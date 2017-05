Přidal data a minuty, sebral SMS. Jak Vodafone překopal základní tarify

Stejně jako u neomezených nových tarifů Red Naplno i u základních Vodafone přidal volná data. Zákazníci však přijdou o neomezené SMS, naopak dostanou více volných minut.

Nové základní tarify se jmenují Start, ty původní se jmenují Smart, což může být matoucí. Ale jen na chvíli, původní bude možné aktivovat jen do 18. 5. respektive 12. června. Od těchto dat pak budou v nabídce operátora již jen tarify nové.

Více minut a dat, žádné SMS v ceně

Jsou tři a jmenují se Start 100, 200 a 500. Číslo odpovídá volným minutám pro volání do všech tuzemských sítí. Kdo si potrpí na SMS, tak má ovšem smůlu, ani v jednom z nových tarifů nejsou žádné volné SMS. V původních tarifech Smart přitom byly neomezené SMS v síti nebo u nejdražšího pak neomezené SMS kamkoliv. Nyní zákazníci za každou zprávu zaplatí 1,50 Kč. Při stovce zpráv to je 150 korun navíc, a to je hodně. Operátor naštěstí nabízí balíčky neomezených SMS za 50 korun v rámci sítě a za 100 korun kamkoliv, ale jsou to peníze navíc.

Srovnání nových a původních základních tarifů Vodafone Volání - volné minuty kamkoliv SMS - volné jednotky Data Cena s úvazkem 24 měsíců Cena bez úvazku Nový Start 100 100 minut žádné (neomezené v síti +50 Kč, kamkoliv +100 Kč) 250 MB 277 Kč 346 Kč Nový Start 200 200 minut žádné (neomezené v síti +50 Kč, kamkoliv +100 Kč) 250 MB 377 Kč 471 Kč Nový Start 500 500 minut žádné (neomezené v síti +50 Kč, kamkoliv +100 Kč) 1 GB (500 MB + dárek 500 MB) 477 Kč 596 Kč Původní Smart 50 50 minut Neomezené v síti 50 MB 249 Kč 311 Kč Původní Smart 100 100 minut Neomezené v síti 100 MB 349 Kč 436 Kč Původní Smart 250 250 minut Neomezené kamkoliv 250 MB 549 Kč 686 Kč

Čímž se dostáváme k lepší stránce nových tarifů Start. Oproti původním Smart mají první dva 250 MB dat, nejdražší pak 500 MB, což už na základní využití internetu stačí. Doposud dával Vodafone 50/100/250 MB. U nejzákladnějšího tarifu Start 100 se tak datový balíček zvedl pětkrát. Navíc u nejvyššího tarifu Start 500 přidává operátor dalších 500 MB jako bonus. Zákazník si však tento bonus musí vybrat každý měsíc v mobilní aplikaci Můj Vodafone.

Operátor přidal i volné minuty, a to na dvojnásobek. Z původních 50/100/250 minut u tarifů Smart mají nové tarify Start 100/200/500 minut.

Zbývají ceny. Základní Start 100 stojí s úvazkem 277 korun, což je o 28 více než původní Smart 50. Start 200 stojí 377 korun, což je opět o 28 korun více než původní Smart 100. Naopak Start 500 za 477 korun je o 72 korun levnější než původní Smart 250.

Lepší nové, nebo původní?

Spravedlivější je porovnání současného nejlevnějšího tarifu Start 100 a původního druhého Smart 100. Nový má výrazně více dat, stejné množství volných minut a když k němu přičteme balíček neomezených SMS za 50 korun, dostaneme se na 327 korun, tedy o 22 korun níže než u původního tarifu.

Stejně tak můžeme porovnat nový a původní nejdražší tarif, tedy Start 500 a Smart 250. Když k tomu novému přidáme za 100 kč balíček neomezených SMS kamkoliv, dostaneme se na 577 korun, tedy o 28 korun výše než u Smartu 250. Ale s dvojnásobkem minut a čtyřnásobkem dat. Otázkou je, jestli se v této ceně nevyplatí zkusit vyjednat některý „podpultový“ tarif, za 499 korun je operátoři nabízí minimálně přes zprostředkovatele. Volání a SMS jsou v nich neomezená, datový balíček bude podobný.

Konkurence u předplacenek

Při srovnání základních nejlevnějších tarifů všech operátorů je Vodafone stále nejlevnější. Dat má nejvíce, v dalších položkách je to o preferencích jednotlivých zákazníků. Detaily jsou v tabulce. Nutno dodat, že O2 nové tarify teprve představí.

Základní tarify operátorů Volání SMS Data Cena s úvazkem T-Mobile Klasik 100 minut kamkoliv 100 SMS kamkoliv 100 MB 349 Kč Vodafone Start 100 100 minut kamkoliv žádné 250 MB 277 Kč O2 Free O2 60 Neomezeně v síti, 60 minut do ostatních sítí Neomezeně v síti 50 MB 349 Kč

U základních tarifů platí, že jim výrazně konkurují předplacené služby. Například Sazkamobil a její tarif Šťastný tarif 397 stojí měsíčně 397 korun a obsahuje 1 000 minut do všech sítí, SMS stojí 0,90 Kč a obsahuje datový balíček o objemu 500 MB.

U Mobil.cz stojí minuta 2,20 a SMS 1,50, tedy 100 jednotek od každého vyjde dohromady na 370 korun a k tomu je za dobití 200 MB dat zdarma. Tedy opět konkurenceschopná cena bez nutnosti úvazku. Jen je potřeba myslet na dobíjení. A nebo například Mobil od ČEZ, který má 100 minut za 200 korun, 100 SMS za 90 korun a 300 MB dat za 80 Kč. Dohromady to je 370 korun a opět bez úvazku.