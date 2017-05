Nový top smartphone nemusí stát jmění. S těmito ušetříte 6 000 korun

Ceny těch nejlepších a nejatraktivnějších smartphonů na českém trhu výrazně překročily hranici dvaceti tisíc korun. Samsung Galaxy S8 začíná na částce jen těsně pod 22 tisíci a S8+ vyjde na necelých 25 000 korun, iPhone 7 stojí nejméně 21 190 korun a iPhone 7 Plus kopíruje cenu většího Samsungu. Do klubu ultra drahých se zařadil i Huawei P10 Plus, který stojí téměř 22 tisíc korun. Na stejné peníze vyjde HTC U Ultra.

A podle všeho se do stejného klubu mělo řadit i LG G6. Ostatně, v některých českých e-shopech jej najdeme za cenu převyšující 20 000 korun. Jenže to nejsou přístroje z české distribuce. Ačkoli to tak obvykle nebývá, česká distribuce je nakonec mnohem levnější.



Má to malý háček – pro telefon musí zákazníci do prodejen operátora Vodafone, pak je špičkový smartphone vyjde na 16 177 korun. Tím se LG G6 dostává do teritoria „zabijáků supersmartphonů“. Jenže tohle žádný zabiják není, je to špičkový letošní smartphone se vším všudy, v jeho výbavě v podstatě nic nechybí a může se hrdě měřit i s výše zmíněnými soupeři, jejichž cenovka vysoce překračuje zmíněnou dvacetitisícovou hranici.

Takových telefonů je nakonec na českém trhu více a v redakci se nám v současnosti v podstatě všichni hlavní zástupci této třídy sešli: kromě LG G6 to jsou Huawei P10 a také nový Honor 8 Pro, který jsme tak chválili při prvním představení před časem.



G6 je pro oba ohromným vyzyvatelem: stojí o necelých 200 korun víc než čínské duo, přitom přináší moderní koncepci s minimalistickými rámečky nebo plnohodnotnou odolnost vůči vodě (IP68) a pár dalších vymožeností. Honor 8 Pro tak najednou nevypadá jako suverénní papírový favorit, jakým byl ještě nějaký ten týden nazpět.

Tři odlišné přístupy

Tři špičkové smartphony, které se dají koupit za zhruba 16 000 korun, razí v podstatě tři odlišné přístupy k této kategorii. Huawei je nejkonzervativnější, je to vlastně do detailu dotažený ověřený koncept, který ale rozhodně nechce oslovovat výstřelky. P10 proto má 5,1palcový displej s Full HD rozlišením a nesnaží se sveřepě minimalizovat rámečky. Přesto ty boční nejsou nijak zásadně větší než u LG G6 – korejský telefon tu jednoduše získává navíc tím, že displej roztáhl více k horní a spodní straně.



Podobně jako P10 je na tom vlastně i Honor 8 Pro, vždyť je to telefon, který také vyrábí Huawei. Ale výbavu dostal přeci jen lepší – displej má úhlopříčku 5,7 palce a QHD rozlišení, telefon má 6 GB RAM oproti čtyřem u P10. A jeho baterie je podstatně větší, o tom ale za chvíli. Za dané peníze je tedy o něco nadupanější, ale na druhou stranu to nemusí být pro řadu uživatelů rozhodující.

LG G6 je zajímavé proto, že je vlastně kombinací obou čínských soupeřů: má displej o velikosti a rozlišení Honoru 8 Pro, ale kompaktní je podobně, jako Huawei P10. Rozměry vlastně zapadá přesně mezi dvojici od čínského výrobce – je širší a vyšší než P10, ale užší a nižší než 8 Pro.



Jak je možné, že se do LG vešel displej o stejné úhlopříčce jako do většího Honoru? LG používá dva triky: právě ony zmíněné minimalizované rámečky (hlavně ty nad a pod displejem) a také samotný poměr stran displeje 18:9, neboli 2:1. Díky tomu je telefon štíhlý a dobře se drží v ruce – i když je širší než P10, tak možná i o něco lépe, jelikož P10 je hodně plochý a má oblé boky, zatímco G6 má zahnutá záda a i přes větší tloušťku padne příjemněji do dlaně.

Zdá se, že úzké a vysoké displeje by se mohly u chytrých telefonů dostat do módy a LG ukazuje proč – více využijí plochu těla telefonu, který může být příjemně úzký na držení v ruce. Na druhou stranu Android zatím s tímto řešením úplně nepočítá a i u LG platí to, co u nových Samsungů S8: občas trochu plýtvá místem. Proto chápeme, že konzervativní přístup Huawei a Honoru může být některým uživatelům příjemnější, v současné situaci dovedou oba konzervativněji koncipované modely s místem na displeji zacházet trochu efektivněji. Totéž platí o efektním, ale nikoli nijak prakticky užitečném zaoblení displeje LG v rozích. Výhodou displeje LG je ale funkce Always ON, která je tu přítomna i přesto, že jde o IPS panel, podobně jako u modelů Huawei.

Odlišné stejnosti

Výbava LG, Huawei i Honoru se v mnohém podobá a na papíře to může vypadat, že tyto telefony jsou v mnoha ohledech stejné. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Dobrá, třeba u USB-C konektoru není co řešit, ale taková čtečka otisků prstů, to už je jiná situace. Huawei ji má vpředu a přijde vhod při ovládacích gestech, čímž smartphone lépe využije plochu displeje (nepotřebuje pak virtuální tlačítka). A najednou získává jeho kompaktní provedení se čtečkou vpředu smysl.

Fotografie pořízené smartphonem Honor 8 Pro

Ne, že by čtečky u LG a Honoru, které jsou umístěné vzadu, smysl nedávaly. Dávají, každá ale zase trochu jinak. U Honoru je čtečka klasická, reaguje automaticky na přiložení prstu a dá se použít pro stažení notifikační lišty nebo procházení galerie – což se u tak velkého displeje hodí. G6 má ve čtečce schované vypínací tlačítko (to mají čínské modely na boku). Tlačítko u G6 je sice praktické z hlediska čistoty designu, ale nemusí být vždy ideální, když chce uživatel telefon vypnout. A neumí gesta.

Fotografie pořízené smartphonem Huawei P10

Všechny tři smartphony také disponují duálními fotoaparáty, ale i ty jsou opět výrazně jiné. Honor 8 Pro má duální foťák, který vloni uvedl Huawei P9 – jen bez značky Leica. Má dva dvanáctimegapixelové čipy, jeden barevný, druhý černobílý se světelností 2,3. Huawei P10 jde dál – má sice v podstatě stejnou optiku, ale jeden čip je tu dvacetimegapixelový, druhý dvanáctimegapixelový. A je tu stabilizace obrazu, což znamená, že při shodné světelnosti jako u Honoru lze pořídit v horších podmínkách díky delší expozici o trochu prosvětlenější snímky. Díky dvojímu rozlišení navíc umí Huawei používat takzvaný hybridní zoom, který dovoluje dvojnásobné přiblížení kvalitou blízké klasickému optickému zoomu.

Fotografie pořízené smartpohnem LG G6

U LG pak duální fotoaparát sám o sobě zajišťuje funkci zoomu. Každá z čoček má odlišnou ohniskovou vzdálenost (a také trochu odlišnou optiku). Oba čipy jsou třináctimegapixelové a upřímně, funkce zoomu je tu zvolena trochu nešťastně. Hlavní čočka má totiž úhel záběru podobný, jako fotoaparáty konkurence, ohnisková vzdálenost je tu jen o něco málo delší. Světelnost 1.8 a optická stabilizace znamenají, že fotky vypadají nadějně i v porovnání se snímky z Leica foťáku Huawei, kde hodně kouzlí pokročilý software.

Ukázka zoomu: vlevo LG G6, vpravo Huawei P10

Potud je vše v pořádku. Jenže zatímco konkurence se snaží díky druhému fotoaparátu nabídnout přiblížení scény, LG jde opačným směrem a nabízí ještě větší úhel záběru (kratší ohniskovou vzdálenost). Pak už snímek připomíná trochu rybí oko – to může být někdy kreativní, ale v praxi vznikají hodně soudkovité snímky s velkou pokrytou plochou s menším množstvím detailů. Pomůže to třeba při fotografování architektury na cestách, ale jindy by uživatel spíše ocenil možnost přiblížení. Inu, i tady jde jednoduše LG svou vlastní cestou.

Slušný výkon

Společným jmenovatelem všech tří srovnávaných smartphonů je solidní výkon. Jelikož to jsou špičkové smarpthony se špičkovou výbavou, je logické, že chtějí být i výkonem mezi nejlepšími. A ačkoli nepatří na absolutní trůn, patří na špičku.



Nejlépe je na tom Honor 8 Pro – asi díky jeho kapacitě 6 GB RAM. V AnTuTu dosahuje skóre přes 148 000 bodů. Huawei P10 Plus ukazuje, že Full HD displej může být určitá výhoda, se stejným procesorem, ale „jen“ 4 GB RAM dosahuje skóre asi 145 000 bodů. A LG se starším procesorem Snapdragon 821 (čínské modely mají vlastní Kirin 960) o moc nezaostává. Jeho skóre se vyšplhalo na více než 142 000 bodů. To rozhodně není špatné a LG se podařilo Android 7.0 (opět společný jmenovatel všech srovnávaných kousků) dobře odladit.

Slušný je i výkon, který smartphony podávají v oblasti výdrže baterie. Huawei P10 má kapacitu akumulátoru 3 200 mAh, LG 3 300, Honor pak má výrazně navrch se čtyřmi tisíci mAh. V praxi to vypadá, že Huawei a LG na tom budou ve výdrži hodně podobně a kdo chce smartphone s dobrou rezervou v oblasti baterie, ten by měl uvažovat o modelu od Honoru. U něj je dvoudenní výdrž mnohem realističtější, než u LG a Huawei.

Povedené smartphony

Tři chytré telefony za 16 000 korun se špičkovou výbavou vypadají podle parametrů často velmi podobně, ale v praxi asi nemohou být odlišnější. Každý je trochu jiný a může lákat jiného uživatele. Z veškerého srovnání vychází jako nejméně pravděpodobná volba Huawei P10 – má z trojice nejobyčejnější výbavu. Jenže je nejkompaktnější a může se chlubit nejlepším zpracováním, je to opravdu luxusní kousek. A boduje fotoaparátem.

Náš nedávný „jasný“ favorit Honor 8 Pro boduje v této trojici opět zpracováním (i když Huawei je na tom o malinko lépe), ale také velkou baterií a vyváženou funkčností. Má špičkové parametry a přitom neskrývá žádné neobvyklé speciality.

Těch je oproti němu LG G6 plné. Jeho největším lákadlem je poměr velikosti displeje ku velikosti těla, tady se stejnou úhlopříčkou displeje jasně poráží Honor 8 Pro. Jenže tohle řešení sebou nese i některá drobnější úskalí. Ačkoli je i G6 luxusní smartphone, jeho kombinace kovu a plastu nepůsobí tak hodnotně, jako celokovové tělo u soupeřů. Vyšší displej někdy plýtvá místem. A zvláštností G6 je i jeho duální foťák – umí toho asi trochu víc než ten u Honoru, ale na Huawei v univerzálnosti nemá.

Vybrat si tak v této trojici opět nemusí být snadné. Větší „bolení hlavy“ ale budou mít z výběru ti, kdo touží po velké úhlopříčce displeje. LG G6 v tomto směru představuje moderní proud s některými neznámými, zatímco Honor 8 Pro jakousi konzervativní jistotu.

Každopádně představuje trojice Huawei P10, Honor 8 Pro a teď i LG G6 nesmírně lákavé alternativy k mnohem dražším soupeřům. Vybírat si mezi nimi tak nakonec může být snazší, než si vnitřně ospravedlnit útratu třeba šesti tisíc korun navíc za některého ze soupeřů.