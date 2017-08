ČTÚ smetl ze stolu žádosti virtuálů. Roaming je pro ně noční můrou

Žádat o povolení účtovat si příplatek za roaming mohou firmy v odůvodněných případech po 15. červnu, kdy platí povinnost účtovat v EU stejné ceny jako doma (více zde). Příplatek chtěli zavést virtuální operátoři Mundio Distribution, miniTEL a ERBIA MOBILE. Český telekomunikační úřad o tom informoval v srpnové monitorovací zprávě.

Úřad všechny žádosti posoudil podle článku 6c odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 6c odst. 4 je shledal jako nedůvodné. Informace poskytnuté operátory byly podle regulátora nedostatečné.

„Žadatelé neprokázali splnění podmínky stanovené v čl. 10 odst. 1 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/2286 (viz box níže - pozn. redakce), že by nebyli schopni pokrýt svoje náklady na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb, což by mělo za následek narušení udržitelnosti jejich modelu pro stanovení vnitrostátních cen,“ zdůvodnil Český telekomunikační úřad zamítnutí žádostí.