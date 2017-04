Předplacenkáři, bojte se. Za každý hovor či SMS můžete dostat účtenku

„Z každého mobilního čísla v České republice odejde ročně v průměru 572 esemesek. Pro majitele pěti milionů předplacených karet to od března příštího roku znamená nejméně 572 účtenek. Pravděpodobně jich ale bude ještě mnohem více,“ upozornil na problematiku elektronické evidence tržeb ve vztahu s předplacenými mobilními službami server Lidovky.

Příčinou je současné znění Zákona o evidenci tržeb, konkrétně pak § 4 odstavec 1 písmeno a) (viz box níže). Podle stávající formulace by totiž od března 2018, kdy vstoupí v platnost širší nařízení o evidenci tržeb, měly EET podléhat i předplacené karty. Právě ty jsou podle Generálního finančního ředitelství typickým příkladem instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich ‚nabití‘ a následně k čerpání kreditu. Operátoři by tak museli předplacenkářům vydávat účtenku i po každém uskutečněném hovoru či po ukončení čerpání mobilních dat. Do stejné skupiny spadají například i různé typy elektronických peněženek, čipových karet, kuponů a voucherů.

Zákon o evidenci tržeb § 4 Vymezení evidované tržby (2) Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo ...

Uvedený paragraf operátoři vnímají jako zbytečný, EET totiž dopadá již na dobití kreditu. „Je tedy zbytečné, aby každá jednotlivá SMS, každý hovor, každá koupě jízdenky na tramvaj podléhala oznamovací povinnosti a zahlcovala celý systém a spamovala zákazníky,“ uvedl pro redakci Mobil.iDNES.cz výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund.

Za celý mobilní sektor jde přitom o zhruba desítky milionů transakcí denně, tedy desítky milionů vydaných účtenek každý den. V některých dnech by mohlo jít ovšem až o 100 milionů transakcí, a to především o Vánocích či při silvestrovské noci.

Jen přizpůsobení billingových systémů by si podle Grunda z pohledu každého operátora vyžádalo zbytečnou investici v řádu desítek milionů korun. Pro virtuální operátory, kteří v drtivé většině své nabídky staví právě na předplacených službách, to může být velmi významná investice. Pro ty menší by pak mohlo být EET i likvidační.

Až desítky nevyžádaných SMS denně. Východisko se hledá

Nutnost evidovat tržby generované čerpáním předplaceného kreditu by kromě operátorů měla dopad i na samotné zákazníky. „Pro zákazníky by to znamenalo obrovské zahlcení jejich mobilů nebo e-mailových schránek potvrzeními EET, pro ministerstvo financí by to znamenalo významný nápor na jejich IT infrastrukturu,“ informoval výkonný ředitel APMS s tím, že finance vynaložené za přizpůsobení se EET by operátorům scházely při investicích do rozvoje sítí a služeb.

Velkou zátěží pro mobilní uživatele by bylo zejména zasílání účtenek formou SMS. Vzhledem k počtu znaků, které ze 160 znaků textovky “spolknou“ jen údaje generované systémem Finanční správy, by jedno také vyúčtování mohlo vydat i na tři SMS. A to za každou jednotlivou čerpanou službu, denně by tak zákazník mohl obdržet i stovky nevyžádaných textovek.

Ministerstvo financí podle serveru Lidovky o této problematice ví, v současnosti ovšem není jisté, jak bude situaci řešit. Nechce zatím komentovat, zda půjde o nějakou výjimku nebo stačí připravit novelu, která by musela ovšem také včas projít standardním schvalovacím procesem. Ministerstvo jen potvrdilo probíhající jednání s mobilními operátory, jehož cílem je nalezení vhodného řešení.

„Vítáme, že se ministerstvo o tuto věc zajímá. Myslíme, že panuje shoda na tom, že EET na tyto případy nebylo mířeno. EET podléhá již nákup kreditu. Vzhledem ke komplexnosti řešení potřebujeme tuto interpretaci vyřešit co nejdříve. S ohledem na náročnost takového řešení nám však už pomalu dochází čas pro jeho realizaci,“ informoval Grund s tím, že „cílem je najít řešení, které bude komplexní pro celý tuzemský mobilní trh“. Interpretace se tak bude týkat všech subjektů na trhu, tedy i virtuálních operátorů.