1,5GB, 2GB a 3 GB Compact Flash karty od Pretecu

18. listopadu oznámila společnost Pretec zbrusu nové Compact Flash karty s kapacitou 1,5 GB, 2 GB a 3 GB, které by měly být dostupné ještě tento rok. Příliš sice nesouhlasím s tiskovým prohlášením společnosti Pretec, že zatím jediná 1GB Compact Flash karta na trhu pochází právě z dílen Pretecu, to ale nic nemění na faktu, že 3GB Compact Flash karta bude opravdovým králem trhu, a to nejen vzhledem ke své kapacitě. Tisková zpráva neuvádí, o jaký typ CF karet se jedná (zda o typ I či II), z fotografie je ale jasně patrné, že 3GB Compact Flash karta je typ II, je ale samozřejmě možné, že časem bude k dispozici i v provedení odpovídajícím specifikacím pro CF karty typu I.



Cena 1,5GB a 2GB Compact Flash karet zatím nebyla oficiálně oznámena, 3GB karta by se měla v počátku prodávat za neuvěřitelných cca 2 499 USD a bude v omezeném množství (patrně VELMI omezeném) na trhu ještě tento rok. Pokud je to pravda, překračuje cena všechny únosné meze naprosté většiny případných zájemců o tuto kartu, samozřejmě vyjma oblasti profesionální digitální fotografie nebo high-end aplikací provozovaných přímo z paměťových karet nebo využívajících prostor na kartě pro data, jako jsou třeba profesionální mapovací / geografické systémy apod. - obecně různá mobilní řešení pro digitalizaci a sběr dat. Netroufám si také jakkoliv spekulovat o tom, zda je taková cena vůbec nějak zdůvodnitelná cenou použité technologie a nutností zaplatit její vývoj, v každém případě si Compact Flash kartu s takovou kapacitou bude moci dovolit jen velmi solventní zákazník.



Pod "zoufalou" cenou se skrývá ještě jedna velmi zajímavá informace, která se týká Compact Flash karet pro průmyslové a vojenské využití, kde může být robustní provedení typických paměťových CF karet - které neobsahují žádné mechanické části - velkou a zásadní výhodou oproti MicroDrivu (zatím max. 1 GB) nebo PCMCIA kartám obsahujícím miniaturní pevní disky momentálně s kapacitou až 5 GB. Všechny nově ohlášené kapacity CF karet by totiž měly být k dispozici také v odolném provedení s kvalitním metalickým stíněním a schopností fungovat v náročných provozních podmínkách v prostředí s teplotou v rozmezí -40 až +125 stupňů Celsia. Nemám sice zatím nejmenší představu o tom, jaké běžně dostupné zařízení by takové karty mohlo smysluplně využívat, ale klasické digitální fotoaparáty a kapesní počítače to určitě nebudou - pokud ovšem nemáte nějakou speciální verze PDA či fotoaparátu schopného fungovat v přehřáté páře či hutích nebo v chladírenském boxu, popřípadě rovnou za polárním kruhem :-))).