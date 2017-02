To není počítač, ale mobil: 10 jader procesoru, 8 GB operační paměti

O čínském výrobci Vernee, který se snaží zvýšit povědomí o značce i v Evropě, je znovu slyšet. Loni si naplnil svoje základní portfolio modelů dostupnými, ale také celkem vybavenými smartphony s označením Mars (recenzi čtěte zde) a Apollo lite (recenzi čtete zde), svou produktovou řadu chce rozšířit o dalších pět modelů.

Asi nejzajímavější je Apollo 2, který co do výbavy rozhodně ničím nešetří. Bude to první telefon s procesorem Helio X30 od výrobce MediaTek, který má celých deset jader taktovaných v rozsahu od 2 do 2,8 GHz. Zajímavá je i hodnota operační paměti, telefon má totiž být dostupný ve dvou verzích, jedna s 6 GB RAM a 64 GB datového prostoru, druhá má dokonce nabídnout 8 GB / 128 GB konfiguraci. Mluví se také o přítomnosti displeje s rozlišením QHD. To jsou na dnešní poměry skutečně špičkové parametry.

Je jasné, že Apollo 2 bude hvězdou stánku tohoto výrobce na veletrhu MWC v Barceloně, ale mimo něj by se zde měl objevit ještě nástupce modelu Mars s přívlastkem Pro, který bude mít osmijádrový procesor Helio P25 a 6 GB operační paměti.

Během března až května se ještě dočkáme modelů Apollo X, který bude patrně odlehčenou a levnější variantou Apollo 2 a také dvojice Thor E a Thor Plus, které budou kombinovat tenký profil těla (okolo 8 milimetrů) s vysokými kapacitami baterie. Thor E se bude pyšnit 5 020mAh baterií, Thor Plus dokonce 6 050mAh baterií. Zbystřit by tak měli všichni uživatelé, pro které je dlouhá výdrž telefonu naprosto zásadní předností.

Ceny zatím nejsou známy ani u jednoho modelu, vzhledem k dosavadní cenové politice výrobce Vernee, který cenovky tlačil poměrně hodně nízko (okolo 250 dolarů za modely Apollo lite a Mars) se dá očekávat, že se ceny budou pohybovat nejvýše okolo 10 tisíc korun.