1 GB CF realitou - řešení potíží s SD kartou - a další aktuality

Lexar: Gigabytová CF karta

První paměťovou CF kartu s kapacitou 1 GB dat začne zřejmě na konci ledna distribuovat firma Lexar Media. Rychlost zapisování je 2,4 MB/s a doporučená prodejní cena $1.200.

Vývoj CF karty o kapacitě 1 GB již ale dříve oznámila i firma SimpleTech.



Handspring a ViAir - aliance

Spolupráci v oblasti bezdrátových služeb oznámily včera firmy Handspring a ViAir. ViAir je specialista na bezdrátové služby a má pomoci prosadit komunikátor Treo na trhu.

Palm: Update na řešení problémů s kartami nad 32 MB

Rada uživatelů SD/MMC karet nad 32 MB hlásila problémy při jejich využívání - nový patch of Palm Inc. by je měl odstranit. Taky by měl ale zrychlit přenos velkých souborů. Soubor má 51 kB a je ke stažení zde. Update 29.1.2002 10:00 - Dostali jsme k tomuto patchi jedno varování od čtenáře, takže je zde aktuálně přetiskujeme :







Flexis - první recenze

V prosinci jsme informovali o zahájení prodeje ohebné klávesnice Flexis, kterou můžete po použití smotat jako koberec. Důkladnou recenzi této klávesnice přinesl včerejší PalmInfocenter.