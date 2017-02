Test: Špičkové BlackBerry s Androidem je hlavně pro fanoušky značky

Smartphony BlackBerry už nejsou takové, jaké bývaly. Žádá si to doba, která svět chytrých telefonů zcela změnila. BlackBerry se nedovedlo prosadit s vlastním operačním systémem BlackBerry OS10 a tak zavelelo k obratu k Androidu. Navíc kanadská firma se výroby telefonů vlastními silami vzdala a před nedávnem prodala licenci na značku čínské TCL, kterou již známe prostřednictvím smartphonů Alcatel – i tahle značka patří do portfolia TCL.

Plusy a minusy Proč koupit? parádní displej

kvalitní zpracování

moderní výbava

solidní výkon

Proč nekoupit? hůře vyladěný software

průměrná výdrž baterie

jen průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 16 000 Kč

Model DTEK60 sice ještě vznikl v režii BlackBerry, před uzavřením partnerství s TCL, nicméně můžeme jej považovat za první plod této spolupráce. DTEK60 totiž v mnohém vychází ze smartphonu Alcatel Idol 4s, oproti němu ovšem přináší různá vylepšení a změny. Má třeba špičkový procesor Snapdragon 820 a RAM povýšila na 4 GB a je tu čtečka otisků prstů a telefon dostal USB-C konektor. BlackBerry přebírá dobré i negativní vlastnosti alcatelu a přidává k tomu i svá vlastní negativa a pozitiva. Za to vše ovšem zákazník musí pořádně připlatit: stojí 16 000 korun, zatímco Alcatel se slabším hardwarem vyjde asi na 10 000 korun.

Co je tedy zač?

BlackBerry DTEK60 je androidí smartphone s vysokým výkonem a elegantním tenkým designem. Ten odpovídá modelu Alcatel Idol 4s téměř dokonale, rozdíly jsou jen v umístění log. V továrnách TCL také zapracovali na kvalitě, a ačkoli původní „dárce orgánů“ byl velmi dobře zpracovaný kousek, BlackBerry DTEK60 působí ještě lépe.

Je to vůbec ještě BlackBerry?

Inu, je i není. Nemá vlastní operační systém, DTEK60 spoléhá, jako odteď v podstatě všechny BlackBerry, na Android. Telefon už kanadská firma ani nevyrábí, ale nadále mu nejen propůjčuje značku, ale i software. Ačkoli systém samotný pochází od Googlu, BlackBerry si vzalo Android trochu do parády a hlavně pro něj připravili celou řadu vlastních aplikací, které mají uživateli přinést pro tuto značku tak typické funkce jako BlackBerry Hub nebo důraz na celkovou bezpečnost osobních dat v telefonu. Jenže tohle si může uživatel dnes v podstatě vytvořit díky aplikacím od BlackBerry v téměř jakémkoli smartphonu a DTEK60 tak postrádá určitý punc výjimečnosti, který byl telefonům kanadské značky vlastní.

Takže, jaký vlastně je?

Je to výkonný androidí telefon, který má už z výroby nainstalované některé zajímavé a užitečné aplikace. Na první pohled je to docela atraktivní mix, jenže v praxi nefunguje vše tak úplně skvěle, jak by u špičkového BlackBerry mohlo (a jak by zákazník očekával).

Co vadí?

Je to už několik drobností z hlediska designu. Alcatel udělal z Idolu 4s dokonale symetrický telefon, který se dá používat třeba vzhůru nohama a jehož sluchátka a reproduktory jsou jak na přední, tak zadní straně. Tahle symetrie dělá z DTEK60 velmi elegantní telefon, ale je tu několik hloupých detailů, které ji nabourávají. Třeba konektor microUSB je v pravém rohu, zatímco většina smartphonů ho má uprostřed, takže je třeba si na zapojení nabíječky trochu zvykat.

Velmi nepříjemné je umístění vypínacího tlačítka nahoře na levém boku těla – je dost mimo dosah prstů při běžném držení telefonu. Ještě že není třeba jej tak často používat, k odemčení postačí čtečka otisků prstů na zádech telefonu. Ta by ovšem mohla mít trochu lepší citlivost, občas náš prst rozpoznala až na několikátý pokus. Naopak vystouplé kruhové tlačítko na pravém boku telefonu se pro změnu dá zmáčknout docela často – jeho funkci si lze naprogramovat. Tohle vše jsou trochu otravné drobnosti, na které se ovšem dá zvyknout. Jen nepůsobí tak prémiovým dojmem, jaký bychom u špičkového BlackBerry čekali.

A jaký je software BlackBerry?

Začněme u samotného operačního systému. Ten nedoznal oproti čistému Androidu zásadních změn, což je docela lákavý základ. Android je tu zatím ve verzi 6.0 Marsmallow, uvidíme, jak na tom bude BlackBerry s aktualizacemi. Rozhodně by ale verze 7.0 Nougat DTEK60 velmi slušela. Namísto úprav v systému pak v Kanadě zvolili jinou cestu – připravili sadu vlastních aplikací, které jsou v telefonu předinstalované a které příliš nezasahují do základní systémové skladby. Důkazem toho je, že sada BlackBerry aplikací se dá nainstalovat z Google Play i do jiných telefonů. DTEK60 má ovšem přeci jen některé speciality.

Třeba tu, že BlackBerry Hub je tu tou hlavní aplikací, která má na starosti správu veškeré písemné komunikace. Hub zvládá práci se SMS, textovými zprávami, skrze BlackBerry Messenger a spoustu dalších zdrojů. Připojit se do něj dá třeba firemní Exchange mailová schránka, účet na Gmailu, na LinkedInu, Facebooku, Twitteru nebo Instagramu. Prostě vše, co znají uživatelé z modelů s BlackBerry OS10. Jenže potíž je v tom, že Hub právě není zcela detailně integrován do systému. Takže pak například v liště upozornění visí ikona jak od aplikace Hub, tak od Gmailu. Když uživatel zkontroluje upozornění v jedné aplikaci, mezi sebou se „nesynchronizují“, takže je třeba i to druhé ručně odstranit. Podobně zůstávají označené hvězdičkou ikony aplikací, které hlásí nějaké upozornění, a to i když uživatel danou akci v Hubu zkontroloval. Ano, řešením je některým aplikacím zakázat upozorňování, ale vyžaduje to více nastavování, než by se nám líbilo. Řadu uživatelů tohle může mást. V tomto případě je tedy škoda, že BlackBerry neintegrovalo svůj Hub více do systému, i když tu dostal výsadní místo, pořád působí jako to, čím ve skutečnosti je – tedy jako přídavná aplikace. Dá se naučit s tím žít, ale my víme, že to BlackBerry umí mnohem lépe.

Jak lépe?

Původní BlackBerry Hub z BB OS10 je jedním z nejlepších řešení pro veškerou komunikaci, jaké jsme kdy okusili. Hub na Androidu sice umí téměř totéž, ale není tak elegantní a samozřejmý jako ten u OS10. Už jenom třeba tím, že BlackBerry jej na plochu umístilo jen jako ikonu namísto samostatné obrazovky, což je škoda. Přitom takové dodělávky v Androidu existují, třeba HTC má svůj stream novinek a událostí ze sociálních sítí BlinkFeed a podobně se dá do telefonů integrovat třeba aplikace Flipboard.

Namísto toho a gest pro ovládání systému, která také u BB OS10 fungovala skvěle, tu ale BlackBerry zvolilo jen jakousi záložku na domovské obrazovce, která slouží jako zkratka k přehledu aktuálního dění. Je tu přehled z kalendáře, ikona s nepřečtenými zprávami z Hubu, seznam úkolů a seznam hovorů a zpráv. Tuto záložku lze vytáhnout jako překryvnou vrstvu v jakékoli aplikaci.

To nezní tak špatně

Ne, ale BlackBerry to umělo lépe. Navíc je tu ještě odladění celého souboru aplikací – i když se o běh systému stará výkonný Snapdragon 820 a jsou tu 4 GB RAM, DTEK60 nepatří mezi úplně ty nejsvižnější top smartphony. Sada aplikací není úplně ideálně odladěná, což jsme si ověřili i testem souboru BlackBerry aplikací na Samsungu Galaxy S7 – spouštění občas trvá i několik sekund, překreslování a skrolování není stoprocentně plynulé. Tohle ovšem není chyba hardwaru a samotného systému DTEK60, na vině je právě software kanadské firmy. Hub a spol. tak potřebují ještě práci. V průběhu testování se objevila i aktualizace systému, která některé reakce vylepšila, ale stále ještě to není ideální.

Jaké má přednosti?

Již jsme říkali, že Hub je výborně přehledná záležitost. Velmi se nám líbí i jedno specifikum práce s notifikacemi – po stažení notifikační lišty si totiž může uživatel nechat notifikace filtrovat podle aplikací, jejich seznam je v horní části nad notifikacemi a kliknutím na ikonu aplikace se zobrazí notifikace jen z ní. V menu s aplikacemi mohou být navrchu ty nejčastěji používané a pak dále řazené podle abecedy, což je také chytré řešení.

Líbí se nám i jeho 5,5palcový displej. Má zmiňované QHD rozlišení, tedy 2 560 x 1 440 pixelů. Jemnost je výborná a kvalita obrazu rovněž, displej má špičkové pozorovací úhly a nebledne, barvy jsou živé a jasné, špatně na tom není ani čitelnost na přímém slunci.

Mezi přednosti bychom mohli zařadit i onen elegantní design. Lesklá záda s tmavě šedým odstínem dovedou maskovat šmouhy a otisky prstů, takže DTEK60, ačkoli je celý lesklý, nevypadá tak příšerně upatlaně. Jen nám trochu vadí hodně vystouplý fotoaparát.

Jak vlastně DTEK60 fotí?

Stejně jako špičkový Alcatel, po kterém zdědil šestnáctimegapixelový fotoaparát. Kvalita snímků je tak vcelku solidní, ale na špičku rozhodně nemá. Rozhodně foťák nemá žádnou zásadní funkcí, kvůli které by si tento model měl někdo pořizovat, ale cílové skupině zákazníků může bez problémů vyhovovat. Detaily jsou solidní, byť třeba mnohem starší a dnes i výrazně levnější Samsungy S6 stále fotí lépe.

Totéž platí o nočních snímcích, BlackBerry DTEK60 tu servíruje trochu více šumu, ale není tak rušivý jako u některých levnějších telefonů. Na druhou stranu i právě mezi levnými telefony již najdeme spoustu smartphonů, které fotí dobře a foťák DTEK60 tak najde soupeře i u modelů se zhruba poloviční cenovkou.

A co výdrž baterie, jak je na tom?

Tohle také není zrovna parádní disciplína DTEK60. Akumulátor má kapacitu 3 000 mAh, ale možná kvůli náročnému a ne úplně doladěnému softwaru není výdrž zrovna hvězdná. Často jsme měli v perném pracovním dni problém vydržet s telefonem jeden celý den na jedno nabití, mnohdy jsme museli nabíjet už v průběhu odpoledne. Nadstandardním žroutem energie se ukázal být hlavně fotoaparát, při intenzivním focení DTEK60 vydržel výrazně kratší dobu než soupeři. Při klidnějším režimu se přeci jen dá dosáhnout asi jednoho a půl dne na jedno nabití. Při nabíjení je potřeba mít na paměti, že DTEK60 má USB-C konektor a nabíječka se na cestách nebude hledat úplně snadno.

Stojí DTEK60 vůbec za to?

Je nám to trochu líto, ale BlackBerry DTEK60 na nás jako celek nezapůsobilo zrovna nejlépe. Je to takový mix zajímavých příležitostí, které ale ne vždy vycházejí na 100 %. Design odpovídající modelu Alcatelu bychom DTEK60 odpustili, je elegantní a ke značce v podstatě sedí. Ale drobné nedostatky v ovládání a horší odladění softwaru přímo od BlackBerry v nás nebudí nadšení. V kombinaci s větší náročností na energii to znamená, že DTEK60 není dle nás mezi top smartphony tou ideální volbou. Chápeme, že svými funkcemi může mnohým vyhovovat, většinou ale půjde o původní fanoušky značky a to bohužel není příliš široké publikum. Značka přitom potřebuje zaujmout více zákazníků.

Ne, DTEK60 není průšvih, není to vyloženě špatný smartphone. Ale na trhu je spousta lepších voleb a to i za méně peněz. Stále atraktivním smartphonem je už dva roky staré LG G4, které pořád nepatří do starého železa a dá se sehnat za méně než 9 000 korun. Hodně atraktivní volbou je Google Nexus 6P od Huawei s čistým systémem, aktualizacemi a cenou asi 14 000 korun. Dívat se zákazníci mohou i po zmiňovaných Galaxy S6, ty ale mají menší displej. Tohle vše jsou trochu starší kousky se staršími procesory, které se ale v praxi DTEK60 vyrovnají. A pak je tu samozřejmě „dárce orgánů“ Alcatel Idol 4s, který má sice obyčejný microUSB konektor a chybí mu čtečka otisků, ale stojí méně než 11 000 korun. Kdo se obejde bez displeje s ultra vysokým rozlišením, získá mnohem širší možnosti voleb: třeba OnePlus 3T, Asus Zenfone 3 v různých provedeních a spoustu dalších atraktivních smartphonů.

Na DTEK60 se ale dá dívat i z jiného úhlu, jako na konkurenta aktuálních topmodelů. Ty jsou v drtivé většině vyladěnější, ale také dražší. Samsung Galaxy S7 edge stále přijde na lehce více než 20 000 korun, Google Pixel XL na neuvěřitelných 27 000 korun. Jen Moto Z od Lenovo s velmi podobným hardwarem je na tom i podobně cenově – stojí 17 000 korun. Z tohoto hlediska je DTEK60 docela lákavou volbou. Láká, ale pozor, abyste se nespálil.

Za zapůjčení telefonu na test děkujeme BlackBerryshop.cz.