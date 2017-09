Teď už jen skromně. Samsung odhalil dvojici fitness hodinek

Skromná a ne příliš výrazná dohra. Tak by se daly označit novinky Samsungu z letošního technologického veletrhu IFA v Berlíně. Spekulace o tom, co si jihokorejský výrobce přichystal na letošní ročník, se vesměs ukázaly jako pravdivé - koneckonců ani samotná společnost se s tím, co chystá, příliš netajila a detaily o novém fitness náramku už nebyly prakticky žádným překvapením.

O co tedy letos šlo? V Berlíně představenými novinkami jsou jednak chytré hodinky Samsung Gear Sport a také již zmíněný fitness náramek Gear Fit 2 Pro. Pro mobilní sektor jsou pak ještě zajímavá sluchátka IconX 2018, umí se totiž párovat s hlasovým asistentem Bixby, kterého najdete v posledních prémiových smartphonech Samsungu.

Hodinky Gear Sport jsou prakticky sportovní verzí loňských Gear S3. Jsou podobně velké a disponují oním více funkčním a uhlazeným designem, který ovšem kopíruje právě Gear S3. Stále je tu otočný prstenec, kterým se pohybujete v uživatelském prostředí (opět jde o vlastní systém Tizen) a stále jsou hodinky poměrně robustní.

Displej modelu Gear Sport je kruhový s průměrem 1,2 palce a zobrazovací technologií Super AMOLED s rozlišením 320 x 320 pixelů. Hodinky disponují dvoujádrovým procesorem, 786 MB operační paměti, 4 GB prostoru pro data a 300mAh baterií.

Gear Sport má tedy paradoxně hned několik ústupků oproti modelu Gear S3, který má jednak baterii s vyšší kapacitou (380 mAh) a také větší displej (1,3" průměr). Navíc není známo, zda nové sportovní Gear budou existovat i ve verzi s LTE modulem, nepadlo o něm totiž ani slovo. Pro náš trh by však byl tak jako tak irelevantní. Naopak výhodou novinky je větší odolnost proti vodě - oproti „obyčejnému“ stupni krytí IP68 u Gear S3 totiž odolá tlaku až pět atmosfér.

Samsung Gear Sport Samsung Gear Fit 2 Pro

Hodinky mají vyměnitelný řemínek se standardní velikostí 20 mm a podporují sledování polohy pomocí GPS. Gear Sport slouží také jako osobní trenér. Stanovit si můžete cíle týkající se nejenom fyzické aktivity, ale i výživového režimu - samozřejmě i bez připojení k internetu a nastavit si je můžete také jako dálkové ovládání a používat je jako asistenta třeba při powerpointové prezentaci.

Jasné je tak zaměření na plavce (po vzoru loňských Apple Watch series 2, které také cílily více na plavání) jak u modelu Gear Sport, tak u fitness náramku Gear Fit 2 Pro, který se na tento typ aktivity zaměřuje ještě výrazněji, a to díky partnerství s platformou Speedo, která má pro plavce v náramku nachystanou vlastní aplikaci sloužící jako všestranný asistent.

Gear Fit 2 Pro je v moha ohledech podobný modelu Gear Fit 2 - oba mají stejný 1,5palcový zahnutý displej, 200mAh baterii nebo 4 GB vnitřního úložiště. Verze Pro ovšem stejně jako sportovní hodinky Gear odolá tlaku až pět atmosfér. Zajímavé je také nové partnerství se službou Spotify, díky němuž je možné si do náramku uložit oblíbenou hudbu a poslouchat ji i offline.

Náramek Gear Fit 2 Pro se začne prodávat už v polovině září za cenu 5 990 korun. Hodinek Gear Sport se dočkáme v listopadu a stát budou 8 990 korun.