Rodiče mu odmítli koupit smartphone. Mladík poté spáchal sebevraždu

K incidentu došlo ve vesnici Raikal v okrese Jagtial indického státu Telangána. Čtrnáctiletý Pitla Lingamurthy se v úterý 17. ledna ve večerních hodinách obrátil na své rodiče s prosbou o zakoupení smartphonu. Ti to však zamítli.

Mladík poté opustil domov a přitom si údajně neodpustil poznámku o sebevraždě, ale rodiče ji nebrali vůbec vážně. Začali si ji uvědomovat až poté, co se jejich syn nevrátil domů. Obrátili se proto na policii, která chlapce našla oběšeného na stromě poblíž jeho školy. Případ je evidován jako podezřelé úmrtí, vyšetřovatelé musejí zjistit, zda se na mladíkově smrti nepodílel jiná osoba.

Není to první sebevražda spojovaná s mobilním světem. Například v roce 2006 řešil tímto způsobem svou situaci šestnáctiletý Korejec, když od operátora obdržel vysoký účet za datové přenosy (více zde). Hraním mobilních her tehdy za data 3,7 milionu wonů (zhruba 80 tisíc korun). Tehdejší dva největší jihokorejští operátoři po této události zařadili do své nabídky neomezené datové paušály.

V roce 2009 si na život sáhl i pracovník čínské továrny vyrábějící iPhony poté, co ztratil jeho prototyp. Pětadvacetiletý Sun Dan-jung měl být po nahlášení ztráty údajně zaměstnanci firmy zadržován v zamčené místnosti a bit. O tři dny později vyskočil ze svého bytu ve 12. patře (více zde). Bývalému spolužákovi z univerzity se měl údajně svěřit, že pátrání považoval za jednu z nejvíce ponižujících zkušeností v životě.