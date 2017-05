Nové Nokie včetně levné 3310 nebudou mít všude. Už je můžete objednat

Novinky totiž bude možné předobjednat jen u jediného operátora O2 a u tří prodejců: Mall, CZC a Datart. V těchto obchodech by pak měly být telefony i nejdříve v prodeji. Předprodej již běží, kdy ale telefony dostanete, je zatím otázkou. Mělo by to být v červnu, ale přesný termín zatím stanoven nebyl. U výše uvedených prodejců by měly být novinky vystavené před koncem května.

Nokia zahájí svůj restart se čtveřicí modelů. Budou to tři smartphony a jeden obyčejný mobil. Se smartphony je to návrat Nokie na trh po dlouhých peripetiích. Nokia se musela výroby vzdát a předat výrobu i značku Microsoftu. Jenže jeho mobilnímu operačnímu systému Windows se nedařilo a tak v podstatě výrobu ukončil, samotné logo Nokie navíc ze smartphonů zmizelo ještě dříve. U obyčejných modelů je to trochu jiné, ty jsou na trhu stále.

Přesto je právě obyčejná Nokia 3310 velmi očekávanou novinkou. Telefon navazuje na legendární model stejného označení z roku 2000. Novodobá Nokia 3310 se sice původnímu modelu podobá, ale uvnitř je to aktuální obyčejný telefon s vcelku solidní výbavou. Předností je především téměř měsíční výdrž na jedno nabití. Nokia 3310 se bude prodávat za 1 590 korun. Více o novince zde.

Nokia 3310 (2017) Nokia 3310 je takové milé retro, které v podstatě dokonale splní požadavky všech odpíračů smartphonů, potěší nostalgiky a vlastně vyhoví jako solidní záložní mobil pro každého. displej: 2,4 " rozlišení: 240 x 320 px LTE: Ne fotoaparát: 2 Mpx paměť: 0,02 GB

U smartphonů Nokia vsadila na nejrozšířenější operační systém Android. S ním chvíli koketovala i dříve (Nokia X), ale jen ve velmi osekané podobě a s návazností na vlastní aplikační portál a další odlišnosti. Byl to propadák, možná částečně i neochotou Microsoftu s tímto systémem dále pracovat.

Nové modely 3, 5 a 6 už mají standardní Android a navíc jejich největší předností má být neustále aktuální verze systému. V podstatě tak Nokie na trhu nahradí zrušenou řadu smartphonů Google Nexus, které měly také vždy nejnovější Android.

Nokia 3 bude stát 3 990 Kč, model 5 vyjde na 5 490 Kč a nejvyšší model 6 bude stát 6 790 korun. Další informace o novinkách si můžete přečíst zde.

Nokia 3 Model nižší střední třídy z obnovené řady Nokia pro rok 2017 displej: 5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 8 Mpx paměť: 16 GB

Nokia 5 Model střední třídy z obnovené řady Nokia pro rok 2017 displej: 5,2 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB