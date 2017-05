Samsung znovu králem, Apple klesá a Huawei se musí bát o třetí místo

Celkem se v prvním letošním čtvrtletí prodalo 353,3 milionu chytrých telefonů, což je šetiprocentní nárůst oproti loňským 333 milionům prodaných přístrojů. Důvodem je vzpamatování se z ekonomické krize. To se projevuje zejména na trzích v Číně a Brazílii.

Samsung opět jedničkou

Samsungu se podařilo oklepat z fiaska s vybuchujícím modelem Galaxy Note 7 skvěle a prodeje mu v prvním čtvrtletí opět povyrostly. Nikterak zásadně, povyskočily jen o dvě procenta, přesto to stačilo na návrat na pozici světového výrobce smartphonů číslo jedna. V předchozím čtvrtletí se totiž „o chlup“ dostal na první pozici Apple.

Samsung v prvním čtvrtletí letošního roku prodal 80,2 milionu chytrých telefonů, ve stejném období loňského roku to bylo 79 milionů. V současnosti 22,7procentní podíl na trhu, loni to bylo 23,7 procent. Navíc se značce s novým modelem Galaxy S8 věští zářná budoucnost, do výsledků v prvním kvartálu přitom tento přístroj ještě nezasáhl.

Apple krok za krokem klesá

Apple loňských podzimních problémů Samsungu výrazněji nevyužil. V posledním loňském čtvrtletí se sice stal s nevelkým náskokem světovou jedničkou, jenže v prvním letošním čtvrtletí prodal méně. Změna opět není příliš výrazná, jen o jedno procento. Jenže problémem je trend. Prodeje totiž Applu meziročně klesají už pátý kvartál po sobě.

Apple v prvním čtvrtletí prodal 50,8 milionu iPhonů (loni 51,2 milionu) a na trhu mu patří 14,4procentní podíl (loni 15,4 procenta). Sice nemůže mít radost z negativního trendu, jenže na druhou stranu jsou vlastně jeho prodejní čísla úctyhodná. Jeho současný hlavní model iPhone 7 vychází z iPhonu 6 z roku 2014. Opravdovou generační obměnu chystá americká společnost na letošek, chystaný iPhone 8 má být revoluční. A s ním by prodeje mohly vystřelit výrazně nahoru.

Huawei nemusí být trojkou dlouho

Huawei si polepšil, prodeje se mu zvedly o 22 procent. Jenže v loňském prvním čtvrtletí rostl o 64 procent. Začátkem letošního roku prodal 34,5 milionu chytrých telefonů, před rokem to bylo 28,3 milionu. Jeho podíl na celosvětovém trhu činí 9,8 procenta, loni to bylo 8,5 procenta.

Značka sice roste, ale deklarovaná snaha stát se světovou dvojkou začíná dostávat trhliny, může totiž přijít i o pozici světové trojky. Na jeho místo se vehementně tlačí jiná čínská značka Oppo, která zaznamenala neskutečný růst prodejů o 78 procent.

Čínský zázrak na druhou

Oppo už má jen o dvě procenta menší globální podíl na trhu než Huawei. Má 7,8 procenta trhu, ve stejně době loni to bylo přitom jen 4,7 procenta. Oppo prodalo v prvním letošním čtvrtletí 27,6 milionu smartphonů, loni to bylo jen 15,5 milionu.

Na pátém místě je další čínská značka Vivo, která má nyní rekordní 6,3procentní podíl na celosvětovém trhu, v loňském prvním kvartálu to bylo jen 4,1 procenta. Vivo prodalo 22,1 milionu smartphonů, před rokem jen 13,5 milionu.

U skvělých výsledků značek Oppo a Vivo je nutno brát v potaz, že tito výrobci jsou aktivní prakticky jen v Číně a na některých dalších asijských trzích. Oppo ani Vivo neprodávají smartphony v Evropě, ani v Americe. Pro zámořské trhy má koncern značku OnePlus, který však tak výrazným hráčem není.

A pozor, značky Oppo a Vivo mají stejného vlastníka. Patří pod koncern BBK Electronics, a když se jejich výsledky sečtou, tak drží 14,1 procenta trhu a koncern je světovou trojkou.

LG znovu nahoře

Dařit se opět začalo jihokorejskému LG, které se po letech vrátilo na šestou pozici největších producentů smartphonů. Ale nestojí za tím nijak enormní nárůst prodejů jako spíše problémy dalších výrobců. LG za sebou nechalo dřívější rychle rostoucí čínské značky jako Xiaomi nebo ZTE.

LG mělo v prvním čtvrtletí podíl na trhu 4,2 procenta, před rokem to bylo 4,1 procenta. V letošním prvním kvartálu prodalo 14,8 milionu smartphonů, ve stejném období roku 2016 to bylo 13,5 milionu. Letos by mohlo výrazně zabodovat modelem G6. Ten je oceňován více než loňský modulární model G5, jehož prodeje byly za očekáváním.

Téměř nekonečný zástup různých dalších výrobců dohromady prodal 123,3 milionu smartphonů. Výrobci mimo první šestku si tak v celkovém součtu meziročně pohoršili, jelikož před rokem prodali v prvním čtvrtletí dohromady 132,1 milionu chytrých telefonů.