Samsung žehlí průšvih luxusem, novinka rozhodně nebude pro každého

Samsung Galaxy Note 8 je pro korejskou firmu důležitým modelem. Pokud se nestane nic mimořádného, měl by totiž být definitivní tečkou za kauzou „batterygate“, kterou se loni tak nechvalně proslavil model Note 7. Jeho „vznětlivá“ baterie se pro telefon stala fatálním problémem a Samsungu nezbylo nic jiného, než jej stáhnout z trhu a dokola a dokola se omlouvat.

Stejné omluvy zazněly i při premiéře špičkových modelů řady Galaxy S8 a teď i na premiéře Notu 8 v New Yorku. Tak nějak ovšem tušíme, že toto byla omluva poslední, teď už za sebe nechá Samsung mluvit nový produkt. A ten by měl být úspěšný, na druhou stranu představuje další zajímavý posun.

Že špičkové smartphony „prémiových“ výrobců, jako jsou Apple, Samsung a nově i čínský Huawei, průběžně zdražují, není nic nového. U Notu 8 se zdražení dalo očekávat také, vždyť loňský Note 7 startoval na cenovce pod 24 tisíci korun a tam cena spadnout logicky nemohla: 25 tisíc totiž stojí model Galaxy S8+, který je větší verzí S8 a stal se takovým „notem pro nedočkavé“.

Nakonec tak vlastně skoro můžeme být rádi, že Note 8 stojí „jen“ 27 tisíc. Je o dva tisíce dražší než dosud nejlepší model v nabídce značky, ale zdražení mohlo být mnohem výraznější. Nic to však nemění na tom, že cena je to opravdu pekelně vysoká. Vždyť je to částka na úrovni průměrné mzdy v Česku (nutno dodat, že cena v Česku je o trochu vyšší než jinde v Evropě, Samsung počítá kurz koruny ještě z dob již ukončených intervencí ČNB).

Na jednu stranu si může Samsung takové sebevědomí dovolit. Aféru s bateriemi mu uživatelé jakž takž odpustili a nezanechala na image firmy větší šrámy a konkurenční Apple také své produkty průběžně zdražuje. A třeba aktuálně nejdražší iPhone 7 s kapacitou 256 GB je o hodně dražší, vyjde na 31 390 korun. A dá se očekávat, že připravovaný iPhone 8 (ať už se nová prémiová verze bude jmenovat jakkoli) půjde s cenovkou ještě výše. A Samsung přece v této souvislosti nechce mít zboží pro chudé.

Jenže to také znamená, že korejská firma čím dál více živí jakýsi třídní boj mezi smartphony, jejich výrobci a svým způsobem i majiteli. Pro běžného uživatele je cokoli jako Note 8 opravdu zbytečný luxus. Jeho obrovský výkon, ty nejšpičkovější funkce nebo třeba i kreativní a pracovní funkce pera S-Pen využije naplno skutečně málokdo. Možná dokonce nikdo.

Na trhu je přitom spousta cenově dostupných smartphonů s bohatou výbavou, které sice nemají takový výkon a tak kompletní schopnosti jako Note 8, ale které stojí násobně méně peněz a uspokojí veškeré nároky uživatelů. Vždyť třeba kvalitní duální fotoaparáty najdeme i v telefonech s cenovkou hlouběji pod deset tisíc korun a do patnácti tisíc lze vybírat z opravdu výkonných a špičkových přístrojů.

Note 8 tak chce být opravdu prémiovým, skoro až luxusním zbožím. Samsung z něj buduje určitý status-symbol, který měly ještě před érou dotykových telefonů třeba některé špičkové nokie. Je to telefon pro fanoušky, pro ty nejnáročnější uživatele a pro blázny do technologií, který prostě běžnému uživateli nemůže dávat smysl. A nedává, jenže jako v době, kdy Nokia udivovala svými komunikátory, je prostě velkým lákadlem, image-makerem, tím, kdo přitahuje pozornost ke značce. Po loňsku se jen sluší dodat, že doufejme, že půjde o přitahování pozornosti pozitivním způsobem.

Nový špičkový samsung je tak určitou představou korejské firmy o „snovém smartphonu“, který by si sice měla koupit spousta lidí, jež nemají do peněženek hluboko, ale zároveň by měl přilákat ke značce davy, které si pak koupí mnohem obyčejnější a smysluplnější modely. Podle prvních parametrů a ohlasů se zdá, že by tato taktika mohla fungovat. Note 8 je opravdu výrazný produkt, který zaujme.

A který zaujme i ve srovnání s úhlavním nepřítelem, novým chystaným iPhonem. Samsung už svou část partie odehrál. Teď je řada na Applu.