Vodafone musí měnit podmínky. Současné příliš komplikují výpověď smlouvy

Uzavřít smlouvu s mobilním operátorem není těžké. Stačí k tomu vylomit z plastové kartičky SIM kartu, kterou vám kurýr na základě telefonátu z call centra přivezl domů. S jejím vypověděním v momentě, kdy se vám nelíbí třeba změna tarifu, už se to má ale jinak. V případě Vodafonu to je aktuálně dokonce tak složité, že to operátorovi Český telekomunikační úřad nakázal změnit.

Od srpna totiž byl podle odstavce 1.1.5 aktualizovaných všeobecných podmínek jedinou možností klienta nesouhlasícího se změnou tarifu dopis zaslaný na centrálu firmy. A to navíc ještě opatřený úředně ověřeným podpisem - tedy potvrzením z pošty, úřadu nebo CzechPointu.

Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) se to nelíbí, tak nařídil Vodafonu podmínky přepracovat. “ČTÚ dospěl k závěru, že toto ujednání je odrazující podmínkou od změny poskytovatele služby a ve správním řízení uložil Vodafonu povinnost ve lhůtě dvou měsíců toto ustanovení ze smlouvy odstranit,” vysvětlil mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Paradoxní je, že před několika lety to byl právě třetí český operátor, kdo stavěl marketingovou komunikaci na tom, že jeho konkurenti mají na rozdíl od něj nepřehledné smlouvy plné různých zádrhelů. „Vodafone se stal loni přesně tím operátorem, ze kterého si jeho reklamy s Petrem Čtvrtníčkem a falešnými soby dělaly legraci v roce 2007,“ okomentoval praxi radní ČTÚ Ondřej Malý.

V reakci na iniciativu rady už operátor připravil aktualizaci podmínek, která vejde v platnost od letošního března. Ta v části věnované výpovědím smluv z důvodů jejich změn už uvádí možnost výpovědi dopisem bez úředně potvrzeného podpisu, zároveň navíc i po telefonu nebo návštěvou pobočky.

Vodafone důvod srpnového zkomplikování výpovědí vysvětluje opačně, než to vidí ČTÚ. Nemělo odrazovat klienty od domáhání se výpovědi, ale naopak mělo spotřebitele chránit. “Naší snahou bylo zamezit pokusům o neoprávněnou manipulaci se zákaznickými účty,” říká mluvčí operátora Markéta Kuklová.

Větší problém je novela zákona

Popsaná situace je ale jen jedna část problému s jednostrannými změnami smluv, které spotřebitelské organizace považují za největší současný zdroj faulů všech tří operátorů vůči zákazníkům. Největší vahou proti spotřebitelům totiž působí úprava zákona o elektronických komunikacích z roku 2014 prosazená poslancem ANO Stanislavem Pflégerem.

Ta totiž umožňuje operátorům účtovat za výpovědi klientů reagující na jednostranné změny smluv smluvní pokuty ve výši 20 procent zbývajícího smluvního plnění. Typicky se jedná třeba o změnu složení tarifu nebo o úplné vypnutí mobilních dat po jejich přečerpání namísto pouhého zpomalení.

Jediná šance zákazníků je tak nyní výpověď, následná reklamace u operátora a potom ještě podat námitku k ČTÚ. Právě první fázi tohoto už tak složitého procesu Vodafone dle aktuálních podmínek komplikuje ještě nutností úředně ověřeného podpisu.

Změnit novelou zákon zpět do rovnováhy se pokusila skupina senátorů v čele s Alenou Dernerovou. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek ale nesplnil slib a jejich paragrafy do návrhu ministerské novely z kraje roku nezapracoval. Opětovně to slíbil udělat až po intervenci předsedy vlády Bohuslava Sobotky (naposledy jsme psali zde).