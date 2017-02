Kupujte, dokud jsou. Špičkové mobily minulých let mizí z prodejen

Není se vlastně ani čemu divit. Výrobci mají zájem o to, aby prodali svoje horké novinky, kterým ale mnohdy starší modely konkurují. Proč si kupovat nový mobil vyšší střední třídy, když za stejné peníze můžete mít předloňský topmodel?

Jistě, staré topmodely bývají zpravidla už lehce zanedbávané - systémové aktualizace na ně přicházejí později nebo vůbec a někdy jim výrobci schválně i vyškrtnou jednu nebo i více softwarových novinek, aby se starý mobil příliš nepodobal tomu novému.



Jejich hardware pak obsahuje starší generace procesorů, které jsou ale stále srovnatelné nebo i o něco lepší než ty nové o třídu nižší. Chybí nový konektor, či jiné hardwarové vychytávky, ale naopak mají také třeba v mnoha případech stále nejlepší displeje na trhu, perfektní fotoaparáty nebo zajímavý design. K tomu navíc všem klesly dost výrazně ceny, v některých případech až do segmentu dnešní střední třídy. Z trhu však mizí rychle a někdy už se dají sehnat pouze z neoficiální distribuce.

Huawei P8

Až na cenu vyšší střední třídy se propadl stále velmi dobře vybavený model poloviny roku 2015, P8 od Huawei. S cenovkou mezi 6,5 a 8 tisíci korunami se jedná o velice zajímavou koupi, pokud přihlédneme k faktu, že má hezký 5,2palcový Full HD displej, dostatek výkonu a elegantní kovové zpracování. S dobou drží krok alespoň aktualizací na nejnovější verzi Androidu 6.0, ačkoliv na trh přišel ještě s verzí 4.4 KitKat.

Microsoft Lumia 950 XL

Pokud vás neodradí operační systém Windows Phone ani fakt, že se Microsoft jako takový už z trhu s mobily stahuje jako celek, pak bude jeho topmodel s přelomu roků 2015/2016 hodně zajímavou volbou. Může se totiž pyšnit velkým AMOLED displejem s QHD rozlišením, dobrým výkonem a také výborným 20MPx fotoaparátem (jedním z dosud nejlepších, jaký jsme u mobilu viděli). Někteří dovozci ho sice stále prodávají za ceny okolo 15 tisíc korun, jiní však šli s cenou hodně nízko a telefon use „zbavují“ za přibližně 8 tisíc korun.

Apple iPhone 6 Plus

Ačkoliv se dá najít ještě trochu levněji menší model, nabídky nejsou příliš cenově konzistentní. Lepší je to v případě většího 6 Plus, který se s cenami pohybuje hned u několika prodejců okolo 14 tisíc korun. A to je za iPhone s novým designem, velkým displejem (5,5 palců) a samozřejmě vším, co se na značku Apple váže (operační systém iOS, aplikace, kvalitní fotoaparát, plynulost prostředí) poměrně dobrá cena, vezmeme-li v potaz, že se nové iPhony běžně prodávají za ceny přesahující 20 tisíc korun.

Sony Xperia Z5

Sony už sice oficiálně odešlo od řady topmodelů řady Z a nově už je v jeho nabídce druhý špičkový model nové prémiové řady X, poslední zástupce „staré školy“, Xperia Z5, má stále co říct. Sony nezklame jak prémiovým vzhledem, tak výborným výkonem, potěší i nadprůměrný fotoaparát a skvělý Full HD displej na úhlopříčce 5,2 palce. V doprodeji u oficiálních distributorů stále stojí hodně, 15 tisíc korun, jinde se ale dá sehnat i za ceny pohybující se okolo 11 tisíc. A to už je za stále špičkové sony dobrá nabídka.



Samsung Galaxy S6

Skutečnou peckou je předloňský Samsung Galaxy S6, který nejenom že stále drží krok svým SuperAMOLED displejem s vysokým QHD rozlišením, výborným fotoaparátem a výkonem, který stačí i na virtuální realitu Gear VR, ale je také nebývale levný. Nejnižší současné nabídky jdou i pod 10 tisíc korun, zbytek se pohybuje okolo 11 tisíc. Z oficiální distribuce už ale zmizel a je možné, že v řádu pár měsíců už o něm nebudou vědět ani neoficiální dovozci.



HTC One M9

Už delší dobou se HTC nedaří přilákat dostatek zákazníků ani k zbrusu novým modelům, přesto má stále pojem „topové HTCčko“ jistý punc exkluzivity, byť asi hlavně u zákazníků, kteří nostalgicky vzpomínají na zlatou éru tohoto výrobce. Topmodelu pro rok 2015 se stále několik posledních neoficiálních distributorů zbavuje za cenu okolo 9 tisíc korun, což je za mobil se Snapdragonem 810, 20MPx fotoaparátem a příjemným 5palcovým Full HD displejem docela zajímavá koupě.



LG G4

Skutečnou lahůdkou na závěr je pak model LG G4, který zaujme nejenom 5,5palcovým displejem s QHD rozlišením, ale také třeba dostatkem výkonu, dobrým fotoaparátem, zajímavým designem s koženými zády či cenovkou 8 až 9 tisíc korun. LG G4 je stále poměrně originální stylovka, která může vyhovovat náročnějšímu uživateli jak z hlediska výkonu, tak estetického dojmu.