Posílání hanbatých obrázků činí lidi spokojenějšími, zjistila studie

Spolu s tím, jak technologicky stoupá výbava smartphonů, se otevírají dveře novým možnostem, jak je využívat k erotickým aktivitám. Pojem „sexting“, který už podle názvu odkazuje k posílání textových zpráv s erotickým obsahem (spojení slov sex + texting, tedy posílání zpráv), v době kvalitních fotoaparátů a aplikací zdánlivě přizpůsobeným k takovýmto činnostem (např. Snapchat) zahrnuje i posílání si nahých či jinak vyzývavých fotografií.

V průzkumu, který uspořádala online lékařská služba DrEd, fungující ve Velké Británii a ve Spojených státech, bylo dotázáno 2000 lidí různých věkových skupin jak z Evropy, tak USA. Cílem bylo zjistit jejich návyky - jak často, co a komu posílají a také jak jsou spokojení.

V první řadě asi nikoho příliš nepřekvapí, že nejčastěji se posílání hanbatých obrázků věnují muži a ženy ve věku od 18 do 24 let. V USA je tato aktivita častější než v Evropě. I starší ročníky však tuto aktivitu zcela nezavrhují, třeba z lidí starších 45 let se sextingu věnuje mezi 20 a 27 procenty populace.

Úměrně s tím, jak často si lidé erotické obrázky posílají, roste i spokojenost v jejich milostném životě. Zatímco z lidí, kteří obdrží takovou fotku alespoň jednou týdně, je „zcela spokojených“ 42 až 61 procent, z těch, kteří sexting provozovali jen párkrát za celý svůj život, přiznává naprostou spokojenost se svým milostným životem jen 19 procent dotázaných.

Co je objektem takových fotografií? Suverénně nejčastěji to jsou odhalená poprsí - k posílání takových fotografií se přiznalo 55 procent žen z USA a 43 procent Evropanek. Druhým nejčastějším objektem jsou genitálie, ale pouze ty mužské - fotí si je 29 procent mužů v USA a 21 procent v Evropě. Nejméně se naopak fotí ženy v případě, že jde o nahou fotku celého těla - přiznalo se k tomu pouze 4 procenta Američanek a 9 procent Evropanek.

Pokud posílají hanbaté fotky muži, kteří jsou v dlouhodobém (27 procent) či „nevázaném“ (25 procent) vztahu. Ženy také nejčastěji posílají takové fotky svým partnerům v dlouhodobém vztahu (33 procent) nebo v manželství (24 procent). Nejméně je to u obou pohlaví v případě známostí na jednu noc - s těmi provozuje sexting 14 procent mužů a jen 6 procent žen.

Sexting však s sebou nese i potenciální riziko. Ve výzkumu se přiznalo 22 procent mužů a 41 procent žen, že někdy obdrželo nevyžádaný erotický obrázek. Pokud navíc takový obsah uživatelé sdílejí přes služby, které jej automaticky nesmažou (právě např. zmíněný Snapchat), může se stát, že se objeví bez jejich svolení na internetu. Zejména v Evropě je to častější problém - v takové situaci se zde totiž ocitlo 19 procent dotázaných mužů a 15 procent žen proti jen 8 procentům mužů a 7 procentům žen v USA.