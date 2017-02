Česko na chvostu. V připojení přes optiku je na tom lépe i Trinidad

Průměrná penetrace připojení domácností přes optiku dosahuje v Evropské unii 9,4 %. Zatímco většina členských zemí v připojení domácností optickými vlákny dosahuje vyššího procentního podílu, šest států se drží hluboko pod průměrem. Jedním z nich je i Česká republika, kde je zavedena optika pouze do 3,5 % domácností. Vůbec nejnižší penetraci zavedení optické kabelu až do domu podle studie IDATE má Rakousko (1,2 %), které se společně se Srbskem (1,6 % - shodně s Německem) v přehledu objevilo vůbec poprvé.

Nejvyšší penetrace FTTH/FTTB (Fiber-to-the-home/Fiber-to-the-building) jak z pohledu pouze členských států, tak po zahrnutí kandidátských a sousedících zemí, dosáhlo naopak Lotyšsko (45,2 %). Až do bytu uživatele je zde optika zavedena ve více než polovině případů, naopak ve Finsku je to jen zhruba šestina všech 23,7 % optikou připojených domácností. Mnohem častěji je totiž v této severské zemi optika zavedena jen do společných prostor obytného objektu, odkud je pak signál k jednotlivým uživatelům šířen jinými prostředky (např. kroucená dvojlinka, koaxiální kabel).

Tento způsob je častější i v Česku, optika je zavedena jen do 3,5 procenta všech bytových domů. Jen v necelé čtvrtině případů je optika přivedena do jednotlivých bytů. Například v Makedonii, kde je optikou připojeno 8,7 % domácností, je její zavedení až do bytů stoprocentní (pokud vede do domu, tak vede až do bytu). To platí i pro Španělsko či Portugalsko, kde je optikou připojena zhruba čtvrtina všech bytových domů.

Optické kabely umožňují operátorům nabízet vysoké přenosové rychlosti většímu množství klientů a zároveň lze tyto vysoké rychlosti nabízet symetricky - jak pro download, tak pro upload. Standardně se optické kabely používají pro páteřní rozvody (včetně např. připojení sídlišť a celých domů), optické připojení koncových zákazníků je z důvodů vyšších nákladů zatím spíše výjimečné.

Kromě evropského srovnání (celkově i pouze členských států EU) se studie IDATE věnuje i celosvětové penetraci. Na špici stojí Spojené arabské emiráty, kde je přes optiku připojeno 93,7 % obytných objektů (ve všech případech jsou optické kabely přivedeny až k bytům).

Vyšší penetrace než Česko dosáhly například i takové exotické státy, jako jsou Mauricius (29,1 %) či Trinidad a Tobago. Na druhou stranu je ovšem nutné brát v potaz jejich odlišnou geografii. Větší vypovídací hodnotu má tak srovnání se sousedním Slovenskem, i to se totiž oproti Česku umístilo na vyšší pozici. U našich východních sousedů je optika zavedena do 16,6 procenta bytových objektů, ve více než třetině případů jsou pak optické kabely přivedeny až do bytů.