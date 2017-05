To se povedlo. Opravdu odolný smartphone má obří baterii a super výbavu

Opravdu odolné smartphony od velkých výrobců dnes zastupuje prakticky jen model Galaxy Xcover 4 od Samsungu. Odolností nezklame, jeho výbava ovšem uspokojí pouze nenáročné uživatele. Specialisté na odolné smartphony, jakým je například Cat, rovněž nenabízejí skvěle vybavené telefony.

Místo na trhu se rozhodlo zaplnit LG. Tedy alespoň do doby, než bude na trh uveden Galaxy S8 Active od Samsungu (více zde), u kterého ovšem není jisté, zda bude v prodeji mimo Spojené státy. To LG X Venture by se mělo prodávat celosvětově a rozhodně má šanci na prodejní úspěch, jelikož v odolném těle nabízí nadprůměrnou výbavu.

Novinka prošla armádními testy certifikace MIL-STD 810G, nějaký pád ji tak nezaskočí. Navíc splňuje stupeň krytí IP68, je tedy odolná vůči proniknutí prachu a vydrží 30 minut v jedenapůlmetrové hloubce. Pro pohodlné používání telefonu nechybí pod displejem tři mechanická tlačítka pro ovládání v mokru, bahně nebo v rukavicích.

Na boku má navíc tlačítko QuickButton, které funguje i při vypnutém displeji a je programovatelné. V základním nastavení má přiřazeny tři funkce: krátký stisk pro aplikaci Outdoor Essentials, dlouhý stisk pro vyvolání nabídky nastavení a dvojitý stisk aktivuje režim pro ovládání v rukavicích.

Aplikace Outdoor Essentials zahrnuje řadu užitečných pomocníků. Nechybí mezi nimi barometr, kompas, krokoměr s počítadlem spálených kalorií a ušlé vzdálenosti, funkce pro sledování pohybu, předpověď počasí a ovládání svítilny.

novinka

LTE LG X venture Odolný telefon výrobce LG s armádní certifikací MIL-STD 810G a vysokou kapacitou baterie displej: 5,2 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 16 Mpx paměť: 32 GB přejít na detail porovnat

LG X Venture s rozměry 154 × 75,8 × 9,29 milimetru a hmotností 166,5 gramu má kovový rám a záda s neklouzavým povrchem. Obří baterie s kapacitou 4 100 mAh by měla zaručit nadprůměrnou výdrž a je oproti tradicím značky zabudovaná, což ovšem prospívá odolné konstrukci telefonu. Pomocí rychlonabíjení Quick Charge 2.0 je možné ji nabít na 50 procent kapacity za 48 minut.

Výbava přitom potěší i náročného uživatele. Displej s úhlopříčkou 5,2 palce má na danou velikost stále více než dostatečné Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 pixelů). Hlavní fotoaparát je 16megapixelový, přední širokoúhlý má pětimegapixelové rozlišení. Senzor otisků prstů je umístěn v tlačítku pod displejem.

Přístroj používá nejnovější Android 7 Nougat. Ústupkem, který se ovšem může podepsat na příznivé ceně, je nikterak špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 435. Více by mohlo být i paměti RAM, ta v X Venture je typu LPDDR3 a má kapacitu 2 GB. Uživatelská paměť staršího typu eMMC má dostatečnou kapacitu 32 GB. Paměť je navíc rozšiřitelná až o teoretické 2 TB pomocí paměťových karet.

LG X Venture podporuje sítě LTE a na internet se lze dostat i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac. Bluetooth je ve verzi 4.2 a nechybí ani podpora technologie NFC. Výbava zahrnuje i ze smartphonů pomalu mizející FM rádio. Nové LG bude v prodeji v černé a hnědé barevné verzi. Česká cena není zatím stanovena, americký operátor AT&T odolnou novinku nabízí za 330 dolarů, tedy v přepočtu za necelých 7 800 korun.