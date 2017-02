Operátoři s tarify něco udělat musí a začnou kouzlit. Zázraky nečekejme

Situace na trhu v kostce: operátoři čtyři roky nezměnili nabídky. Aktuální ceny mobilních služeb v Česku jsou vyšší než v mnoha evropských zemích a především ve srovnání s Polskem platí běžní zákazníci za služby velmi vysoké částky (více zde). Druhý problém je nepoměr mezi nabídkami služeb pro firmy, instituce a jejich zaměstnance a ceníkovými cenami pro běžné zákazníky. Samozřejmě v neprospěch běžných zákazníků. Situaci pak začali v předvolebním boji řešit i politici (více zde).

Jedna vlašťovka jaro nedělá

Je nanejvýš pravděpodobné, že operátoři s ceníkovými nabídkami něco udělají. Očekáváme, že se tak stane ještě během jara. Ale je také možné, že se bude čekat na konec roamingu v Evropské unii, což může ovlivnit bilanci operátorů a v současné chvíli asi nikdo nedokáže predikovat, jak výrazně.

První nesmělou vlaštovkou je upravený rodinný tarif Vodafonu. Základní tarif zůstává, za 1 499 korun dostane zákazník čtyři neomezené tarify s voláním a SMS a k tomu 2 GB dat pro všechny. Novinkou je balíček 40 GB dat, za který si operátor účtuje 999 korun. Ve výsledku tak zákazník získá za 2 500 korun čtyři neomezené tarify s 10,5 GB dat u každého (rozdělení dat mezi kartami může být libovolné, pro jednoduchost jsme je rozdělili stejnoměrně).

Když tedy tarif rozpočítáme na jednotlivé SIM karty, vyjde nám cena 625 korun za neomezený tarif a 10,5 GB dat. To by v současnosti byla nejlepší ceníková nabídka na trhu, základní neomezené tarify totiž stojí u všech tří operátorů 750 korun a obsahují jen 1,5 GB dat. Háček je v tom, že jednotlivě výhodný tarif koupit nejde. A o to tady jde.

Vodafone sice přišel se zajímavou nabídkou, ale jen pro někoho a se základní cenou neomezených tarifů a datovým objemem neudělal nic. A přesně podle tohoto vzoru očekáváme, že bude aktuální mobilní „revoluce“ probíhat. Uvozovky jsou zde zcela na místě, ale třeba nás operátoři překvapí.

Data navíc?

Další inovací, kterou očekáváme, bude přidání datového objemu u některých tarifů. Kdybychom byli optimisté, tak napíšeme, že k obvyklému základnímu neomezenému tarifu, kde je 1,5 GB dat, operátoři přidají 3,5 GB, aby to zaokrouhlili na hezkých 5 GB za stejnou cenu.

Jenže jsme spíše skeptičtí, a tak očekáváme, že zpočátku sice operátoři přidají data, a klidně i docela dost, ale nikoliv u nižších tarifů. Takže ke zvětšení balíku datového objemu dojde u tarifů s cenou nad tisíc korun. Což je opět situace, kdy se změna většiny zákazníků nedotkne.

T-Mobile v reakci na nový tarif Vodafonu připustil, že může datové balíčky navyšovat: „O navýšení datových objemů uvažujeme. V současné době testujeme zájem zákazníků o větší objemy dat v rámci probíhající kampaně, kdy významně dotujeme chytré telefony a přidáváme k nim 10 GB dat po tři měsíce zdarma,“ říká mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Dotace smartphonů?

To by bylo řešení. Čeští operátoři nikdy nijak výrazně mobily nedotovali a dnes už až na výjimky nedotují vůbec (nabízeny jsou obvykle jen slevy okolo dvou tisíc korun). Situace ve světě je přitom odlišná. Ano, bývají dvojí ceny za tarif s mobilem a bez, ale obvykle v rozdílu není ani zdaleka napočítaná celá běžná cena přístroje.

Pro operátory mají dotace navíc smysl, protože potřebují dostat mezi uživatele přístroje s LTE, kterých je zatím stále velmi málo. Odhadem je má ani ne třetina zákazníků. Místo zlevnění tarifů se přidá smartphone a u těch lepších i cena tarifů logicky stoupne.

Konec úvazků?

Základní ceny tarifů, jak je operátoři v cenících uvádějí, platí pro dvouletý úvazek. Bez úvazku se cena zvýší, obvykle o 150 korun měsíčně. To by se nyní mohlo odbourat a ceny se srovnají. Pro někoho tak dojde ke zlevnění, ale celkově se ceny nikam významně neposunou.

Další služby?

I to je řešení. Operátoři přidají k tarifům další služby: pevné linky, televizi, další SIM pro tablety a počítače, mobilní internet na doma a podobně. To vše za stejnou cenu, respektive spíš tipujeme, že za cenu vyšší, ale výrazně výhodnější, než kdyby si zákazník tyto služby objednával jednotlivě. Problém je, že velká část zákazníků další služby nechce a ani je nepotřebuje. Služby navíc ani nemusí být z telekomunikační oblasti, třeba O2 se nyní pouští do pojištění a je možné, že operátoři zapojí i externí partnery. Některá podobná zvýhodnění už nabízejí i nyní, ale v nové podobě by se to stalo standardem.

Sleva za objem?

Dočkat se můžeme i dalších nabídek, jakou nyní představil Vodafone. Tedy jakýchsi rodinných tarifů, kde se operátoři odhodlají přidat datové objemy, ale budou vyžadovat odběr více tarifů najednou.