V Las Vegas proběhla vzpoura střední třídy. Už nechce být tou průměrnou

Nůžky mezi střední a nejvyšší třídou smartphonů se přivírají. Dokazují to novinky z veletrhu CES v Las Vegas. Třeba Honor 6x nebo ZTE Blade V8 a Blade V8 Pro či novinky LeEca, všechno to jsou telefony za ceny do deseti tisíc korun (spíš ale výrazně méně), přitom mají velmi solidní a bohatou výbavu.

Ano, ani jeden není tak dobrý jako nejlepší Samsungy, iPhony nebo Huaweie, ale rozdíl už není tak propastný jako dříve. Naopak, on je už docela malý. Přitom cenový rozdíl dvoj až trojnásobku stále zůstává.

Novinky střední třídy sice v komplexnosti na topmodely nedosáhnou, vždy jim jedna či dvě funkce chybí nebo mají některé parametry očividně slabší. Jenže to běžnému uživateli nebude vadit. Naopak, dostane třeba dvojitý fotoaparát se slušnou světelností, solidní hardware, prostě vše, co je potřeba.

A to se stále pohybujeme v ceně do sedmi tisíc korun včetně daně. Honor 6X má v podstatě cenu jasnou, ještě o chlup lépe vybavené ZTE Blade V8 Pro může být ještě levnější. LeEco konkuruje modelem S3, v USA stojí v akci nejméně ze zmíněné trojice, v přepočtu bez daně 5 000 korun. A to má QHD displej!

Pro zákazníky je to výborná zpráva, mohou výrazně ušetřit. Pro některé výrobce mobilů je to naopak noční můra. Především musí výrazně odlišit top modely, aby je mohli prodávat za 15 000 korun a více (nebo v některých případech i za víc jak 20 000 korun). Což pravděpodobně zvládnou už jen někteří (dovolíme si tipnout Samsung, Apple a Huawei). A ještě hůř jim bude ve střední třídě, kde za vyšší ceny než u uvedených honorů, zte nebo leec, nabízí horší parametry.

Jako příklad můžeme zmínit Samsung A5. Ten měl také premiéru v Las Vegas. Je to přístroj střední třídy, design má dotažený k dokonalosti, výbava je solidní, ale nic z ní nevyčnívá, navíc je voděodolný. Jenže cenu odhadujeme přes 10 000 korun. A to bude problém především na trzích, kde operátoři nedotují. Což je případ i českého trhu.

Samsung to pravděpodobně ustojí, v jeho případě prodává i značka, ale takové HTC nebo Sony či LG budou mít co dělat, aby čínským výrobcům stačily. Což se jim v samotné Číně už dávno nedaří. To ale zákazníky trápit nemusí, ti už vyhráli.