Kovový elegán hraje na cenu a city. Test Alcatel Shine Lite

Střední třída a obzvlášť její nižší patra, je všemožnými smartphony nacpaná doslova k prasknutí. Snad žádný jiný segment není tak plný, jako ten se smartphony s cenou okolo pěti tisíc korun. Alcatel Shine Lite je dalším zástupcem této třídy, jeho oficiální cenovka je právě oněch necelých 5 000 korun, sehnat jej ale samozřejmě jde i levněji.

Plusy a minusy Proč koupit? elegantní design

výborné zpracování

dobrá cena

Proč nekoupit? fotoaparát hůře ostří

ostré hrany nemusí být příjemné v ruce

zvláštně nastavené podsvícení ovládacích kláves Kdy? V prodeji Za kolik? 5 000 Kč

Tentokrát jde o zástupce, který umí vystoupit z davu. A dělá to vskutku lákavou kombinací: láká na známou značku, vsadil na prémiové provedení v kombinaci skla a kovu a přidává k tomu solidní výbavu, která rozhodně neurazí. Tohle může být další nenápadný prodejní hit a to i přesto, že samozřejmě má telefon i své mouchy. Jenže ty jsou spíše kosmetického charakteru a zájemci o solidní smartphone mu je snadno odpustí.

Co je to zač?

Alcatel Shine Lite je dalším z výtvorů tradiční značky, která je již léta v rukou čínského koncernu TCL. Alcatel se již dlouho soustředí na cenově výhodné smartphony a tato sázka mu vychází. Čas od času ale výrobce představí i luxusnější model s většími ambicemi, než jen zaujmout dobrým poměrem cena/výkon. Před lety to byl například nádherný Alcatel Idol Alpha, teď to značka zkouší mnohem střízlivěji v nižší cenové kategorii. Shine Lite je právě takovým luxusním příspěvkem do střední třídy, je to elegán, který se chce líbit.

A líbí se vám?

Ano, Shine Lite je velmi pěkný smartphone, byť se nesnaží zaujmout jakoukoli originalitou za každou cenu. Design je veskrze konzervativní, jednoduchý a podle nás povedený. Co se ale povedlo ještě lépe, je zpracování. Kovový rám kolem dokola telefonu je opravdu pevný a působí hodně solidním dojmem. Slícování dílů je perfektní, byť samozřejmě v této cenové kategorii nemůžeme očekávat provedení s nulovými spárami. Ale třeba způsob, jakým je zasazen zadní skleněný kryt do onoho kovového rámu zaslouží pochvalu. Alcatel Shine Lite rozhodně vypadá trochu dráž, než jaká je jeho cenovka. Celkovou eleganci podtrhují barevné varianty. K tradiční černé a bílé se přidává i čím dál oblíbenější zlatá – ale ta není nijak křiklavá a je velmi elegantní, telefonu opravdu sluší. Lesklý skleněný kryt přitom překvapivě není nijak velkým magnetem na otisky prstů, dovede je dobře maskovat.

Jakou má výbavu?

Slušnou, vlastně tu nechybí nic důležitého. Pětipalcový IPS displej má HD rozlišení, čtyřjádro MediaTek a 2 GB RAM stačí na svižný běh Androidu 6.0. Foťák je třináctimegapixelový, vnitřní paměť má solidní kapacitu 16 GB a jde ji rozšířit kartami microSD. Nechybí také čím dál oblíbenější čtečka otisků prstů, která je umístěna na zadní straně telefonu. I přes v podstatě kompletní sadu moderních funkcí ale tento model Alcatelu zůstává u tradičního MicroUSB konektoru pro nabíjení a připojení telefonu k počítači. To může být pro řadu uživatelů stále velká výhoda, protože shánět USB-C nabíječku, když zrovna někde dojde šťáva, stále není snadné.

Vadí vám na něm něco?

I Alcatel Shine Lite má své chyby. Vyčítat mu velké rámečky displeje by ovšem bylo v této cenové kategorii trochu pokrytecké, takže rozměry 141,5 x 71,2 x 7,5 mm prohlásíme za standard. Kvůli plochému designu a i přes výrazné zaoblení rohů, ale nemusí některým uživatelům Shine Lite padnout do ruky zrovna ideálně. Tohle doporučujeme vyzkoušet. Co nám ale vadí mnohem více, jsou dvě drobnosti v ovládání, které jsou doslova k vzteku. Tou první je vypínací tlačítko, které je umístěné na pravé straně, ale zcela nahoře nad tlačítky hlasitosti. Tady ho prst hledá opravdu komplikovaně, rozhodně to není ergonomické řešení.

Druhá věc, která nám leze na nervy, je podsvícení senzorových tlačítek pod displejem. To se totiž vždy rozsvítí jen na několik sekund vždy poté, co se uživatel některé senzorové klávesy dotkne. Pak zase podsvícení zhasne a tlačítka není jak rozpoznat. Přitom se může uživatel třeba jakkoli dotýkat displeje, ale tlačítka se nerozsvítí, je potřeba opět sáhnout po nich. Ve tmě to znamená, že pravidelně tápeme, kde jaké tlačítko je. Ano, je to částečně o zvyku a majitel, který bude s Alcatelem Shine Lite fungovat dlouhodobě, si možná tolik stěžovat nebude, ale přinejmenším ze začátku to vyžaduje pevné nervy.

Tohle jsou jeho největší problémy?

Inu, v podstatě ano. Za danou cenu nám jinak nic u Shine Lite nechybí a telefon podává solidní výkony. Operační systém běhá svižně, ale rekordní výkony ve hrách samozřejmě neočekávejte. Systém je relativně čistý, bez velkých zásahů výrobce, i to zaslouží pochvalu.

Co výdrž baterie?

Ani ta není špatná, byť zrovna v této cenové kategorii najdeme i několik smartphonů, kteří aspirují na rekordmany ve výdrži. Shine Lite oproti nim dostal baterii s vcelku skromnou kapacitou 2 460 mAh, ale v praxi to stačí. Ano, uživatelé, kteří budou svůj Alcatel opravdu používat, budou muset nabíjet každý den, ale to je dnes v podstatě standard. Na dva dny se dostanou ti, kdo se více uskromní, přeci jenom kapacita baterie nedovoluje velká kouzla. Ale nedomníváme se, že by tohle byl telefon, který bude někdo vytěžovat tolik, že se mu podaří baterii vybít za půl dne. Ano, jde to, ale takoví uživatelé by asi měli přemýšlet o trochu jiných smartphonech – ať už z hlediska kapacity baterie nebo samotné výbavy přístroje. Baterie je nevýměnná, telefon má pevnou nerozebíratelnou konstrukci.

Jak fotí?

Jak kdy. Třináctimegapixelový fotoaparát potěší příjemnou barevností snímků, na sociálních sítích se budou určitě dobře vyjímat. Jen je potřeba si před jejich sdílením prohlédnout, zda je snímek vůbec ostrý. Ostření je totiž u fotoaparátu Shine Lite jeho asi nejslabší disciplína, za prvé není moc rychlé a za druhé je nižší než obvyklá i jeho úspěšnost. S ostřením je tedy třeba si dát trochu práci a ideálně scénu pro jistotu „cvaknout“ vícekrát. To také znamená, že Alcatel Shine Lite nebude přeborníkem v akčním rychlém focení.

Telefon ani nemá žádné zásadní kreativní režimy, je tu jen možnost fotit snímky rovnou do jakési koláže, ale cokoli dalšího chybí. To ale také znamená, že ovládání fotoaparátu je opravdu snadné, v podstatě si uživatel může volit jen režim blesku a vypnout či zapnout HDR, to je vše. Snímky mají formát 16:9 a za dobrého světla jim nechybí detaily. Ve tmě rychle nastupuje spousta šumu a ukazuje se, že světelnost foťáku není kdovíjaká. Na druhou stranu dobře funguje diodový duální blesk, který zachovává docela přirozené barvy.

Mám si ho pořídit?

Alcatel Shine Lite se nám opravdu líbí, mezi záplavou zástupců nižší střední třídy smartphonů dovede vystoupit z davu a opravdu zaujmout. Ve výbavě nechybí nic podstatného a krom otravných drobností jako podsvícení tlačítek a vypínacího tlačítka tu vlastně není zásadních důvodů ke kritice.

Tenhle telefon se vám ovšem musí líbit a musí vám prostě sednout, jinak je na trhu spousta jiných, možná i rozumnějších voleb. Alcatel má pro Shine Lite konkurenty i ve vlastní stáji, tu mají lepší výbavu, tu cenu. Vybavenější je třeba také Vodafone Smart Ultra 7 se zhruba stejnou cenovkou. Shine Lite je ale stylovka a takových v této třídě moc nenajdeme.

K soupeřům můžeme řadit třeba atraktivní kovové Xiaomi Redmi 3s s ohromnou výdrží baterie, na vzhled vsází třeba smartphone Neffos X1 od výrobce routerů TP Link. Ale Alcatel Shine Lite s cenou 4 990 korun je v této konkurenci velmi zajímavou vyváženou volbou.