Tvrdí, že tohle je nejvýhodnější smartphone na trhu

Modely Blade od ZTE se dají sehnat i na českém trhu, byť celkově to s podporou od výrobce není u nás příliš dobré. V USA, kde značka ZTE slaví slušné úspěchy a kde si zakládá na blízkém vztahu se zákazníky, se ale doposud překvapivě výhodné smartphony Blade neprodávaly.

Mění to až novinka Blade V8 Pro, kterou firma představila na tiskové konferenci na veletrhu CES v Las Vegas. A zástupci firmy hovoří jasně, tohle je podle nich nejspíš nejvýhodnější smartphone na trhu. Přináší výbavu vyšších tříd za příjemně nízkou cenu. Ta je v USA stanovena na 229 dolarů, v přepočtu tedy asi 5 800 korun. Výbavou chce ZTE Blade zatopit třeba rovněž na CESu představenému Honoru 6X (více zde).

Podobně jako on se i novinka ZTE chlubí dvojitým fotoaparátem, jsou tu dva třináctimegapixelové snímače, které slouží ke hrátkám s hloubkou ostrosti a také dalším trikům jako třeba kolorování fotek nebo vytváření různých stylizovaných obrázků.

Další výbava spoléhá na procesor Qualcomm Snapdragon 625 a 3 GB RAM, displej má úhlopříčku 5,5 palce a Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů). Telefon je dvousimkový, vnitřní paměť má 32 GB a druhý slot může sloužit i jako slot pro kartu microSD. Nechybí samozřejmě čtečka otisků prstů. Android je bohužel přítomen jen ve verzi 6.0. To všechno jsou parametry opravdu velmi blízké zmíněnému honoru, který se mimochodem bude v USA prodávat za necelých 250 dolarů (6 400 Kč), nové ZTE je tedy opravdu o něco výhodnější. Navíc má oproti honoru moderní USB-C konektor.

Honor má však výhodu ve zpracování, to působí přeci jenom hodnotnějším dojmem. ZTE Blade V8 Pro je trochu obyčejnější, byť jeho zadní kryt z jemně pogumovaného materiálu je praktický při držení v ruce. Design je hodně konzervativní, ale to by mohlo řadě zákazníků vyhovovat. Zpracování je na velmi dobré úrovni.

Otázkou je dostupnost ZTE Blade V8 v České republice. O ní zatím nemáme žádné informace, vzhledem k popularitě řady by se u nás ale smartphone objevit mohl. Cenu můžeme rovněž odhadovat, na základě rozdílu ceny oproti honoru v USA si troufáme tipnout, že by nové ZTE mohlo vyjít asi na 6 500 korun.