Slepá ulička, nebo naděje Samsungu? Další pokus o smartphone s Tizenem

Jeden čas to vypadalo, že má Samsung Androidu dost a vybuduje vlastní platformu postavenou na operačním systému Tizen. Mimo celkem úspěšného nasazení tohoto systému do chytrých hodinek a chytrých televizí ovšem jeho implementace do smartphonů zatím žádný průlom nepřinesla.

Samsung už připravil několik tizenových modelů, všechny byly určené především pro nenáročný indický trh. I v porovnání se smartphony s Androidem mají ovšem samsungy s Tizenem zatím podprůměrnou výbavu. Však sám výrobce je označuje jako chytré telefony pro uživatele, kteří zatím smartphone nevlastnili.

Nyní přichází Samsung s novinkou s označením Z4, i ta je ovšem určena především pro indický trh. Výbava je opět na úrovni low-endů, tomu odpovídá i cena 5 790 rupií, tedy v přepočtu zhruba 2 100 korun.

Samsung Z4 má 4,5palcový displej s velmi nízkým rozlišením 480 x 800 pixelů. Oba fotoaparáty jsou pětimegapixelové se světelností f/2.2. Zadní fotoaparát má dvojitý blesk, přední pak standardní. Výbava zahrnuje wi-fi 802.11 b/g/n, GPS a Glonass navigaci, Bluetooth 4.0 a USB 2.0. Telefon podporuje sítě čtvrté generace LTE. Existovat bude i dvousimková varianta.

Model Z4 používá novou verzi systému - Tizen 3.0. Použit je čtyřjádrový procesor s taktem 1,5 GHz, operační paměť má kapacitu jen 1 GB. Uživatelská 8GB paměť je rozšiřitelná pomocí paměťové karty, a to až o 128 GB. Novinka s kompaktními rozměry 132,9 x 69,2 x 10,3 milimetru a hmotností 143 gramů má baterii s kapacitou 2 050 mAh a na indický trh míří ve zlatém, černém a stříbrném provedení.