T-Mobile přidal datařům bonusové minuty a SMS. Akce je časově omezená

Standardní tarif Mobil DATA za 499 korun měsíčně nabídne uživateli pouze 10 GB dat, hovory jsou zpoplatněné minutovou sazbou 3,50 Kč, za každou odeslanou SMS zaplatí 1,50 Kč. Od čtvrtka 1. června nicméně T-Mobile nabízí tento tarif v limitované edici, zákazník za stejný měsíční paušál získá navíc 100 volných minut a 100 SMS na dva roky. Volné jednotky platí do všech sítí.

Tarif lze získat ovšem pouze on-line, a to prostřednictvím speciální webové stránky. Nejde navíc o trvalou nabídku, bonusy k uvedenému tarifu získají pouze ti zákazníci, kteří si tarif objednají nejpozději do 14. července.

Vylepšený tarif Mobil DATA s bonusovými jednotkami je lokální akcí v rámci mezinárodní kampaně týkající se spolupráce společnosti Deutsche Telekom, tedy mateřské společnosti českého T-Mobilu, s britskou hudební skupinou Gorillaz, jejímž cílem je převést pomocí nejnovějších technologií virtuální realitu do té skutečné. Při té příležitosti Deutsche Telecom spustil bezplatnou aplikaci The Lenz využívající možností rozšířené reality - při namíření čočky fotoaparátu na jakoukoli plochu magentové (růžové) barvy se uživateli zobrazí exkluzivní obsah týkající se kapely Gorillaz (klipy, videa, obrázky atd.).

Za 499 korun měsíčně lze u T-Mobilu pořídit také tarif Mobil S s neomezeným voláním do všech sítí, obsahuje ovšem jen 500 MB dat. Celkem 400 MB dat je za 498 Kč měsíčně k dispozici zákazníkům O2 v případě tarifu Free O2 Plus (neomezené volání a SMS v síti, 120 minut do ostatních sítí, 200 MB) „vylepšeného“ o dodatečně zakoupených 200 MB dat. U Vodafonu lze za 477 korun měsíčně získat až 1 GB dat, a to v případě tarifu Start 500 minut (500 volných minut, 500 MB) po vyzvednutí dárku v aplikaci Můj Vodafone (500 MB dat navíc).

Za tarify obsahující 10GB porci dat si je nutné u konkurence výrazně připlatit, oproti T-Mobilu ovšem obsahují i neomezené volání a SMS. O2 si za tarif Free Evropa XL naúčtuje 1 599 Kč a zákazník má v této ceně kromě výše zmíněného k dispozici také 600 minut na volání do zahraničí. Neomezený tarif Red Naplno 10 GB, který ovšem začne Vodafone nabízet až od 12. června, vyjde na 1 077 korun měsíčně. I v tomto případě lze získat bonusová data v aplikaci Můj Vodafone, konkrétně 2 GB. Stejně jako u O2 pak i tarif Vodafonu obsahuje minuty na volání do zahraničí, v tomto případě rovných tisíc.

U Vodafonu lze nicméně získat 10GB tarif i za 499 Kč měsíčně, ale tarif #jetovtobě (neomezené volání a SMS, 10 GB dat, datová SIM zdarma) je určen pouze studentům do 26 let s platnou ISIC kartou.