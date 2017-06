O2 uvádí nové tarify. Nejlevnější neomezený tarif má za 499 korun

T-Mobile představil nové tarify už koncem března, Vodafone následoval v květnu. Jako poslední ze síťových operátorů přináší nové portfolio O2. Oproti konkurentům neměnil tarify tak výrazně, dva zůstávají úplně stejné a za stejnou cenu.

Bez změny zůstává základní tarif Free O2 60. Stojí 349 korun měsíčně a obsahuje neomezené volání a SMS v rámci sítě, 60 minut do jiných sítí a 50 MB dat. O2 nesáhlo ani na nejoblíbenější neomezený tarif Free CZ, který stojí 749 korun a obsahuje neomezené volání a SMS kamkoliv a k tomu 1,5 GB dat. Tedy jedna změna zde je, tarif se už nejmenuje Free CZ, ale Free 1,5 GB.

Klasika zůstává a nejlevnější novinka

O2 tak jako jediný operátor ponechal doposud hlavní neomezený tarif za 749 korun. Ten měli do letošního jara všichni tři operátoři za shodnou cenu. S novými tarify ho T-Mobile upravil na Mobil M za 799 korun, ale s 4 GB dat. Vodafone nově Red Naplno 5 GB za 777 Kč s 5 GB dat, jak jméno tarifu napovídá. O2 je v tomto směru nejlevnější, ale s nejméně daty.

Základní tarify O2 Nový tarif Starý tarif Volání Data SMS Cena Free O2 60 Neomezeně v síti + 60 minut do jiných sítí 50 MB Neomezeně v síti 349 Kč Free O2 60 Neomezeně v síti + 60 minut do jiných sítí 50 MB Neomezeně v síti 349 Kč Free 200 MB Neomezeně do všech sítí 200 MB Neomezeně do všech sítí 499 Kč Free O2 Plus Neomezeně v síti + 120 minut do jiných sítí 200 MB Neomezeně v síti 499 Kč

Pokud jde o cenu, pak má O2 ještě levnější neomezený tarif. Stojí 499 korun měsíčně a má neomezené volání a SMS do všech sítí (takže po 15. červnu i v EU roamingu). To je naprosto nejnižší cena na trhu, ale je jasné, že někde se ubíralo a to jsou data. V tarifu je jen 200MB balíček, což je prakticky jen symbolická hodnota. Pokud vám tento tarif něco připomíná, tak se nepletete. Stejně konstruovaný tarif nabízí už delší dobu zprostředkovatelé na internetu a dal se najít v ceníku operátora jako Free CZ Data S, ale bez možnosti aktivace na žádost zákazníka. Teď je tedy dostupný i přímo u operátora a bez smlouvání.

Více dat za stejnou nebo nižší cenu

Další dva tarify úplně nové nejsou, jen je operátor výrazně vylepšil. Doposud se jmenovaly Free CZ 5 GB a Free Evropa XL. Nově se jmenují Free 6 GB a Free 20 GB a oba mají neomezené volání a SMS do všech sítí. V prvním případě se cena snížila o 150 korun z 999 na 849 korun, u dražšího se cena nemění, stojí 1 699 Kč. Změny jsou jasné na první pohled, operátor přidal data. U prvního 1 GB navíc, u druhého rovnou 10 GB navíc. U něj pak zůstává i 600 minut pro volání do zahraničí.

Neomezené tarify O2 Nový tarif Starý tarif Volání Data SMS Cena Free 1,5 GB Neomezeně do všech sítí 1,5 GB Neomezeně do všech sítí 749 Kč Free CZ Neomezeně do všech sítí 1,5 GB Neomezeně do všech sítí 749 Kč Free 6 GB Neomezeně do všech sítí 6 GB Neomezeně do všech sítí 849 Kč Free CZ 5 GB Neomezeně do všech sítí 5 GB Neomezeně do všech sítí 999 Kč Free 20 GB Neomezeně do všech sítí + 600 minut volání do zahraničí 20 GB Neomezeně do všech sítí 1 699 Kč Free Evropa XL Neomezeně do všech sítí + 600 minut volání do zahraničí 10 GB Neomezeně do všech sítí 1 699 Kč

O2 Spolu se po měsíci vylepšuje

Poslední novinkou je inovace ve sdíleném tarifu O2 Spolu, což je rodinný tarif O2, který operátor představil nedávno - koncem dubna. Tento tarif obsahuje tři neomezené tarify, každý s 3 GB dat a k tomu O2 TV M. Celkem balík stojí 1 999 korun. Jeden neomezený tarif s 3 GB dat tak vyjde na 666 korun, televize je pak v podstatě dárkem za korunu. Nově si zákazníci budou moci přidat k jednomu nebo všem tarifům další 3 GB dat. Příplatek je 100 Kč u jednoho tarifu.

V praxi tak může celý balíček O2 Spolu obsahovat třeba 2x tarif se základními 3 GB dat a jeden s 6 GB. Celková cena bude 2 099 korun. Už při uvedení bylo takové rozšíření možné, ale za stejnou cenu 100 korun přidal operátor jenom 2 GB dat. Nově je pak v nabídce ještě větší balíček dat. Jeden nebo všechny tři tarify mohou mít i 10 GB dat a k tomu i 300 minut pro volání do zahraničí. V tomto případě je ale příplatek už 300 korun za každý tarif. Opět příklad, při dvou základních a jednom nejvyšším tarifu bude zákazník platit 2 299 Kč měsíčně.

Všechny tarify budou v nabídce od poloviny června a nahradí tarify současné. Uvedené ceny jsou s úvazkem na dva roky, cena bez úvazku je o 150 Kč měsíčně vyšší. Od 15. června pak u všech uvedených tarifů s výjimkou nejlevnějšího Free O2 60 platí neomezené volání a SMS v roamingu v rámci EU.