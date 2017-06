Podívejte se na čtyři horké mobilní novinky okolo 5,5 tisíce korun

Do konce roamingu v EU zbývá pár dní, od 15. června totiž mobilní operátoři nebudou moci za mobilní služby využité na území členského státu účtovat více než... celý článek

Mobil vám spadl do vody? Žádný problém. Vybrali jsme hlavní zástupce, se kterými se nemusíte bát nejenom do vany, ale třeba i do bazénu. celý článek