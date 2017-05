Repasovaný Note 7 bude pro fanoušky a za polovinu. Označení se změní

O problémech Samsungu Galaxy Noze 7 toho bylo napsáno mnoho. Po zhruba měsíci byl jihokorejský gigant nucen jeho výrobu ukončit, jelikož u něj docházelo k samovolnému vznícení a výbuchům. Aerolinky z toho důvodu zakázaly brát i vypnutý Note 7 na palubu svých letadel.

V rámci svolávací akce se výrobci vrátilo mnoho Notů 7 (část jich byla neprodaná), a tak se rozhodli, že by byla škoda toho nevyužít. Místo aby byly zlikvidovány, lze na nich něco vydělat. Vrácené přístroje v továrně uvedli do původního stavu, takzvaně je repasovali a upravili. Každým dnem se nyní čeká, kdy se začnou repasované Noty 7 prodávat, jak už Samsung dříve oznámil.

Původně se předpokládalo, že repasovaný Note 7 dostane označení Note 7R (R jako repasovaný). Podle nových zpráv serveru etnews ovšem ponese označení Note FE (Fandom Edition, tedy fanouškovská edice).

Od Samsungu je to chytrý marketingový tah. Použití původního názvu 7R by mohlo vyvolávat negativní emoce, naopak nový název ničím neodkazuje na problémy původní verze. Výrobce navíc novým názvem zdůrazňuje, že mu nejde o profit, který by mohl zmírnit finanční ztráty zrušeného modelu. Samsung jen plní přání věrných fanoušků. I když logicky každý dolar, který z telefonu výrobce dostane, sníží obří ztráty.

Fanouškovská edice smartphonu, který je asi vůbec největším průšvihem na poli spotřební elektroniky, dostane vzhledem k problematické konstrukci jinou baterii. Místo článku s kapacitou 3 500 mAh bude mít Note FE baterii s nižší kapacitou 3 200 mAh. Původní výbava má jinak zůstat zachována, stále to je jeden z nejvybavenějších smartphonů na trhu.

Samsung Galaxy Note FE se má začít prodávat v Jižní Koreji koncem června. Dříve se hovořilo, že by se repasovaný Note 7 mohl podívat i na jiné trhy, třeba i do Evropy, ae zatím to potvrzeno není. Cena oproti původnímu modelu má být u „fanouškovské edice“ téměř poloviční. Hovoří se o částce 520 dolarů, tedy 12 600 korun. Původní Note 7 se na našem trhu krátce prodával za necelých 24 tisíc korun.