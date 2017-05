OnePlus 5 bude rychlý jak raketa. V benchmarku překonal i Samsung S8

OnePlus 3 se loni zařadil k nejzajímavějším smartphonům. Měl celokovové tělo, výkonný čipset, velký displej, dostatek paměti i povedený fotoaparát. Vše triumfovala cenovka, která byla oproti topmodelům zavedených výrobců přibližně na polovině (více v našem testu).

Později výrobce uvedl vylepšený typ 3T, který dostal větší baterii a výkonnější Snapdragon 821. Životní cyklus třetí generace smartphonů OnePlus se ale chýlí ke svému konci a nahradí je rovnou pětka.

Číňané věří, že čtyřka přináší smůlu a smrt Tetrafobie, tedy chorobný strach z číslovky čtyři, se netýká jen Číny, ale i dalších asijských zemí, například Koreje, Japonska nebo Tchaj-wanu. Důvodem je fonetická podoba číslovky se slovem smrt. Čtyřce se proto nevyhýbají jen výrobci smartphonů, chybí často například pokoj č.4 v hotelu nebo klidně i celé čtvrté patro a stejné je to i u čísel popisných. Japonské Sony například čtyřku rovněž přeskočilo u nejvyšší řady xperií, tehdy po Z3 přišla vylepšená Z3 Plus. Samsung sice Galaxy S4 a Note 4 uvedl, ovšem třeba u kolekce J se čtyřce vyhýbá jako čert kříži a tuto zakletou číslovku nepoužívá ani u referenčních a sériových čísel svých produktů. Totéž platí pro Canon a Sony.

Důvod? Čtyřka je v Číně, kde má společnost sídlo, považována za smolné číslo, přinášející smrt. Více v boxu.

Pětka má hovořit stejným designovým jazykem, který stanovila předchozí generace. Tělo tak bude opět z broušeného hliníku, tvary a linie mají být velmi podobné. OnePlus 5 by mohl být prvním smartphonem vlastní stáje s částečnou voděodolností, není to však jisté.

Zachována má být 5,5palcová úhlopříčka, ovšem tentokráte už s QHD rozlišením (1 440 × 2 560 pixelů). Právě nižší rozlišení FHD předchozí model tak trochu znevýhodňovalo oproti konkurenčním topmodelům, ovšem jen papírově, v reálu není rozdíl mezi FHD a QHD při stejné úhlopříčce nijak dramatický a už vůbec ne omezující (leda pro virtuální realitu).

Srdcem telefonu bude Snapdragon 835 s výkonnou grafickou jednotkou Adreno 540 a nejméně 6 GB operační paměti typu LPDDR4. Porce úložiště má být 64 a 128 GB, s vyšší verzí se skloňuje také 8 GB RAM. Tím by se telefon z tohoto parametru vyrovnal většině notebooků.

Výkonnostní monstrum

OnePlus vlastní mobilní gigant Přestože značka OnePlus na první pohled působí jako start-up, protože prodává v podstatě vždy jen jeden aktuální model a prodává prakticky jen on-line, tak ve skutečnosti za ní stojí mobilní gigant Oppo. To je dnes jedna z nejsilnějších značek v Číně, patřící do koncernu BBK Electronics. Pod tuto firmu pak patří i značka Vivo, další obrovský výrobce smartphonů. Oppo a Vivo působí prakticky jen v domovské Číně a na několika trzích v jihovýchodní Asii. OnePlus je naopak uřčená pro prodej mimo Asii.

Smartphonů se Snapdragonem 835 je už na trhu několik, ovšem OnePlus 5 by mohl být vůbec nejvýkonnějším z nich. Alespoň to předpovídají uniklé výsledky v testu Geekbench, ve kterém dosáhl OnePlus 5 dosud nejvyššího skóre při testu multijader, když výsledkem 6 678 bodů za sebou s přibližně pětiprocentním náskokem nechal třeba i Galaxy S8+ s čipem Exynos 8895.

V testu jednoho jádra jej sice S8+ předčil a na špici stanul s obrovským výkonem iPhone 7 Plus, přesto OnePlus 5 rozhodně bude mít výkonu na rozdávání. Testovaný kus běžel na Androidu 7.1 s uživatelským rozhraním Oxygen z dílen OnePlus.

Velký krok kupředu má nastat u fotoaparátů. Hlavní by měl být duální se dvojicí 12MPix snímačů a s optikou různé ohniskové vzdálenosti, což by umožnilo fotografovaný objekt přiblížit. Stejný fígl k realizaci skokového optického zoomu používá třeba iPhone 7 Plus.

Co se týče akumulátoru, mluví se o kapacitě okolo 3 500 mAh, server PCAdvisor uvádí dokonce 4 000mAh kapacitu. Telefon by měl být představen v polovině června, tedy rok od premiéry OnePlus 3.