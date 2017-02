Čím budeme odemykat iPhony? Obličejem nebo duhovkou

Letos v lednu uplynulo deset let od uvedení prvního iPhonu, který začal rychle měnit svět chytrých telefonů (více zde). V září proto Apple vyjma nástupců současných „sedmiček“ se vší pravděpodobností odhalí i speciální model iPhonu v názvu s osmičkou nebo „Xkem“ coby římskou desítkou, odkazující na důležité jubileum.

Tento nejvyšší model má mít jako jediný z nových iPhonů displej typu OLED, který má být rozprostřen po téměř celé ploše telefonu. Něco takového dosud dokázalo zrealizovat jen čínské Xiaomi se svým Mi Mix (více zde).

Podle posledních zpráv deníku DigiTimes s odkazem na nejmenované průmyslové zdroje bude mít nejlepší letošní iPhone vůbec poprvé snímač oční duhovky. Tento bezpečnostní prvek by podobně jako současný snímač otisků prstů Touch ID sloužil k odemykání přístroje a také k autentizaci uživatele při bezhotovostních platbách přes systém Apple Pay.

Snímač duhovky by sice u iPhonů byl použit vůbec poprvé, v rámci celého segmentu by to ale na prvenství už nestačilo. Microsoft totiž tento prvek použil u dvojice lumií 950/950 XL již na konci roku 2015, Samsung pak stejnou techniku nasadil u dnes již odepsaného Notu 7 (přečtěte si naši recenzi).

Oční duhovka je shluk cév, nervů a svalových vláken a podobně jako u otisku prstů jde o jednoznačný, nezaměnitelný a tedy unikátní identifikátor každého jednotlivce.

Je však třeba připomenout, že předpovědi uvedeného serveru se ne vždy ukážou jako relevantní, redakce deníku v tomto ohledu nemá právě nejlepší reputaci.

Kuo vsází spíše na rozpoznávání tváří

Naopak je tomu u známého analytika společnosti KGI Securities Ming-Chi Kuoa. Ten na základě už dříve podaných patentů společnosti Apple předpokládá, že výrobce spíše než snímač duhovky použije rozpoznávač obličeje.

Snímač tváře by podle něj mohl v budoucnu nahradit dnešní Touch ID, vzhledem k možným bezpečnostním komplikacím nevylučuje také možnost, že by Apple mohl oba bezpečnostní prvky zkombinovat.

Timothy Arcuri, analytik Cowen and Company, rovněž použití snímače obličeje u iPhonu 8 nevylučuje a doplňuje, že by k tomu výrobce mohl použít laserový a infračervený snímač, umístěný vedle čelního fotomodulu.

Server MacRumors připomíná, že dosavadním spekulacím ohledně brzké integrace nových snímačů do iPhonů nahrává třeba registrace sousloví Iris Engine jako ochranné známky Applu a také akvizice dvou firem, které se touto problematikou zabývají.

Koncem listopadu 2015 Apple koupil švýcarské studio Faceshift, které se zabývá analýzou jednotlivých svalových partií obličeje při mluvení a na základě toho je tým schopen použít reálné pohyby na takřka libovolného avatara. Toho se s úspěchem využívá u filmů se speciálními efekty, jedním z posledních případů spolupráce Faceshift s filmovými studii jsou Star Wars.

Ještě o dva roky dříve kalifornský gigant získal společnost PrimeSense, specialistu na prostorová gesta, kterými by šlo jednak iPhonu bezdotykově udělit nějaký pokyn a zároveň by technika vyvíjená touto izraelskou firmou mohla sloužit i k rozpoznávání tváří.

Bezdrátové nabíjení pro všechny letošní iPhony?

Analytik Ming-Chi Kuo předpovídá, že všechny tři letošní nové iPhony bude možno bezdrátově nabíjet. Při tomto způsobu nabíjení dochází ke zvýšení teploty a v této souvislosti se Kuo zamýšlí nad nutnou aplikací grafitové vrstvy, která by zabránila možnému přehřátí telefonu.

Lepší ochranu před vznikajícím teplem prý bude potřebovat nový typ na sílu dotyku citlivého senzoru 3D Touch. Horší odvod tepla u chystané generace iPhonů podle něj souvisí také s návratem ke skleněnému krytu, podle analytika dokáže hliníkové šasi nadměrné teplo zpracovat lépe.

Tyto změny se negativně projeví do výsledné ceny přístroje a Kuo proto odhaduje, že se cena iPhonu 8 přiblíží k hranici jednoho tisíce dolarů. Jen cena nového 3D Touch modulu má totiž mezigeneračně vrůst o 30 až 50 procent. Celkovou cenu prémiového iPhonu zvýší také OLED displej přes téměř celé čelo telefonu, navíc s integrovaným snímačem Touch ID.

Tento typ panelu bude výsadou jen nejvyššího modelu, nástupci současné generace se spokojí s běžnější LCD jednotkou. Proto se také očekává, že cena iPhonů 7s/7s Plus bude podobná jako u současné generace.