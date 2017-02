Podoba nového Sony Xperia X odhalena. Minimalistický design zůstává

Sony neprožívá se smartphony zrovna nejlepší časy (více zde), nové produkty ovšem nevzdává. Už v pondělí na barcelonském veletrhu oficiálně představí novou generaci Xperie X, která možná ponese označení Xperia X2.

Japonský výrobce zůstává věrný jednoduchému, přesto elegantnímu designu, který vyznává rovné linie a ostré rohy. Jak ukazuje uniklý snímek zveřejněný serverem Priceraja, displej novinky bude tvořit značnou část čela. Rámečky okolo displeje jsou minimalizovány, nad ani pod ním mnoho místa nezbývá.

Výbava zatím potvrzena není, ale očekává se, že pětipalcový displej bude mít Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů). Fotoaparát s mechanickou spouští by měl být 23megapixelový, rozlišení přední kamerky by mělo být 16 MPix.

O svižný provoz by se měl postarat procesor MediaTek Helio P20 spolu s 4GB operační pamětí. Podle některých informací by neměl výrobce šetřit na rozšiřitelné uživatelské paměti, základní kapacita by měla být 64 GB. V případě baterie se očekává kapacita 3 000 mAh.