volané číslo *101*, u T-Mobilu *111* a u Vodafonu *123*, za navolené číslo zadejte ve všech případech křížek. Číslo tedy budete vytáčet například ve formátu *101*+420602123456#.

Na druhou stranu, rychle přibývá sítí, ze kterých lze volat přímo. Například O2 ohlásilo další země s přímým voláním již od července, další země průběžně přidává i T-Mobile a Vodafone.

5. Před odjezdem si dobijte kredit

V případě, že máte telefon na předplacenou kartu, si před odjezdem do ciziny dobijte kredit, nebo si s sebou vezměte dost dobíjecích kuponů. Zadáním kódu do mobilu můžete telefon zdarma dobít i v zahraničí, za hovor pochopitelně zaplatíte. O dobití můžete požádat i někoho v Česku. Pokud váš kredit klesne zhruba pod 100 korun, nemusíte se z ciziny dovolat.

6. Zvolte partnerskou síť svého operátora

U některých tarifů (u Vodafonu vždy) voláte ze zahraničí levněji pouze v případě, že využijete partnerskou síť svého českého operátora. Ještě před odjezdem si proto zjistěte, které operátory na dovolené používat. Informace najdete na webu operátora nebo vám poradí na infolince.

7. Pozor na příhraničí

Na automatické vyhledávání sítě si dejte pozor také, pokud se pohybujete blízko hranic. Mobil tady může zachytit silnější signál zahraničního operátora a může se stát, že i když nohama stojíte na českém území, váš hovor půjde přes zahraniční síť.

8. Nezapomeňte si vzít nabíječku

Nezapomeňte si k mobilu zabalit také nabíječku, případně autonabíječku. Informujte se také na to, jestli k nabíječce nebudete potřebovat adaptér, v některých zemích můžete narazit na odlišné elektrické zásuvky.

9. Nevolejte, pište

V případě, že namísto telefonování dáte přednost zprávám, můžete ušetřít. Ještě levněji vás vyjde místo SMS zprávy poslat MMS zprávu. Do multimediální zprávy se vejde až 1000 znaků, můžete přidat i obrázky nebo zvukový soubor. Ceny SMS a MMS zpráv jsou srovnatelné a například u O2 je dokonce ememeska o 2,60 koruny levnější než esemeska.

10. Vypněte hlasovou schránku

Pokud v Česku používáte hlasovou schránku, je lepší ji před odjezdem vypnout nebo si nastavit takzvané nepodmíněné přesměrování. Při tomto nastavení jsou všichni volající automaticky přesměrováni do vaší hlasové schránky a za příchozí hovory nic neplatíte. Pokud si chcete vzkaz poslechnout ještě v zahraničí, zaplatíte pouze sazbu za odchozí hovor do Česka. Pokud máte nastavené takzvané podmíněné přesměrování hovorů - volající se dovolá do hlasové schránky, jen když je vaše linka obsazená, nebo nezvedáte telefon - může se vám schránka pěkně prodražit. Při podmíněném přesměrování totiž zaplatíte za příchozí i odchozí hovor. Pokud totiž hovor nepřijmete, vrací se ze zahraničí zpátky do Česka do vaší hlasové schránky.