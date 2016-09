Chystají smartphone šílených parametrů. Má mít 12 GB RAM a 60MPix foťák

Společnost Turing Robotics Industries (TRI) prý hodlá během příštího roku uvést smartphone Cadenza, jehož parametry působí až neuvěřitelně. Ostatně posuďte sami. Srdcem přístroje má být tandem čipových sad Qualcomm Snapdragon 830, která dosud ani nebyla uvedena. Posledním zástupcem řady Snapdragon je verze 821, která oproti modelu 820 zvyšuje výpočetní výkon asi o 10 procent (více zde).

Samotný Snapdragon 830, který by měl být představen začátkem příštího roku, bude mít nepochybně výkonu na rozdávání a je proto otázkou, nač by měl telefon potřebovat rovnou dva čipy. Jediným důvodem může být plánovaná porce operační paměti. Dnešní špičkové smartphony mají nejvýše 6 GB, Cadenza má mít rovnou dvojnásobek, tedy 12 GB a Snapdragon 830 má podporovat nejvýše 8 GB.

Až šíleně zní také parametry fotomodulů. Čelní představuje dvojice 20MPix jednotek, hlavní fotoaparát pak má mít dokonce 60Mpix snímač, jeho označení iMAX 6k Quad slibuje schopnost záznamu videí v obřím rozlišení. Světelnost objektivu má být f/1,2.

Nahrávky takové kvality by si samozřejmě vyžádaly odpovídající prostor, i na to v TRI pamatují a Cadenzu hodlají vybavit 512GB úložištěm (2× 256 GB). To spolu s dvojicí paměťových slotů dává neuvěřitelný terabyte datového prostoru. Na poměry chytrého telefonu jsou to opět značně předimenzované hodnoty. O výborný hlasitý přednes libovolného audia se pak má starat audio čip značky Marshall.

Série neuvěřitelných parametrů pokračuje třeba slotem na čtveřici SIM nebo 100wh zásobárnou energie, sestávající ze 2 400mAh akumulátoru z grafenu, 1 600mAh baterie a vodíkového palivového článku.

Smartphone má být vyroben z ušlechtilých materiálů, jako je grafen nebo Liquid Metal druhé generace. Lze říci, že jediným parametrem, který z dnešního pohledu nevybočuje nějak výrazně, je 5,8palcový QHD displej.

Cadenza má běžet na OS Swordfish, který bude zřejmě variantou dřívější platformy Sailfish.

TRI dosud uvedla pouze jeden jediný smartphone jménem Turing Phone. Přístroj s 5,5palcovým FHD displejem loni v srpnu zaujal především odolným zpracováním a šifrováním uložených dat. Jeho hardwarové parametry totiž nijak nevybočovaly z tehdejších nároků na špičkový smartphone. To však o chystaném modelu Cadenze rozhodně prohlásit nelze.

Není jisté, zda se TRI smartphone skutečně během příštího roku podaří vydat, zřejmé však je, že plány společnosti vyrobit telefon tak neuvěřitelných parametrů způsobily hotovou senzaci.