Stane se Samsung novým Applem? Jeho systém Tizen má být celosvětový

Samsung svůj vlastní systém Tizen používá hlavně v chytrých televizích a chytrých hodinkách. Už několik let se však pokouší tento systém nabízet i ve smartphonech. Zatím se samsungy s Tizenem prodávají jen v Indii, postupně se mají dostat i na trhy v jihovýchodní Asii a Africe.

Na konferenci Tizen Developer Conference 2017 v San Francisku ovšem jihokorejský gigant podle serveru SamMobile prohlásil, že by rád uvedl smartphony s Tizenem globálně.

Samsung uvedl, že se prodejům těchto smartphonů daří. Jen v loňském roce se zvýšily o 30 procent, letos se poptávka oproti loňsku zvýšila na dvojnásobek.

Samsung už uvedl několik tizenových smartphonů, stejně jako v případě nedávno uvedeného modelu Z4 jde nicméně o jednoduché a špatně vybavené telefony (o novém Z4 více zde). Dřívější spekulace o vývoji lépe vybavených smartphonů s Tizenem (více zde) by dávaly smysl až s proklamovanou globální expanzí.

Vybudovaní vlastní platformy nebude lehké, důležité budou například aplikace. Ale i zde se blýská na lepší časy. Jihokorejský výrobce totiž oznámil, že pro Tizen bude letos desetkrát více aplikací než loni.

Samsung by se vlastním systémem mohl zcela zbavit závislosti na systému Android od Googlu. Všechny zisky ze služeb, jako je například prodej aplikací, by tak připadly jen jemu. Jihokorejská společnost by se tak stala druhým Applem, který také vše provozuje ve vlastní režii.