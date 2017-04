Chytrý telefon nahradí počítač. Kde Microsoft zklamal, Samsung šanci má

Na začátku musíme ovšem zmínit, že Samsung není v tomto ohledu průkopníkem. Psal se rok 2015, když Microsoft představil společně s modely Lumia 950 a 950 XL dokovací stanici Display Dock, která díky funkci Continuum v systému Windows 10 Mobile dovedla na monitoru či televizi zobrazit mobilní systém jako klasická stolní Windows. Už tehdy se ovšem lumie potýkaly s nízkými prodeji, Microsoft proto následně od vývoje dalších modelů upustil. Kromě loňského smartphonu Elite x3 od HP, který tuto funkci podporuje také, se tak po Continuu prakticky slehla zem.

Vraťme se ovšem do přítomnosti. Samsung v březnu 2017 představil nejnovější špičkový model Galaxy S8/S8+ a společně s ním také dokovací stanici s názvem DeX Station, která na podobném principu jako výše zmíněné Continuum zobrazí obsah telefonu na klasickém monitoru. Tedy do podoby stolního počítače, tentokrát ovšem androidího. Ačkoliv se může zdát, že je DeX spíše jen dalším doplňkem ve stínu modelu S8, tak nejde jen o experiment, ale o poměrně použitelnou věc, která má potenciál nenáročným uživatelům zcela nahradit stolní počítač. Ale jako obvykle to má několik háčků.

V první řadě je nutné zmínit, že DeX není součástí základního balení Galaxy S8, jde o samostatný doplněk. Na trh přijde stejně jako telefon 28. dubna a prodávat se bude za 3 499 korun. Mimo hlavní funkci, tedy propojení mobilu a monitoru či televize, slouží i jako stojánek, ve kterém lze telefon nabíjet.

O samotném zařízení není příliš co psát. Jde o plastový „puk“, který po vysunutí vrchní části odhalí kolébku s konektorem USB-C. Ačkoliv onu hlavní funkci, tedy zobrazení obsahu telefonu v rozhraní stolní verze systému Android, spustíte pouze zapojením Samsungu Galaxy S8 nebo S8+, tak nabíjet se v tomto doku dá jakýkoliv telefon s USB-C konektorem.

Pro propojení s obrazovkou slouží HDMI kabel, který bohužel není součástí balení. Stejně tak ani nabíječka, která je vyžadována pro provoz, ale tu máte v balení s telefonem, takže zde se patrně předpokládá, že už jednu stejně vlastníte. Vedle HDMI a USB-C portů, které musí být pro provoz vždy připojené, se na doku nachází ještě ethernet přípojka pro kabelový internet a dva USB konektory, přes které připojíte jak periferie jako klávesnici nebo myš, tak třeba flash disk.

Pro náš testovací provoz jsme si vybrali jako doplněk set klávesnice a myši Logitech MK850 a monitor Benq EX3200R. Výhodou bezdrátového setu klávesnice s myší je fakt, že si stále častěji vystačí s jedním USB přijímačem - jeden USB konektor DeXu tak zůstal volný. V případě nutnosti připojení flash disku tak není nutné dělat kompromisy. Řešením však může být i zakoupení USB hubu s více porty.

Nicméně k ovládání je potřeba minimálně myš, klávesnici si v případě potřeby můžete vyvolat virtuální. Je trochu škoda, že Samsung nevymyslel, jak telefon v doku využít jako touchpad pro případy, kdy by myš zrovna nebyla po ruce. Dalším problémem je fakt, že u klávesnice (fyzické, nikoliv virtuální) nešlo přepnout v nastaveních z rozložení qwerty na qwertz. Doufáme, že Samsung tuto možnost přidá.

V doku je také zabudovaný i větráček, který telefon chladí v případě, že jej více zatěžujete. Podle Samsungu není přítomnost větráčku dána tím, že by se telefon v dokovací stanici nadměrně přehříval, spíš jde o pohodlí uživatele ve chvíli, kdy telefon po dlouhé práci s DeXem vyjme a telefon by byl nepříjemně horký pro běžné používání. Žádné extrémní teploty telefonu jsme při práci s dokem nezaznamenali a větráček je poměrně efektivní a tichý zároveň.

Dobře, zvládli jsme vše připojit a vítá nás rozhraní stolního Androidu. Ten vypadá v mnoha ohledech jako Windows - máte tu plochu s ikonami, vlevo dole jakousi nabídku „Start“, kterou vyvoláte seznam dostupných aplikací, a ve spodní části se táhne lišta zobrazující právě spuštěné aplikace. V pravém dolním rohu pak jsou umístěny notifikace, rychlé volby, datum a čas. Zkrátka kdo je na Windows zvyklý, toho nečeká prakticky žádné překvapení.

Domovská plocha Samsungu DeX

Když už mluvíme o aplikacích, je potřeba upozornit na asi zatím největší neduh tohoto systému. Pro Samsung DeX je totiž potřeba klasickou Android aplikaci nejdříve upravit, než je možné s ní pracovat v režimu stolního počítače, tedy třeba měnit velikost okna, posouvat obsah kolečkem myši a podobně. Neoptimalizované aplikace sice spustíte také, ale vypadají přesně jako na mobilu. Jsou na výšku, nejde měnit velikost okna (pouze orientace na výšku nebo na šířku) a chybí celá řada dalších interakcí pomocí myši či klávesnice.

Samsung nicméně ujišťuje, že optimalizace jakékoliv aplikace není složitá a nabízí k tomu také vlastní podklady, aby se seznam podporovaných aplikací co nejrychleji rozšiřoval. Jejich počet je zatím ovšem velmi omezený, v tuto chvíli je jich v aplikačním obchodě Galaxy Apps pouze patnáct. Optimalizované nejsou dokonce ani některé nástroje přímo v telefonu jako například budík, záznamník či zabezpečená složka. Naopak jsme byli překvapeni, když se ve stolním režimu spustila hudební služba SoundCloud, která na seznamu v aplikačním obchodu nebyla.

Vlevo přizpůsobené aplikace rozhraní Dex, vpravo ty pouze mobilní

Zaznamenali jsme i několik konfliktů mezi spuštěnými aplikacemi. Třeba přehrávání videa na Netflixu, který zatím autoři pro DeX nepřizpůsobili, se zastavilo pokaždé, když nám na ploše vyskočila zpráva z Facebook Messengeru. Pro sledování videa vám tak musí zatím postačit pouze YouTube, který umí video přehrávat až v rozlišení Full HD. Pokud přehráváte video v prohlížeči, zde zase narážíte na absenci Adobe Flashe, která vám znemožní spustit služby jako třeba O2 TV. Video (a obraz celkově) by však Samsung DeX měl zvládnout až v rozlišení 4K.

Co se zvukových výstupů týče, musíte si vystačit buď se zvukem přehrávaným z reproduktoru telefonu, nebo přepnout na zvukový výstup u zobrazovacího zařízení (u televizí jsou reproduktory standardem, u monitorů tolik ne). Audiokonektor na doku bohužel není a ten na S8 není vzhledem k jeho umístění na spodní hraně telefonu při umístění do doku přístupný.

Na online video je zatím nejspolehlivější YouTube. Zobrazí jej jak v okně, tak na celou obrazovku.

Když už jsme u multimédií, asi největší zklamání čeká hráče her, pro které je zatím DeX prakticky nepoužitelný. Žádná hra zatím není pro DeX přizpůsobena, takže je musíte ovládat myší tak, jak byste je ovládali na telefonu. Na klávesnici (až na jednu výjimku, viz níže) zapomeňte. Navíc jsou všechny v malém okně bez možnosti zvětšení na celou obrazovku a některé mají problémy se zvukem, pokud jej přehráváte pomocí zobrazovacího zařízení (Need for Speed No Limits), jiné se zase nespustí vůbec (N.O.V.A). První jmenovaný titul se navíc po grafické stránce poměrně výrazně zasekával, hra Asphalt Xtreme zase měla i v malém okně extrémně nízké rozlišení.

Ale na jednu alespoň trochu použitelnou „hru“ jsme přece jen při testování narazili. Šlo o grafický benchmark Epic Citadel, který nejenže fungoval jakžtakž plynule, ale dokonce jej šlo ovládat i pomocí šipek na klávesnici. Evidentně tak jde přizpůsobit i hry, ale musíme si počkat.

Na hry je DeX zatím prakticky nepoužitelný.

Vraťme se však k aplikacím, které už na stolním Androidu fungují. K dispozici je sada základních nástrojů jak od Samsungu, tak od Googlu nebo Microsoftu. Samsung se postaral o optimalizaci toho úplně nejnutnějšího: prohlížeče souborů, galerie obrázků, přehrávače videa, kalendáře a podobně. Zajímavostí je fakt, že lze pomocí DeXu i volat a psát SMS. Při volání se telefon přepne na hlasitý režim.

Od Googlu jsou zase přizpůsobené aplikace jako prohlížeč internetu Chrome, Disk, Mapy (ve kterých bez problémů funguje i Street View) či e-mailový klient Gmail. Microsoft dodal sadu kancelářských nástrojů Office, které si ovšem musíte předplatit, aby šly spustit v plném režimu.

Google Chrome v Samsungu DeX.

Google Chrome v tomto systému sice stále ještě postrádá některé funkce ze standardní počítačové verze (třeba výše zmíněný Adobe Flash) nebo se některé stránky odmítají zobrazit v desktopové verzi (webová verze Outlooku), další výhrady však nemáme.

Několika současně běžících aplikací se Samsung DeX (respektive Samsung Galaxy S8, který to celé pohání) rozhodně nezalekne, ačkoli má samozřejmě své limity, takže kdo chce, aby se telefon zadýchal, cestu si najde. Při našem testování jsme však běžně přepínali třeba i mezi osmi spuštěnými aplikacemi a nezaznamenali jsme žádné zpomalení nebo zasekávání.

Na optimalizaci dalších aplikací je zkrátka potřeba si počkat. Samsung slibuje, že ve chvíli, kdy zařízení dorazí na trh, bude aplikací mnohem více a budou samozřejmě i postupně přibývat. To je v podstatě ta hlavní věc, na kterou by si měli dát potenciální zájemci pozor - zda se Samsung skutečně bude aktivně o DeX starat a tlačit co nejvíce vývojářů, aby přizpůsobili své aplikace do stolního režimu, či bude mít velké trhliny i měsíce po uvedení. To zatím bohužel nedokáže nikdo odhadnout.

Uživatelské prostředí a aplikace v Samsung Dex

Tím se tak dostáváme k finálnímu verdiktu. V současné chvíli působí Samsung DeX zejména kvůli malé optimalizaci aplikací poměrně nedodělaně, ale to se může (ale také nemusí) s časem změnit. Pokud dostanou uživatelé přístup k většímu počtu zábavních funkcí, jako je právě třeba sledování videí (Netflix či O2 TV), hráči her se dočkají nějakých hratelných titulů a přibude podpora dalších populárních aplikací (optimalizovaná v tuto chvíli není třeba aplikace Facebooku, v prohlížeči Chrome však funguje standardně), bude mít DeX potenciál konkurovat stolním PC zejména u méně náročných uživatelů či u těch, kteří chtějí mít vše na jednom místě stále u sebe, ať už jsou doma, či mimo.

Zatím je to tak spíše pomyslné ochutnání budoucnosti, ve které by mohly mobily zcela nahradit počítače. Nemůžeme upřít, že je to elegantní a pohodlné řešení, které se bude mnoha lidem líbit, stále to ovšem není nic, před čím by se stolní Windows, Linux či macOS musely klepat hrůzou. Měly by se ovšem určitě minimálně trochu nervózně ohlížet.

V případě, že si pořídíte Samsung Galaxy S8/S8+ a máte doma dostačující televizi či monitor s HDMI konektorem, pak je investice 3,5 tisíce korun do dokovací stanice DeX v podstatě drobností - bereme-li v potaz fakt, že by měl zastoupit až mnohonásobně dražší stolní PC. Pokud byste ovšem měli kupovat vše naráz, tedy včetně monitoru, klávesnice, myši, HDMI kabelu a telefonu, připravte si alespoň 30 tisíc korun.