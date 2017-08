Vystřelil ve striptýzovém klubu. Prý šlo o nehodu při focení selfie

Kromě mobilního telefonu měl v době návštěvy klubu Sorn u sebe totiž i nelegálně drženou pistoli. Navíc nabitou a odjištěnou.

Bylo velkým štěstím, že si incident nevyžádal žádná zranění. Kulka totiž podle portálu The New York Times pronikla stěnou za zrcadlem do sousedících dámských toalet. Při odchodu pak Sorn ochrance klubu údajně oznámil, že šlo pouze o nehodu. Chtěl si jen pořídit selfie.



Zaměstnanci striptýzového klubu kvůli incidentu zalarmovali policii, ta posléze „neopatrného“ hosta klubu zatkla.

Při prohlídce policisté u Sorna kromě pistole ráže 40 mm našli také plný náhradní zásobník, marihuanu a prášky k útlumu úzkosti. Zatčený pro ně nebyl navíc neznámou tváří. Jde totiž o člena místního asijského gangu, který byl již dříve usvědčen z vloupání a pokusu o vraždu prvního stupně. Jakožto zločinec tedy nesměl být držitelem střelné zbraně.

Sorn byl proto letos v dubnu obviněn z nelegálního držení pistole. V půlce srpna si pak od úřadu amerického státního zástupce v Tampě vyslechl rozsudek: nepodmíněný trest ve federální věznici v trvání 6 let a pěti měsíců.