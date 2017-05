Zaplatili jsme 22 milionů za odblokování iPhonu, přiznala se senátorka

Podle FBI se stále jedná o utajenou informaci, stejně jako jméno člověka, který jim dodal nástroj pro odemknutí iPhonu. Čásku veřejně senátorka odhalila ve chvíli, kdy kladla otázky řediteli FBI Jamesovi Comeymu při jeho výpovědi před soudním výborem amerického senátu.



„Poté, co se odehrál incident v San Bernardinu, jste dali podnět pro odemknutí střelcova telefonu a pak byl FBI donucen zaplatit 900 tisíc dolarů, aby se do něj dostal,“ prohlásila Feinsteinová během slyšení.

O částce se spekulovalo už minulý rok, kdy Comey prohlásil, že vláda zaplatila za nástroj víc, než kolik si on vydělá za zbytek svého mandátu (v té době mu zbývalo 7 roků a 4 měsíce) na pozici ředitele FBI. Díky této nápovědě bylo vypočteno, že částka byla vyšší než 1,3 milionu dolarů. Sám Comey o této dohodě řekl, že „za to stála“. Vláda poskytla tyto peníze už jen z důvodu, že to bylo levnější a rychlejší řešení, než kdyby se soudila s firmou Apple.

Apple spolupráci s úřady odmítal

Americké ministerstvo spravedlnosti loni v březnu oznámilo, že vyšetřovatelé se dokázali dostat k telefonu iPhone 5C, který používal Syed Farook. On a jeho manželka Tashfeen Maliková v San Bernardinu v prosinci postříleli 14 lidí a dalších 22 zranili. Oba při následné přestřelce s policií zahynuli.

FBI tvrdila, že mobil by mohl obsahovat důkazy o možné komunikaci Farooka s teroristickou organizací Islámský stát. Apple tlak vlády na spolupráci odmítal a varoval před vytvářením „zadních vrátek“ k obsahu mobilů, zneužitelných zločinci i vládami.

Comey řekl, že FBI bude software použitý na telefonu z kauzy San Bernardino moci používat i na jiných iPhonech 5C s operačním systémem iOS 9.