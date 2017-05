Malé iPhony zlevňují, ale cenově srovnatelné androidy jsou lepší koupě

Chtít relativně nový iPhone za méně než 10 tisíc korun bylo v minulých letech prakticky nepředstavitelné, dnes se ovšem i níže lze dostat hned se dvěma modely, které podporují nejnovější verzi operačního systému iOS: čtyři roky starý 5s a loňský SE. Oba dva však mají omezené možnosti, čím zaujmout, a hlavně konkurence je v této cenové hladině dost nemilosrdná.

iPhone SE

Ano, skutečně. Tento iPhone je přibližně rok starý, ale v obchodě jej koupíte za rovných 10 tisíc korun. Model SE totiž zacílil na příznivce starších, kompaktních iPhonů, a proto je prakticky nerozeznatelný od necelé čtyři roky starého 5s. Má čtyřpalcový displej, nejnovější verzi systému iOS a také čipovou sadu Apple A9 a 12MPix fotoaparát - hardwarově se prakticky neliší od modelu 6s. iPhone SE koupíte v 16GB paměťové verzi za 9 990 korun. Pokud byste měli zájem o 32GB verzi, připlatíte si tisíc korun, 64GB verze je také celkem výhodná, stojí 12 490 korun.

iPhone 5s

Ještě levnější iPhone se stále nejmodernější verzí systému iOS? Za 7 990 korun si můžete pořídit 16GB model z druhé poloviny roku 2013. Ano, zní to jako vyhazování peněz za kus starého železa, ale v případě Applu stále má smysl se poohlížet i po takto starých modelech, pokud jej výrobce stále zahrnuje do nových aktualizací. iPhone 5s má také čtyřpalcový displej (a prakticky stejné rozměry jako model SE vzhledem k tomu, že je to jeho předloha), jeho další výbava zahrnuje čip Apple A7, 8MPix fotoaparát nebo čtečku otisků prstů.

Mezi telefony s operačním systémem Android ovšem za cenu 8 - 10 tisíc dostanete pořádnou porci muziky navíc.

Samsung Galaxy A3 2017

Androidy se sice už prakticky nedostanou na tak kompaktní úhlopříčku displeje, jako mají výše zmíněné iPhony, ale umí se jí alespoň přiblížit. Alternativou je tak třeba pár měsíců starý Samsung Galaxy A3 2017. Telefon seženete za 8 999 korun a v jeho výbavě naleznete právě třeba na dnešní poměry menší 4,7palcový HD displej, osmijádrový procesor Exynos 7870, 2 GB operační paměti a 13MPix fotoaparát. Telefon má také čtečku otisků prstů ve tlačítku pod displejem.

Sony Xperia X Compact

Kompaktního zástupce má v modelu Xperia X Compact i Sony. V jeho výbavě naleznete hned několik lákavých parametrů: 4,6palcový HD displej, 23MPix fotoaparát (který má další dva doplňkové snímače po vzoru „velkého“ modelu XZ) či 3 GB operační paměti společně s procesorem Snapdragon 625. Nechybí mu samozřejmě ani čtečka otisků prstů, 32 GB vnitřního datového úložiště rozšířitelného paměťovou kartou a také aktualizace na nejnovější verzi Androidu. Ačkoliv jsou modely Sony tradičně dražší, X Compact seženete už za 10 tisíc korun.



Honor 8

Pokud vám však tak úplně nevadí mít větší displej, je skvělou volbou model Honor 8, který se pyšní dvojitým fotoaparátem, výkonným procesorem Kirin 950 společně s celými 4 GB operační paměti. Telefon má stylový design, pokrývá jej z obou stran sklo a jeho displej má úhlopříčku 5,2 palce s rozlišením Full HD.