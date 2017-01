Jsou to klíčové samsungy. Proto dostaly voděodolnost a plovoucí spoušť

Kdo chtěl špičkový smartphone, ale nehodlal za něj utrácet příliš mnoho peněz, měl doposud u Samsungu v podstatě jedinou volbu – model Galaxy S6 z roku 2015, který obzvláště v posledních měsících výrazně zlevnil. Teď ale Samsung přichází s novými modely řady A, které by se měly i na našem trhu začít prodávat již brzy – během února. Pro Evropu určené modely A3 a A5 jsme si vyzkoušeli a musíme říci, že se nám opravdu líbí.

Nová „áčka“ s označením 2017 dostala typický design Samsungu, který se v mnohém podobá tomu u stále aktuálního topmodelu S7. Od něj okoukala třeba skleněná záda se zaoblením na okrajích, díky čemuž padnou výborně do ruky. Zaoblení je tu hezky výrazné a i díky „nepřerostlým“ rozměrům se tak modely A3 a A5 (2017) v ruce drží opravdu skvěle. Obzvlášť menší A3 je příjemně maličký a bude jednou z mála cest pro ty, kdo chtějí výkonný, prémiový a přitom kompaktní smartphone.

Ne, jeho výkon není zdaleka na úrovni těch nejlepších smartphonů, podle evropského šéfa přes produkty Marka Nottona například výkon modelů třídy A stále není dostačující například pro perfektní zážitky ve virtuální realitě. Mimochodem, proto tedy nemáme ani u letošních modelů A očekávat podporu headsetu Gear VR. Ale výkon telefonů jinak bohatě dostačuje a rozhodně to nejsou žádní loudové. Jak A3, tak A5 neoslní rozlišením displeje, ale SuperAMOLED panel působí v obou případech sympatickým dojmem. HD rozlišení u 4,7palcového A3 a Full HD u 5,2palcového A5 bohatě stačí.

Samsung Galaxy A5 (2017)

Kromě zpracování a designu potěší modely A3 a A5 (2017) i spoustou drobností. Třeba čtečkou otisků prstů u obou modelů (klasicky v home tlačítku) nebo odolností vůči vodě, což je disciplína, ve které jasně překonávají právě i starší špičkový Galaxy S6. Nás jako nadšence do technologického pokroku potěšila také přítomnost USB-C konektoru. Ano, pro microUSB bude stále ještě po nějakou dobu snazší najít nabíječku doslova kdekoli, ale na druhou stranu v roce 2017 by výrobci podle nás neměli na trh uvádět novinky se starým konektorem. Už jenom proto, že tím zbytečně prodlužují onu agónii v podobě přechodné doby, kdy se bude špatně shánět nabíječka nejprve na USB-C a s jeho větším rozšířením pak hůře na microUSB.

Co nás naopak trochu zklamalo, je přítomnost starší verze operačního systému Android, ten je tu totiž ve verzi 6.0. Mark Notton nás ujistil, že update přejde na novou verzi Nougat, ale sám nebyl schopen říci, za jak dlouho by to mělo být. Je to drobná piha na kráse jinak povedených modelů.

Krátce jsme vyzkoušeli i fotoaparáty novinek, na které je tu kladen veliký důraz. A3 má třinactimegapixelový foťák, A5 šestnáctimegapixelový, v obou případech je tu výborná světelnost f/1.9. Zatímco konkurence zkouší různá kouzla s dvojitými foťáky (a ne, že by nemusela fungovat), Samsung se soustředí jednoduše na dobrý funkční základ a foťáky tak na první dojem vypadají opravdu velmi schopně.

Samsung Galaxy A5 (2017)

Potěší jeden hezký chytrý detail – nově si může uživatel v menu zapnout tlačítko plovoucí spouště. To pak výrazně usnadní pořizování snímků při držení telefonu v jedné ruce. Spoušť si totiž lze umístit na displeji kamkoli a díky tomu na ni lze palcem snadno dosáhnout v téměř jakékoli poloze. Plovoucí spoušť navíc funguje jak pro hlavní fotoaparát, tak pro ten čelní pro pořizování selfie snímků. I jejich kvalita by měla být vysoce nadprůměrná.

Samsungy A3 a A5 (2017) jsou opravdu sympatické modely střední třídy, které do této kategorie přináší prémiové provedení a lákavé detaily. Samsung prozatím nezveřejnil ceny, ale můžeme očekávat, že budou podobné jako u loňských modelů (2016) při začátku jejich prodeje. Částka 11 tisíc za nový A5 by pak možná mohla mnohé zájemce donutit přemýšlet, zda se vyplatí kupovat starší, byť stále skvělý model S6. Ten totiž některé moderní vymoženosti novinky (voděodolnost, USB-C, plovoucí spoušť a podobně) postrádá. I přesto má stále vyšší výkon.